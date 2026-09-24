ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 24 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 24 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 75 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 6 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 152 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 75 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง รวม 118 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 19 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง รวม 84 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 56 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 5 อิหร่าน อยู่ 1 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 24 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|75
|26
|17
|118
|2
|ญี่ปุ่น
|19
|29
|36
|84
|3
|เกาหลีใต้
|10
|12
|28
|50
|4
|คาซัคสถาน
|8
|8
|9
|25
|5
|อิหร่าน
|6
|9
|3
|18
|6
|ไทย
|5
|4
|6
|15
|7
|อุซเบกิสถาน
|4
|12
|8
|24
|8
|ฮ่องกง
|4
|10
|9
|23
|9
|เกาหลีเหนือ
|3
|3
|3
|9
|10
|มาเลเซีย
|3
|1
|5
|9
|11
|คูเวต
|2
|1
|2
|5
|12
|กาตาร์
|2
|1
|1
|4
|12
|ทาจิกิสถาน
|2
|1
|1
|4
|14
|อินเดีย
|1
|6
|8
|15
|15
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|16
|ไชนีส ไทเป
|1
|3
|11
|15
|17
|สิงคโปร์
|1
|3
|2
|6
|18
|บาห์เรน
|1
|2
|0
|3
|19
|เวียดนาม
|1
|1
|14
|16
|20
|ฟิลิปปินส์
|1
|1
|4
|6
|21
|จอร์แดน
|1
|1
|1
|3
|21
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|23
|อินโดนีเซีย
|0
|4
|15
|19
|24
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|2
|2
|4
|25
|คีร์กีซสถาน
|0
|1
|3
|4
|26
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|26
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|28
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|29
|ศรีลังกา
|0
|1
|0
|1
|29
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|1
|0
|1
|31
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|32
|ปากีสถาน
|0
|0
|2
|2
|33
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|33
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|33
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|33
|เนปาล
|0
|0
|1
|1
|33
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 17.52 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญเงิน
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นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 2 เหรียญ
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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