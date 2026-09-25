คิวทอง! “เนเน่ รอยัล” เตรียมขึ้นแสดงคอนเสิร์ต Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ 13 ต.ค.
เนเน่ รอยัล เตรียมขึ้นแสดงคอนเสิร์ต Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ 13 ต.ค. ก่อนจะบินกลับมาไทยเพื่อร่วมเวทีกับ เสก โลโซ
ภายหลังจากที่ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ AGT 2026 สร้างความภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุด Midas Promotion ประกาศว่า เนเน่ จะร่วมขึ้นแสดงในฐานะ Opening Act ในคอนเสิร์ต Avenged Sevenfold วงดนตรีชื่อดังระดับโลกที่มาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 13 ตุลาคมที่จะถึงนี้
โดยทางผู้จัดงานระบุว่า “เตรียมพบกับความมันส์ที่ดังกระหึ่มยิ่งกว่าเดิม เมื่อเราต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษ…
ส่งตรงจากเวที America’s Got Talent ซีซั่น 21 เนเน่ รอยัล เตรียมนำพลังแห่งชัยชนะมาสู่สิงคโปร์ เพื่อขึ้นแสดงเปิดให้กับวง AVENGED SEVENFOLD
สิงคโปร์… เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนที่จะอยู่ในความทรงจำของคุณ!”
ทั้งนี้หลังขึ้นแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวเสร็จ เนเน่ มีคิวขึ้นแสดงต่อในคอนเสิร์ตฉลอง 30 ปี LOSO “นานเท่าไรก็รอ” ของ เสก โลโซ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน โดย “เสก โลโซ” เป็นผู้ชักชวนเนเน่ให้มาร่วมเวทีด้วยตัวเอง
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