รมว.กีฬา เผย “พิ้งค์ พิชฌามลณ์” ส่งตรวจตัวอย่าง B ลุ้นผลสารต้องห้าม อีก 2 วัน
รมว.กีฬา อัปเดต “พิ้งค์ พิชฌามลณ์” ส่งตรวจตัวอย่าง B ลุ้นผลต่อ อีก 2 วัน หลังตรวจพบสารต้องห้าม เผยสภาพจิตใจนักกีฬาแย่
จากกรณีที่องค์การตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ (ITA) เปิดเผยผลการตรวจสารต้องห้ามของ “พิ้งค์-พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์” นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย พบสารฟูโรซีไมด์ (Furosemide) จากตัวอย่างที่เก็บเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องพักการแข่งขันเป็นการชั่วคราว แต่ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ผ่านการขอตรวจตัวอย่าง B ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันนี้เพิ่งส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจอีก 2 วัน โดยจะทราบผลในวันที่ 26 กันยายน 2569 ว่าผลจะออกมาอย่างไร
นายสุรศักดิ์ ระบุว่า หากผลการตรวจออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริง ก็เป็นเรื่องที่พิ้งค์และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยจะต้องชี้แจงเหตุผล ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ใช้ยาชนิดใดไป และยาที่ใช้มีการระบุสารต้องห้ามไว้หรือไม่ หรือมีสารต้องห้ามอยู่แต่พิ้งค์ไม่ทราบ ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวก็เพื่อให้บทลงโทษเบาลง
นายสุรศักดิ์ เผยต่อว่า จากข้อมูลที่ได้รับในขณะนี้ พิ้งค์มีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดี เนื่องจากตั้งใจเต็มที่ที่จะลงแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากไม่ได้ เพราะจะกลายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว แต่หากเป็นเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากนี้ ตนและทางรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ที่มา: ข่าวสด
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