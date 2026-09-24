บิว ภูริพล ผ่านเข้ารอบรองฯ 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทำเวลา 9.95 วินาที

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 18:40 น.
บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026

ภูริพล บุญสอน ทำเวลา 9.95 วินาที จบอันดับ 1 ของฮีต 1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก กรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

บิว ภูริพล บุญสอน ลงแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 กรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 เมื่อเวลา 18.08 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย โดยออกตัวในลู่ที่ 4 ทำเวลาได้ 9.95 วินาที จบอันดับ 1 ของฮีต

ผลวิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1

อันดับ นักกีฬา ประเทศ เวลา
1 ภูริพล บุญสอน ไทย 9.95
2 ZENG Keli จีน 10.22
3 KUJUR Animesh อินเดีย 10.36
4 SUBRI Muhammad มาเลเซีย 10.43
5 JO Kum Ryom เกาหลีเหนือ 10.55
6 ADAM Ibadulla MDV 11.06
7 BELO Mouzinho TLS 11.68
ภูริพล บุญสอน (น้ำเงิน) ลมกรดหนุ่มไทย พยายามเร่งสปีดหนีคู่แข่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะวิ่งเข้าเส้นเป็นคนแรก ด้วยเวลา 9.95 วินาที ในการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 100 เมตรชาย รอบคัดเลือก ฮีตที่1
ภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท

รอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย มีคิวแข่งวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 17.33 น. ก่อนรอบชิงชนะเลิศในเวลา 20.20 น. ของวันเดียวกัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 18:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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