ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ ตำนานผู้กำกับชั้นครู ทิ้งผลงานคู่วงการหนังไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 17:41 น.
ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ จากไปวัย 93 ปี

ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง จากไปอย่างสงบวัย 93 ปี ย้อนรำลึกผลงาน ตำนานผู้สร้างคุณูปการประวัติศาสตร์หนังไทย

วงการศิลปะและภาพยนตร์ไทยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญระดับตำนาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 เวลา 13.15 น. ครอบครัวแจ้งข่าวการจากไปของ เปี๊ยก โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี พ.ศ. 2558 ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 93 ปีเป็นการจากไปก่อนถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 94 ปีเพียง 24 วัน

หลังจากไปของศิลปินแห่งชาติคนดัง เราจะพาทุกท่านไปรู้จักท่านให้มากขึ้น ย้อนเส้นทางนักเรียนโรงเรียนเพาะช่าง ก่อนสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานกว่าร้อยเรื่อง

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สำหรับ สมบูรณ์สุข เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2475 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง ก่อนเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยงานด้านศิลปะ ทั้งการเขียนป้ายโฆษณา วาดปกนิตยสาร และวาดภาพใบปิดภาพยนตร์ โดยมีพี่ชายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ที่เขาได้วาดภาพนักแสดงลงบนใบปิด ด้วยเอกลักษณ์การวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ และการใช้ชื่อนามแฝงในการเซ็นผลงานว่า “เปี๊ยก” ทำให้ทุกคนในวงการจดจำเขาในนาม “เปี๊ยก โปสเตอร์” มาตั้งแต่นั้น

ตลอดเส้นทางนักวาด เขาฝากผลงานใบปิดภาพยนตร์ไว้มากกว่า 1,000 เรื่อง จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินใบปิดภาพยนตร์คนสำคัญของไทย นอกจากนี้ยังมีบทบาทในวงการสิ่งพิมพ์ ด้วยการร่วมทำหนังสือ “ดาราภาพ” และเขียนคอลัมน์ “เปี๊ยก โปสเตอร์ เยี่ยมกองถ่าย” รวมถึงคอลัมน์ “ค้างคาว”

เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ดาราภาพยนตร์

กระทั่งปี พ.ศ. 2513 เปี๊ยก โปสเตอร์ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัว ประเดิมด้วยเรื่อง “โทน” ซึ่งประสบความสำเร็จล้นหลามและกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของหนังไทยยุคนั้น จากนั้นสร้างสรรค์ผลงานยอดนิยมออกมาต่อเนื่อง เช่น ดวง, ชู้, วัยอลวน, วัยระเริง, ข้างหลังภาพ, บินแหลก รวมทั้งภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินที่โดดเด่นและคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์มาครองสำเร็จ

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ด้วยพื้นฐานการเป็นศิลปินทัศนศิลป์ เขาให้ความสำคัญกับการออกแบบภาพและการวางแผนก่อนถ่ายทำอย่างรอบคอบจนได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้บุกเบิกการนำ “สตอรีบอร์ด” (Storyboard) มาใช้วางระบบกระบวนการสร้างภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์
ภาพจาก Facebook : ดาราภาพยนตร์

นอกจากการทำงานเบื้องหลัง เปี๊ยก โปสเตอร์ เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์หนังไทย โดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติปี พ.ศ. 2527 และบริจาคฟิล์มภาพยนตร์รายแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน ปีเดียวกัน หลังจากนั้นก็ทยอยมอบฟิล์ม เอกสาร อุปกรณ์ และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ ให้แก่หอภาพยนตร์ต่อเนื่อง เพื่อรักษาหลักฐานสำคัญของวงการหนังไทยไว้ให้คนรุ่นหลัง

แม้เข้าสู่วัยสูงอายุ แต่เปี๊ยก โปสเตอร์ยังผูกพันกับวงการศิลปะและภาพยนตร์ โดยผู้ชมรุ่นใหม่จำนวนมากจดจำเขาได้เป็นอย่างดีจากบทบาทเถ้าแก่ร้านขายเกาลัดในภาพยนตร์ “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน” ด้วยทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมครั้งนั้นทำให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง เป็นการปิดท้ายเส้นทางศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ฝากผลงานทรงคุณค่าไว้คู่สังคมไทยตลอดกาล

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เปี๊ยก โปสเตอร์-2
ภาพจาก Facebook : ดาราภาพยนตร์
เปี๊ยก โปสเตอร์
ภาพจาก Facebook : ดาราภาพยนตร์

ข้อมูลจาก : ดาราภาพยนตร์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 17:41 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 17:41 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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