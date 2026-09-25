ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 18:01 น.
ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่

ผู้ประกันตนที่พลาดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ยังมีโอกาสใช้สิทธิ หลังรัฐบาลปรับหลักเกณฑ์ยกเลิกเงื่อนไขลงทะเบียนล่วงหน้า

ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 2569 ไว้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ได้ หากมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ และมีรายชื่ออยู่ในระบบเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคม

กติกานี้เปลี่ยนจากช่วงแรกที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนกระทรวงแรงงานปรับหลักเกณฑ์ในเดือนสิงหาคม ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว เปิดทางให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อน

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เดิมสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และขยายเวลาจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยประกาศในช่วงนั้นระบุว่า ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิต้องลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง

ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ให้ทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า กระทรวงแรงงานจึงทบทวนหลักเกณฑ์ และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นชอบในหลักการแก้ไขระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายใช้สิทธิได้โดยตรง

ดังนั้น หากเคยเห็นประกาศว่า “หมดเขตลงทะเบียน 20 กรกฎาคมแล้ว” ข้อมูลนั้นเป็นกติกาก่อนมีการแก้ไขในเดือนสิงหาคม ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่พลาดลงทะเบียนจะหมดสิทธิทันที

สิ่งที่ต้องทำก่อนวันเลือกตั้งคือ ตรวจสอบว่าตัวเองมีรายชื่อและต้องไปลงคะแนนที่หน่วยใด เพราะสำนักงานประกันสังคมจัดบัญชีรายชื่อแยกตามหน่วย ผู้มีสิทธิจึงไม่สามารถเดินเข้าไปเลือกที่หน่วยใดก็ได้

สามารถตรวจสอบผ่านระบบ ตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม 2569 ของสำนักงานประกันสังคม โดยกรอกเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ระบบจะแสดงสถานะสิทธิพร้อมสถานที่เลือกตั้ง หากกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วยังไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

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นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ระบบ e-Self Service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ

วันเลือกตั้งกำหนดใน วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ผู้ใช้สิทธิต้องไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ระบบระบุ และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หน้าผลตรวจสอบสิทธิไปด้วย

อีกเรื่องที่ต้องระวังคือวิธีลงคะแนน เพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ได้ใช้วิธีกากบาทหน้าหมายเลขเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป

ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องเขียน เลขอารบิกของผู้สมัคร ลงในช่องบนบัตร โดย 1 ช่องเขียนได้ 1 หมายเลข และเลือกผู้สมัครฝ่ายของตัวเองได้ไม่เกิน 7 คน หากขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตร อาจกลายเป็นบัตรเสียได้

ส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร สามารถทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนตามที่กำหนดไว้บนบัตร

สรุปอีกครั้ง สำหรับคนที่ ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไว้ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม ไม่ต้องตัดสิทธิตัวเองทิ้ง เพราะกติกาถูกแก้ไขแล้ว สิ่งสำคัญในตอนนี้คือเข้าไปเช็กชื่อและหน่วยเลือกตั้ง หากระบบระบุว่ามีสิทธิ สามารถไปลงคะแนนในวันที่ 27 กันยายนตามหน่วยที่กำหนดได้

เช็กสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

หากระบบไม่พบข้อมูลทั้งที่กรอกชื่อและเลขบัตรถูกต้อง สามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมผ่านสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 18:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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