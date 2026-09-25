กรมอุตุฯ เผยในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้า กลุ่มฝนเข้าปกคลุมเกือบทั่วกรุงเทพ ระวังฝน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 08:29 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 08:29 น.

กรมอุตุฯ เผยในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้า กลุ่มฝนเข้าปกคลุมเกือบทั่วกรุงเทพ รวมถึงพื้นที่รอบๆอย่างอยุธยา สมุทรปราการ ชลบุรี ฯลฯ คาดปกคลุม 1 ชั่วโมง

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพสต์ข้อความอัปเดตและพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasts) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น.

โดยระบุว่า “พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตยกเว้นเขตหนอง จอก)นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี”

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ส่วนในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า “กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าปกคลุมทั่วบริเวณกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตยกเว้น เขตหนองจอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง)นครนายก ปทุมชานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี หลังจากนั้น 08.30-09.00 น. พบกลุ่มฝนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตยกเว้นเขตหนอง จอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สายไหม บางเขน คันนายาว สะพานสูง ประเวศ) นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 08:29 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 08:29 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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