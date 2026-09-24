ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล ตอนอายุ 12 ผ่านมา 4 ปีคว้าแชมป์ AGT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 17:23 น.
ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว "จะไปไกลระดับนานาชาติ" สุดท้ายวันนี้ได้พิสูจน์ความจริงแล้ว

ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว “ลูกจะไปถึงระดับนานาชาติ” สุดท้ายวันนี้เด็กน้อยคนนั้นได้พิสูจน์ความจริงแล้ว

สำหรับความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ หลังจาก เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย โชว์ความสามาถทางด้านดนตรีจนคว้าแชมป์ America’s Got Talent (AGT2026) มาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เกินฝันของเด็กน้อยวัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ตอย่างมาก

ล่าสุดโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปย้อนหลังจากรายการ SUPER10 เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเทปที่ น้องแพรว รัตติกานต์ หรือ เนเน่ รอยัล ขณะนั้นเธออายุเพียง 12 ปี เธอมีโอกาสได้เข้าไปโชว์ความสามารถทั้งร้องเพลง และเล่นกีต้าร์ในรายการ โดยช่วงหนึ่งทางรายการ SUPER10 ทำเซอร์ไพรส์น้องเนเน่ด้วยการเชิญ ปุ๊ อัญชลี นักร้องระดับตำนานมา Featuring กันกับบทเพลงที่ใครหลาย ๆ คนก็รู้จักเป็นอย่างดี กับเพลง หนึ่งเดียวคนนี้

โฆษณา

ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว จนวันนี้ทำสำเร็จจริงๆ-2

หลังจาก เนเน่ ร่วมโชว์กับ ปุ๊ อัญชลี จบแล้ว ก็มีการพูดคุยกัน โดยพี่ปุ๊ได้เอ่ยปากชมน้องว่า “วันนี้ยินดีและเป็นเกียรติมาก ๆ เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่า นี่มันเด็กอัศจรรย์อะไร คือตอนเด็ก ๆ อายุเท่านี้ คือใฝ่ฝันจะได้อย่างนี้ ลูกทำให้ความฝันของป้าปุ๊เป็นจริงแล้ว สุดยอดเลย ขอให้ประสบความสำเร็จมาก ๆ เลยนะลูก”

แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตหลาย ๆ คนต้องย้อนกลับมาฟังนั่นก็คือคำพูดในช่วงหลังของ ปุ๊ อัญชลี ที่ดูเหมือนจะมองเห็นอนาคตอันไกลมาก ๆ ของ เนเน่ รอยัล ในวันนั้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว จากการร่วมโชว์ด้วยกันเพียงไม่กี่นาที ปุ๊ อัญชลี พูดกับ เนเน่ ว่า

“สำหรับคำแนะนำเรื่องฝีมือ คือคิดว่าเขาอายุ 11-12 ปีได้ขนาดนี้ เขาคงพัฒนาของเขาได้เอง แต่ขอให้หาแนวทางของตัวเองให้ได้ แต่ละปีขอให้สะสมประสบการณ์มากขึ้น ลูกไม่ใช่แค่นักกีต้าร์คนเก่งของจังหวัดภูเก็ตหรือของประเทศไทย ลูกจะไปถึงระดับนานาชาติเลย เชื่อป้านะ

โฆษณา

จากคำพูดให้กำลังใจของ ปุ๊ อัญชลี ที่พูดผ่านรายการในวันนั้น ผ่านมา 4 ปีเต็ม น้องแพรว เด็กน้อยวัย 12 ปีที่ร่วมโชว์กับนักร้องระดับตำนานในรายการ SUPER10 วันนั้น ปัจจุบันเธอได้กลายเป็น เนเน่ รอยัล ผู้คว้าแชมป์ America’s Got Talent (AGT2026) มาครอบครองและเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิในวันนี้

โฆษณา

ย้อนคำพูด ปุ๊ อัญชลี ถึง เนเน่ รอยัล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว จนวันนี้ทำสำเร็จจริงๆ-1

กรรมการ AGT และ เนเน่ รอยัล
ภาพจาก Instagram : howiemandel

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ SUPER10

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 17:23 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026

บิว ภูริพล ผ่านเข้ารอบรองฯ 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทำเวลา 9.95 วินาที

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 24 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ จากไปวัย 93 ปี

ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ ตำนานผู้กำกับชั้นครู ทิ้งผลงานคู่วงการหนังไทย

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวแล้ว! ยันไม่เคยขอปลาสลิด แลกเร่งคิวช่วยเหลือ

กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวแล้ว! ยันไม่เคยขอปลาสลิด แลกเร่งคิวช่วยเหลือ 2 ทุ่มนี้เจอกัน

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
บิว ภูริพล บุญสอน วิ่ง 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล ผ่านเข้ารอบรองฯ 100 เมตรชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทำเวลา 9.95 วินาที

16 นาที ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 24 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

43 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ จากไปวัย 93 ปี ข่าว

ประวัติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ ตำนานผู้กำกับชั้นครู ทิ้งผลงานคู่วงการหนังไทย

54 นาที ที่แล้ว
รมว.กีฬา เผย &quot;พิ้งค์ พิชฌามลณ์&quot; ส่งตรวจตัวอย่าง B ลุ้นผลสารต้องห้าม อีก 2 วัน ข่าวกีฬา

รมว.กีฬา เผย “พิ้งค์ พิชฌามลณ์” ส่งตรวจตัวอย่าง B ลุ้นผลสารต้องห้าม อีก 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อั้ม พัชราภา&quot; ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง พูดเพราะแต่เด็ดขาด หวั่นภาพหลุด บันเทิง

ชื่นชมทั้งโซเชียล “อั้ม พัชราภา” ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง สุภาพขอเช็กทันที หวั่นภาพหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจ้ Surface เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

เปิดดีเทลชุด “เนเน่ รอยัล” ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 ห้องเสื้อดังรังสรรค์จากผ้าไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แมนยู” ก็มา! โพสต์แสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” ชมใส่ชุดสีแดงดูดีมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้ ข่าว

บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีรพงศ์ ศิลาชัย คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก 60 กก. เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ธีรพงศ์ ศิลาชัย คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก 60 กก. เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาววี่ แมนเดล ชื่นชม เนเน่ รอยัล ยกเป็นร็อกสตาร์ไวรัลที่สุดในประวัติศาสตร์ AGT ข่าวต่างประเทศ

ฮาววี่ แมนเดล อวยยศ ‘เนเน่ รอยัล’ ยกเป็นร็อกสตาร์ไวรัลที่สุดในประวัติศาสตร์ AGT

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย เช็กคิวลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ถ่ายทอดสด บิว ภูริพล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเกาหลีใต้ รายงาน 2 ผู้แทนเกาหลีเหนือ ขอลี้ภัยในญี่ปุ่น ระหว่างเอเชียนเกมส์ ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ รายงาน 2 ผู้แทนเกาหลีเหนือ ขอลี้ภัยในญี่ปุ่น ระหว่างเอเชียนเกมส์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ที่ถูกพ่อแท้ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย ข่าว

ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ข่าว

เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบื้องหลัง ฮาววี่ เมนเดล กรรการ AGT กอดเนเน่ รอยัล ข่าว

เพิ่งรู้! กรรมการ AGT อ้าแขนกอด “เนเน่ รอยัล” ทลายกำแพงโรคกลัวเชื้อโรค ฉลองแชมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ &quot;ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า&quot; งง กรรมการอวยอะไรกัน บันเทิง

เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ “ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า” งง กรรมการอวยอะไรกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

บุญชีวิต กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ ฉายพระรูปร่วม น้องปัน นักเรียน ป.4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยดวลจีน รอบก่อนรองฯ ฟุตบอล

ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยดวลจีน รอบก่อนรองฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน ข่าวการเมือง

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องเล็ก! ท้องผูกนานหลายวัน เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม แถมความจำแย่ลง สุขภาพและการแพทย์

ไม่ใช่เรื่องเล็ก! ท้องผูกนานหลายวัน เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม แถมความจำแย่ลง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง? บันเทิง

ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสัวธนินท์มอบคอนโดให้ เนเน่ รอยัล บันเทิง

ให้ด้วยใจ! เจ้าสัวธนินท์ มอบคอนโดหรู “เนเน่ รอยัล” ฉลองแชมป์ AGT 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี