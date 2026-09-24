กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวแล้ว! ยันไม่เคยขอปลาสลิด แลกเร่งคิวช่วยเหลือ 2 ทุ่มนี้เจอกัน
กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวแล้ว! ยันไม่เคยเรียกร้องปลาสลิด และไม่มีข้อตกลง เพื่อแลกกับการเร่งคิวช่วยเหลือ เตรียมเปิดไทมไลน์ 2 ทุ่ม
จากกรณีที่แม่ค้าปลาสลิดเปิดเผยในรายการ โหนกระแส ว่าได้ขอความช่วยเหลือเรื่องคดีโกงที่ดินในจังหวัดตากจากมูลนิธิชื่อดัง โดยติดต่อไปทางเพจเพื่อขอนำเอกสารไปให้พิจารณา พร้อมเสนอบริจาคปลาสลิด 300 กิโลกรัม
แม่ค้าเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิติดต่อกลับมาและต่อรองว่าหากเป็นเรื่องเร่งด่วน ขอเพิ่มจำนวนปลาสลิดเป็น 1 ตันได้หรือไม่ จนตกลงทอดปลาสลิดให้ถึง 1.2 ตัน เพื่อแลกกับการได้เข้าพบ “คุณ ก.”
จากนั้นได้เร่งทอดปลาสลิดทั้งวันทั้งคืนจนเสร็จ และนำไปส่งมอบที่เต็นท์บริเวณตลาด อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีเจ้าหน้าที่รับของไป แต่กลับไม่ได้พบคุณ ก. ตามที่ตกลงกันไว้ หลังจากนั้นพยายามทักไปสอบถามความคืบหน้าทางเพจมูลนิธิ แอดมินตอบเพียงว่าจะรีบแจ้งให้ ก่อนที่จะเงียบหายไป ไม่มีใครติดต่อกลับมาช่วยเหลือ
ล่าสุด กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุว่า “ผมไม่เคยเรียกร้องให้เอาปลาสลิดมาให้เพื่อแลกกับการช่วยและไม่มีข้อตกลงกับผมหรือทีมงานว่าจะเร่งคิว ไม่เคยขอของเพิ่มครับเจอกัน 2 ทุ่มเปิดไทม์ไลน์ครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้า-ยาย “แบงค์ เลสเตอร์” ขอบคุณ “กันจอมพลัง-ธรรมนัส” ให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน
- ทนายตั้ม งงมาก “กัน จอมพลัง” โวยตำรวจ-สื่อ ลงพื้นที่ก่อน ทั้งที่เป็นหน้าที่เขา
- คลิปแชร์ว่อน! กัน จอมพลัง สลิ้งแตก โวยนักข่าว-ตำรวจ ทำไมได้ลงพื้นที่ก่อน