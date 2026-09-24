บิว ภูริพล ผ่านเข้ารอบรองฯ 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทำเวลา 9.95 วินาที
ภูริพล บุญสอน ทำเวลา 9.95 วินาที จบอันดับ 1 ของฮีต 1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก กรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
บิว ภูริพล บุญสอน ลงแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 กรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 เมื่อเวลา 18.08 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย โดยออกตัวในลู่ที่ 4 ทำเวลาได้ 9.95 วินาที จบอันดับ 1 ของฮีต
ผลวิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1
|อันดับ
|นักกีฬา
|ประเทศ
|เวลา
|1
|ภูริพล บุญสอน
|ไทย
|9.95
|2
|ZENG Keli
|จีน
|10.22
|3
|KUJUR Animesh
|อินเดีย
|10.36
|4
|SUBRI Muhammad
|มาเลเซีย
|10.43
|5
|JO Kum Ryom
|เกาหลีเหนือ
|10.55
|6
|ADAM Ibadulla
|MDV
|11.06
|7
|BELO Mouzinho
|TLS
|11.68
รอบรองชนะเลิศวิ่ง 100 เมตรชาย มีคิวแข่งวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 17.33 น. ก่อนรอบชิงชนะเลิศในเวลา 20.20 น. ของวันเดียวกัน
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