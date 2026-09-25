“กัน จอมพลัง” ยกมือไหว้ขอโทษ ปมคลิปสลิ้งแตกด่านักข่าว ขอบคุณเอฟซีทียังรักกัน
“กัน จอมพลัง” ยกมือไหว้ขอโทษ ปมคลิปสลิ้งแตกด่านักข่าว ปรับปรุงพฤติกรรมแล้ว ขอบคุณเอฟซีทียังรักกันและสนับสนุนจนมีทุกวันนี้
จากที่ก่อนหน้านี้เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ออกมาโพสต์คลิป กัน จอมพลัง ขณะกำลังเกิดอารมณ์โมโหอย่างหนัก ระหว่างเดินทางไปยังพื้นที่เคสที่ได้รับแจ้ง แต่มารู้ว่ามีนักข่าวและตำรวจเข้าไปในพื้นที่ก่อนตนถึง ซึ่งผิดกับข้อตกลงที่คุยกันไว้ในตอนแรก
โดยทางเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ระบุข้อความประกอบคลิปว่า “กูก็งงนะ ทำไมตำรวจลงก่อนไม่ได้ สื่อลงก่อนไม่ได้ มันหน้าที่เขา บางทีอย่าว่าตำรวจไม่ทำงานเลยครับ เพราะบางทีตำรวจก็ต้องรอคนทำดีออกหน้าก่อน “ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด กัน จอมพลัง ที่ไลฟ์สดแจงเรื่องปลาสลิดได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมเองได้เห็นคลิป ในเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ผมมีพฤติกรรมที่ไม่แคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆที่ไปด้วยในวันนั้น อย่างแรกต้องขอบคุณที่สนับสนุนจนมี กัน จอมพลัง ในวันนี้ และต้องขอโทษกับเหตุการณ์ในวันนั้นด้วย
วันนั้นผมอาจจะเร่ง อาจจะหยาบ อาจจะก้าวร้าว แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับคำติติงเตือน และปรับตัว เหตุการณ์นั้นก็ 2-3 ปีที่แล้ว ในวันนี้อยากให้ดูในส่วนของการกระทำก็เบาลง ตอนนั้นน่าจะเหตุการณ์ก่อนหาดใหญ่ ก่อนที่จะมีมีมูลนิธิ ตอนนั้นก็ยังใหม่ด้วย วันนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาๆ ก็ถือว่าเป็นบทเรียน จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น รับปากและสัญญา
พร้อมจะสนับสนุนหรืออะไรที่ทำงานกับทุกคน ส่วนเรื่องการช่วยเหลือสังคม ถ้ามีเวลาก็จะออกไปช่วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ขอบคุณเอฟซีมากๆ ผมเข้าใจวันนี้อาจจะมีคนที่รักและไม่รักผม ผมรักเอฟซีทุกคน ผมเห็นในระหว่างเกิดเรื่อง เอฟซีถ่ายคลิปให้กำลังใจ ขอบคุณมากๆที่เคียงข้างตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกในวันนี้ ขอบคุณที่รักกัน”
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