รถ “วาสนา นาน่วม” นักข่าวคนดัง ถูกชนรถนางแบบชนท้าย กลางถนนนครอินทร์
รถ “วาสนา นาน่วม” ถูกชนรถนางแบบชนท้าย กลางถนนนครอินทร์ หลังจากที่หยุดรถเนื่องจากมีอุบัติเหตุข้างหน้า เคราะห์ดีไม่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนกันหลายคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดบนถนนนครอินทร์ มุ่งหน้าแยกบางสีทอง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 24 ก.ย. 69 จึงประสานกำลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบรถยนต์ 4 คันที่ประสบอุบัติเหตุ และตรวจสอบพบว่าหนึ่งในผู้ประสบเหตุคือ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนขับรถที่ชนท้ายผู้อื่น ตรวจสอบพบว่า น.ส.ประภัสสร อายุ 29 ปี นางแบบและสตรีมเมอร์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
น.ส.วาสนา เล่าว่า เหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัว และเบรกอย่างกระทันหัน เนื่องมาจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อๆ กันมาเป็นทอดๆ ซึ่งรถคันก่อนหน้า 2 คัน รวมถึงรถของตนเอง สามารถเบรก และหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้ว หลังจากที่รถจอดนิ่งอยู่ได้ประมาณ 3 วินาที ก็มีรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายรถของตนอย่างแรง โชคดีที่ตนไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้ง ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัย ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
น.ส.ประภัสสร กล่าวว่า ตนเพิ่งเสร็จสิ้นจากการทำงานย่านรามคำแหง และกำลังขับรถกลับบ้านพัก ขณะที่กำลังขับรถลงมาจากสะพานในเลนขวาตามปกติ สังเกตเห็นรถคันข้างหน้าเริ่มชะลอตัว และเบรกกระทันหัน ตนจึงเบรกรถตามแต่ไม่ทัน มาทราบตอนหลังว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าในบริเวณใกล้เคียง ทำให้รถคันหน้าเบรกจนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
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