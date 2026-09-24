ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 24 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 17:52 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 24 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 75 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 6 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 152 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 75 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง รวม 118 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 19 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง รวม 84 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 56 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 5 อิหร่าน อยู่ 1 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 24 ก.ย. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 75 26 17 118
2 ญี่ปุ่น 19 29 36 84
3 เกาหลีใต้ 10 12 28 50
4 คาซัคสถาน 8 8 9 25
5 อิหร่าน 6 9 3 18
6 ไทย 5 4 6 15
7 อุซเบกิสถาน 4 12 8 24
8 ฮ่องกง 4 10 9 23
9 เกาหลีเหนือ 3 3 3 9
10 มาเลเซีย 3 1 5 9
11 คูเวต 2 1 2 5
12 กาตาร์ 2 1 1 4
12 ทาจิกิสถาน 2 1 1 4
14 อินเดีย 1 6 8 15
15 มาเก๊า 1 4 1 6
16 ไชนีส ไทเป 1 3 11 15
17 สิงคโปร์ 1 3 2 6
18 บาห์เรน 1 2 0 3
19 เวียดนาม 1 1 14 16
20 ฟิลิปปินส์ 1 1 4 6
21 จอร์แดน 1 1 1 3
21 เมียนมา 1 1 1 3
23 อินโดนีเซีย 0 4 15 19
24 ซาอุดีอาระเบีย 0 2 2 4
25 คีร์กีซสถาน 0 1 3 4
26 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
26 อิรัก 0 1 2 3
28 เลบานอน 0 1 1 2
29 ศรีลังกา 0 1 0 1
29 เติร์กเมนิสถาน 0 1 0 1
31 กัมพูชา 0 0 4 4
32 ปากีสถาน 0 0 2 2
33 บังกลาเทศ 0 0 1 1
33 บรูไน 0 0 1 1
33 มองโกเลีย 0 0 1 1
33 เนปาล 0 0 1 1
33 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 17.52 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญเงิน

  • เหรียญเงิน อีสปอร์ต NARAKA : BLADEPOINT ทีมชาติไทย แพ้ จีน 0-3 ในรอบชิงชนะเลิศ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 2 เหรียญ

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 17:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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