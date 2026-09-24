สรุปผลงานทัพไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. เก็บเพิ่ม 3 เหรียญ ยังไร้ทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 18:39 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 18:39 น.
สรุปผลงานทัพไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. เก็บเพิ่ม 3 เหรียญ ยังไร้ทอง
ภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ กกท

สรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 กันยายน 2569 เก็บเพิ่มอีก 3 เหรียญ เป็นเงิน 1 ทองแดง 2 ยังไม่มีเหรียญทองในวันนี้ รวมทั้งหมด 5 ทอง 4 เงิน 6 ทองแดง รั้งอันดับ 6 ของตาราง

ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพ้นวันที่ 6 ของการชิงเหรียญ โดยวันที่ 24 กันยายน 2569 เก็บเพิ่มได้อีก 3 เหรียญ แบ่งเป็น 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ยังไม่มีเหรียญทองเพิ่มในวันนี้

เหรียญที่ทัพไทยได้วันนี้

เวลา (ไทย) ชนิดกีฬา นักกีฬา เหรียญ
07.20 น. เรือพาย เรือกรรเชียงเดี่ยวหญิง รุ่นน้ำหนักเบา ปาริษา แช่มพุดซา ทองแดง
11.30 น. ยกน้ำหนัก ชาย รุ่น 60 กก. ธีรพงศ์ ศิลาชัย ทองแดง
15.00 น. อีสปอร์ต NARAKA: BLADEPOINT ทีมชาติไทย เงิน

ปาริษา เปิดหัวให้ไทยตั้งแต่เช้า

เหรียญแรกของวันมาตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อ ปาริษา แช่มพุดซา ลงชิงชัยเรือกรรเชียงเดี่ยวหญิง รุ่นน้ำหนักเบา และเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 3 ด้วยเวลา 7 นาที 40.61 วินาที คว้าเหรียญทองแดงมาครองตั้งแต่ก่อน 8 โมงเช้า

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ธีรพงศ์ พลาดเหรียญทองแค่ 5 กิโลกรัม

ช่วงสายเป็นคิวของ ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ที่ลงแข่งยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กิโลกรัม ทำท่าสแนตช์ได้ 126 กิโลกรัม และคลีนแอนด์เจิร์ก 173 กิโลกรัม รวม 299 กิโลกรัม จบอันดับ 3

รุ่นนี้เบียดกันสุดสูสี เพราะเหรียญทองเป็นของ หยาง หยาง จากจีน ที่ทำได้ 304 กิโลกรัม และทำสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์ ส่วนเหรียญเงินเป็นของ พัง อึน ชล จากเกาหลีเหนือ ด้วย 301 กิโลกรัม เท่ากับธีรพงศ์ห่างเหรียญทองเพียง 5 กิโลกรัมเท่านั้น

อีสปอร์ตไทยได้เงิน แพ้จีนในนัดชิง

ช่วงบ่ายทีมอีสปอร์ตไทยเข้าชิงชนะเลิศเกม NARAKA: BLADEPOINT แต่พ่ายให้ทีมชาติจีนไป 0-3 คว้าเหรียญเงินมาครอง

ไทยอยู่อันดับ 6 ของตาราง

เมื่อรวมผลงานถึงวันที่ 24 กันยายน ทัพไทยมี 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ รั้งอันดับ 6 ของตารางเหรียญ ตามหลังอิหร่านที่อยู่อันดับ 5 อยู่ 1 เหรียญทอง

ส่วนหัวตารางยังเป็นจีนที่ทิ้งห่างทุกชาติ ด้วย 75 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง ตามด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น 19 เหรียญทอง และเกาหลีใต้ 10 เหรียญทอง

ล่าสุด ภูริพล บุญสอน (น้ำเงิน) ลมกรดหนุ่มไทย พยายามเร่งสปีดหนีคู่แข่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะวิ่งเข้าเส้นเป็นคนแรก ด้วยเวลา 9.95 วินาที ในการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 100 เมตรชาย รอบคัดเลือก ฮีตที่1

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 18:39 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 18:39 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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