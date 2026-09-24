ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล ตอนอายุ 12 ผ่านมา 4 ปีคว้าแชมป์ AGT2026
ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว “ลูกจะไปถึงระดับนานาชาติ” สุดท้ายวันนี้เด็กน้อยคนนั้นได้พิสูจน์ความจริงแล้ว
สำหรับความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ หลังจาก เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย โชว์ความสามาถทางด้านดนตรีจนคว้าแชมป์ America’s Got Talent (AGT2026) มาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เกินฝันของเด็กน้อยวัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ตอย่างมาก
ล่าสุดโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปย้อนหลังจากรายการ SUPER10 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเทปที่ น้องแพรว รัตติกานต์ หรือ เนเน่ รอยัล ขณะนั้นเธออายุเพียง 12 ปี เธอมีโอกาสได้เข้าไปโชว์ความสามารถทั้งร้องเพลง และเล่นกีต้าร์ในรายการ โดยช่วงหนึ่งทางรายการ SUPER10 ทำเซอร์ไพรส์น้องเนเน่ด้วยการเชิญ ปุ๊ อัญชลี นักร้องระดับตำนานมา Featuring กันกับบทเพลงที่ใครหลาย ๆ คนก็รู้จักเป็นอย่างดี กับเพลง หนึ่งเดียวคนนี้
หลังจาก เนเน่ ร่วมโชว์กับ ปุ๊ อัญชลี จบแล้ว ก็มีการพูดคุยกัน โดยพี่ปุ๊ได้เอ่ยปากชมน้องว่า “วันนี้ยินดีและเป็นเกียรติมาก ๆ เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่า นี่มันเด็กอัศจรรย์อะไร คือตอนเด็ก ๆ อายุเท่านี้ คือใฝ่ฝันจะได้อย่างนี้ ลูกทำให้ความฝันของป้าปุ๊เป็นจริงแล้ว สุดยอดเลย ขอให้ประสบความสำเร็จมาก ๆ เลยนะลูก”
แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตหลาย ๆ คนต้องย้อนกลับมาฟังนั่นก็คือคำพูดในช่วงหลังของ ปุ๊ อัญชลี ที่ดูเหมือนจะมองเห็นอนาคตอันไกลมาก ๆ ของ เนเน่ รอยัล ในวันนั้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว จากการร่วมโชว์ด้วยกันเพียงไม่กี่นาที ปุ๊ อัญชลี พูดกับ เนเน่ ว่า
“สำหรับคำแนะนำเรื่องฝีมือ คือคิดว่าเขาอายุ 11-12 ปีได้ขนาดนี้ เขาคงพัฒนาของเขาได้เอง แต่ขอให้หาแนวทางของตัวเองให้ได้ แต่ละปีขอให้สะสมประสบการณ์มากขึ้น ลูกไม่ใช่แค่นักกีต้าร์คนเก่งของจังหวัดภูเก็ตหรือของประเทศไทย ลูกจะไปถึงระดับนานาชาติเลย เชื่อป้านะ“
จากคำพูดให้กำลังใจของ ปุ๊ อัญชลี ที่พูดผ่านรายการในวันนั้น ผ่านมา 4 ปีเต็ม น้องแพรว เด็กน้อยวัย 12 ปีที่ร่วมโชว์กับนักร้องระดับตำนานในรายการ SUPER10 วันนั้น ปัจจุบันเธอได้กลายเป็น เนเน่ รอยัล ผู้คว้าแชมป์ America’s Got Talent (AGT2026) มาครอบครองและเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิในวันนี้
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อ้างอิงจาก : รายการ SUPER10