ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม 2569 ไปใช้สิทธิ 27 ก.ย. ได้ไหม? เช็กกติกาใหม่
ผู้ประกันตนที่พลาดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ยังมีโอกาสใช้สิทธิ หลังรัฐบาลปรับหลักเกณฑ์ยกเลิกเงื่อนไขลงทะเบียนล่วงหน้า
ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 2569 ไว้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ได้ หากมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ และมีรายชื่ออยู่ในระบบเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคม
กติกานี้เปลี่ยนจากช่วงแรกที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนกระทรวงแรงงานปรับหลักเกณฑ์ในเดือนสิงหาคม ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว เปิดทางให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อน
เดิมสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน และขยายเวลาจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยประกาศในช่วงนั้นระบุว่า ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิต้องลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง
ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ให้ทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า กระทรวงแรงงานจึงทบทวนหลักเกณฑ์ และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นชอบในหลักการแก้ไขระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายใช้สิทธิได้โดยตรง
ดังนั้น หากเคยเห็นประกาศว่า “หมดเขตลงทะเบียน 20 กรกฎาคมแล้ว” ข้อมูลนั้นเป็นกติกาก่อนมีการแก้ไขในเดือนสิงหาคม ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่พลาดลงทะเบียนจะหมดสิทธิทันที
สิ่งที่ต้องทำก่อนวันเลือกตั้งคือ ตรวจสอบว่าตัวเองมีรายชื่อและต้องไปลงคะแนนที่หน่วยใด เพราะสำนักงานประกันสังคมจัดบัญชีรายชื่อแยกตามหน่วย ผู้มีสิทธิจึงไม่สามารถเดินเข้าไปเลือกที่หน่วยใดก็ได้
สามารถตรวจสอบผ่านระบบ ตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม 2569 ของสำนักงานประกันสังคม โดยกรอกเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ระบบจะแสดงสถานะสิทธิพร้อมสถานที่เลือกตั้ง หากกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วยังไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ระบบ e-Self Service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ
วันเลือกตั้งกำหนดใน วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ผู้ใช้สิทธิต้องไปยังหน่วยเลือกตั้งที่ระบบระบุ และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หน้าผลตรวจสอบสิทธิไปด้วย
อีกเรื่องที่ต้องระวังคือวิธีลงคะแนน เพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ได้ใช้วิธีกากบาทหน้าหมายเลขเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป
ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องเขียน เลขอารบิกของผู้สมัคร ลงในช่องบนบัตร โดย 1 ช่องเขียนได้ 1 หมายเลข และเลือกผู้สมัครฝ่ายของตัวเองได้ไม่เกิน 7 คน หากขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตร อาจกลายเป็นบัตรเสียได้
ส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร สามารถทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนตามที่กำหนดไว้บนบัตร
สรุปอีกครั้ง สำหรับคนที่ ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไว้ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม ไม่ต้องตัดสิทธิตัวเองทิ้ง เพราะกติกาถูกแก้ไขแล้ว สิ่งสำคัญในตอนนี้คือเข้าไปเช็กชื่อและหน่วยเลือกตั้ง หากระบบระบุว่ามีสิทธิ สามารถไปลงคะแนนในวันที่ 27 กันยายนตามหน่วยที่กำหนดได้
เช็กสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
หากระบบไม่พบข้อมูลทั้งที่กรอกชื่อและเลขบัตรถูกต้อง สามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมผ่านสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- รัฐบาลไทย: ปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
- รัฐบาลไทย: วิธีใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 กันยายน
- สำนักงานประกันสังคม: ตรวจสอบสิทธิและสถานที่เลือกตั้ง
- กระทรวงแรงงาน: เตรียมความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
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