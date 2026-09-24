วู้ดดี้ ล่ำซำ ขอ ดิว อริสรา แต่งงาน ว่าที่เจ้าสาวหมื่นล้านโชว์แหวนเพขรเม็ดโตแจ้งข่าวดี
แห่ยินดี! วู้ดดี้ ล่ำซำ คลั่งรักมาก เขียนป้ายเซอร์ไพรส์ขอ ดิว อริสรา แต่งงาน ว่าที่เจ้าสาวหมื่นล้านโชว์แหวนเพขรเม็ดโตประกาศข่าวดี
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงและวงการไฮโซ เมื่อดาราสาวลูก 2 ดิว อริสรา ได้ออกมาประกาศข่าวดีกับคนรักใหม่ วู้ดดี้ ล่ำซำ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์เขียนป้ายแขวนสำหรับอธิษฐานขอพรตามแบบฉบับพ่อหนุ่มคลั่งรัก ว่า “I wish to marry Due Arisara and be her hysband.” แปลเป็นไทยได้ว่า ผมต้องการแต่งงานกับ ดิว อริสรา และเป็นสามีของเธอ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2569
งานนี้ ดิว อริสรา ว่าที่เจ้าสาวหมื่นล้านก็มีการโพสต์ภาพอวดแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมรูปคู่กับแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวแบบหวานสุด ๆ โดยระบุแคปชั่นพรั่งพรูความในใจที่อยากจะขอบคุณความรักดี ๆ ของ วู้ดดี้ ล่ำซำ ที่มอบให้กับเธอมาตลอดเวลาที่คบหากัน จนกระทั่งขอแต่งงานว่า
“…and then I met you
And somehow, everything changed in the most beautiful way. What a privilege it is to love & to be loved… to find someone who feels like home, peace, and the safest place for my heart
He knows I love him, but I love him more than he’ll ever know. And if I had the chance to choose all over again, I’d choose you in every lifetime
Hand in hand. You & me. Today, tomorrow, forever
And if forever means having you beside me, then forever will never feel long enough. Thank you, baby, for choosing me when I felt invisible to the world, and for loving me so gently that, little by little, I learned to see myself differently too
…และแล้วฉันก็ได้พบกับคุณ
และไม่ว่าทำไม ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่งดงามที่สุด ช่างเป็นเรื่องที่วิเศษเหลือเกินที่ได้รักและเป็นที่รัก… ได้พบใครสักคนที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน ได้พบกับความสงบใจ และเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหัวใจของฉัน
เขารู้ว่าฉันรักเขา แต่ฉันรักเขามากกว่าที่เขาจะจินตนาการได้เสียอีก และหากฉันมีโอกาสได้เลือกใหม่อีกครั้ง ฉันก็จะเลือกคุณในทุก ๆ ชาติภพ
จับมือกันไว้ คุณกับฉัน วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป
และถ้าคำว่า “ตลอดไป” หมายถึงการมีคุณอยู่เคียงข้างกัน งั้นคำว่าตลอดไปก็คงไม่มีวันนานพอ ขอบคุณนะที่รัก ที่เลือกฉันในวันที่ฉันรู้สึกราวกับไร้ตัวตนในสายตาชาวโลก และขอบคุณที่มอบความรักอันอ่อนโยนให้กัน จนทำให้ฉันค่อยๆ เรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น”
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อ้างอิงจาก : IG duearisara