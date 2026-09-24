ย้อนเส้นทางรัก ดิว อริสรา-วู้ดดี้ ล่ำซำ จากลงรูปไม่เห็นหน้า สู่วันประกาศขอแต่งงาน
ย้อนเส้นทางรัก ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ ล่ำซำ จากวันที่ลงรูปแปะอิโมจิหมี ห้ามเห็นหน้า สู่วันสวมแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย เซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
ต้องบอกว่าหลังจากที่อดีตนางร้ายชื่อดังแม่ลูกสอง อย่าง ดิว อริสรา ผ่านพ้นวิกฤติเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมาจนได้กลับมายืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงอีกครั้ง แม้จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินใช้หนี้คู่กรณีในคดีเครื่องประดับและกระเป๋าแบรนด์หรู เธอยังต้องแยกทางกับอดีตสามี และอยู่ห่างกับลูก ๆ ทั้งสองคนอีก เรียกได้ว่ากว่าเธอจะก้าวข้ามผ่านมาได้ก็ทุลักทุเลมากพอสมควร ตามที่ได้เคยรายงานข่าวไปในช่วงก่อนหน้านี้
หลังจากพายุฝนของ ดิว อริสรา ผ่านพ้นไปก็ดูเหมือนว่าเธอจะกลับเข้ามามีประเด็นให้ซุบซิบกันอีกแล้ว เมื่อมีข่าวลือแว่วมาจากวงในว่าแอบเห็น ดิว อริสรา ควงหนุ่มปริศนาเที่ยวอเมริกา เลยทำให้คนคิดกันไปว่าเธอกำลังมีความรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่า แถมโปรไฟล์ผู้ชายก็เป็นถึงทายาทตระกูลหมื่นล้านเสียด้วย
ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา มั่นใจไม่เคยผิดสัญญา ทำหน้าที่ลูกหนี้ดีที่สุด
ซึ่ง ดิว ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบถึงประเด็นนี้แบบกลาง ๆ ว่า “เรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ไม่ใช่ความลับ แต่ไม่ออกมานั่งอธิบาย อยากให้ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป และไม่ได้บอกว่าจะไม่เปิด แต่ขอให้อยู่ในความเป็นส่วนตัวก่อน แต่ก็มีความสุข ส่วนเรื่องที่ไปสืบ ๆ กันว่าเขาเป็นทายาทหมื่นล้านก็ต้องสารภาพเลยว่ายังไม่ได้ดูข่าว ไม่รู้ว่าสืบกันไปถึงไหน เราอยากรักษาความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้ของเราด้วย กลัวเดี๋ยวพูดเยอะแล้วผิดหวัง ไม่พูดดีกว่า บางเรื่องขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องไประบุดีกว่า แต่ก็เข้าใจว่าทุกคนอยากรู้ เพราะที่ผ่านมาเราก็เปิดมาตลอด ถ้าถามว่าทุกวันนี้มีความสุขไหม ก็มีความสุขดี”
จากนั้นไม่นานก็มีภาพความหวานที่ดูจะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ออกมาให้แฟนคลับได้แอบยิ้มตามกันต่อเนื่องอีก เมื่อมีภาพหลุดเผยให้เห็นโมเมนต์ความน่ารักระหว่าง ดิว อริสรา และพ่อหมีหนุ่มปริศนา ควงคู่เที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งจับมือ ทั้งกางร่มให้ เรียกได้ว่าคลั่งรักแบบสุด ๆ
ต่อมาชาวเน็ตก็เริ่มทำการสืบค้นประวัติพ่อหมีหวานใจ ดิว อริสรา กันอย่างไม่ลดละ ซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่ เอริค เซี่ย นักธุรกิจหนุ่มมหาเศรษฐีแสนล้าน หลานชายเจ้าสัวซีพี แต่สุดท้ายก็ได้คำตอบจากเพื่อนสนิทของสาวดิวออกมายืนยันว่าแฟนใหม่ ดิว อริสรา ไม่ใช่ เอริค เซี่ย
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