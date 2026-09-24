ถ่ายทอดสด ขี่ม้า เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ร่วมเชียร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นำทัพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทีมขี่ม้าไทย ลงแข่งขันศิลปะบังคับม้า รอบชิงชนะเลิศประเภททีม วันที่ 25 กันยายน เริ่ม 07.30 น. ถ่ายทอดสด NBT และ AIS PLAY
ร่วมส่งแรงเชียร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงแข่งขันศิลปะบังคับม้า หรือเดรสซาจ (Dressage) ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ นาโกยา 2026 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
การแข่งขันเริ่มเวลา 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 09.30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ที่สนาม เจอาร์เอ อีเควสเทรียน พาร์ก (JRA Equestrian Park) กรุงโตเกียว โดยวันที่ 25 กันยายนเป็นการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศประเภททีม และรอบคัดเลือกประเภทบุคคล
ทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้ามีนักกีฬา 4 คน ได้แก่
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กับม้า Boulevard
- เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ กับม้า Sant Jordi 3
- ฉันชนก คลาร่า รึคแคร์ กับม้า Vincent 186
- นีร พุทธิสมบัติ กับม้า Rock That Tango
ทีมขี่ม้าไทยฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงก่อนลงสนาม โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฝึกซ้อมกับม้า Boulevard ภายใต้การดูแลของ มาธิอัส รัท (Matthias Rath) ผู้ฝึกสอนชาวเยอรมัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแบบทดสอบ Prix St. Georges ที่ใช้ในการแข่งขัน
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันได้ทาง NBT และ AIS PLAY ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผังถ่ายทอดประจำวันที่ 25 กันยายนระบุช่วงขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา 07.30 น. ขณะที่ AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ผ่านช่องกีฬาได้สูงสุด 18 ช่องตลอดการแข่งขัน
การแข่งขันเดรสซาจจะดำเนินต่อในวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกประเภทบุคคล ก่อนเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลวันที่ 27 กันยายน โดยมีนักกีฬา 15 คนลงแข่งขันในรอบสุดท้าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด
- เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ
- ตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ถ่ายทอดสด บิว ภูริพล
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Aichi Nagoya 2026: ตารางแข่งขันกีฬาขี่ม้า
- Aichi Nagoya 2026: JRA Equestrian Park
- AIS PLAY: ถ่ายทอดสด Asian Games 2026
- Thai PBS: รายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
- มติชน: เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีทรงฝึกซ้อมก่อนแข่งขัน
- FB/Thailand Equestrian Federation