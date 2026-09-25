กรมอุตุฯ เผยในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้า กลุ่มฝนเข้าปกคลุมเกือบทั่วกรุงเทพ ระวังฝน
กรมอุตุฯ เผยในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้า กลุ่มฝนเข้าปกคลุมเกือบทั่วกรุงเทพ รวมถึงพื้นที่รอบๆอย่างอยุธยา สมุทรปราการ ชลบุรี ฯลฯ คาดปกคลุม 1 ชั่วโมง
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพสต์ข้อความอัปเดตและพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน (Nowcasts) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น.
โดยระบุว่า “พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตยกเว้นเขตหนอง จอก)นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี”
ส่วนในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า “กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าปกคลุมทั่วบริเวณกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตยกเว้น เขตหนองจอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง)นครนายก ปทุมชานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี หลังจากนั้น 08.30-09.00 น. พบกลุ่มฝนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตยกเว้นเขตหนอง จอก คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สายไหม บางเขน คันนายาว สะพานสูง ประเวศ) นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง”
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