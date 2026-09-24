ถ่ายทอดสด ขี่ม้า เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ร่วมเชียร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นำทัพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 06:00 น.
ร่วมส่งแรงเชียร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นำทัพขี่ม้าไทย ลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ เช็กช่องถ่ายทอดสด
ภาพจาก : Thailand Equestrian Federation

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทีมขี่ม้าไทย ลงแข่งขันศิลปะบังคับม้า รอบชิงชนะเลิศประเภททีม วันที่ 25 กันยายน เริ่ม 07.30 น. ถ่ายทอดสด NBT และ AIS PLAY

ร่วมส่งแรงเชียร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงแข่งขันศิลปะบังคับม้า หรือเดรสซาจ (Dressage) ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ นาโกยา 2026 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569

การแข่งขันเริ่มเวลา 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 09.30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ที่สนาม เจอาร์เอ อีเควสเทรียน พาร์ก (JRA Equestrian Park) กรุงโตเกียว โดยวันที่ 25 กันยายนเป็นการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศประเภททีม และรอบคัดเลือกประเภทบุคคล

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ทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้ามีนักกีฬา 4 คน ได้แก่

  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กับม้า Boulevard
  • เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ กับม้า Sant Jordi 3
  • ฉันชนก คลาร่า รึคแคร์ กับม้า Vincent 186
  • นีร พุทธิสมบัติ กับม้า Rock That Tango
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นำทัพขี่ม้าไทย ลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ เช็กช่องถ่ายทอดสด
ภาพจาก : Thailand Equestrian Federation

ทีมขี่ม้าไทยฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงก่อนลงสนาม โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฝึกซ้อมกับม้า Boulevard ภายใต้การดูแลของ มาธิอัส รัท (Matthias Rath) ผู้ฝึกสอนชาวเยอรมัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแบบทดสอบ Prix St. Georges ที่ใช้ในการแข่งขัน

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันได้ทาง NBT และ AIS PLAY ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผังถ่ายทอดประจำวันที่ 25 กันยายนระบุช่วงขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา 07.30 น. ขณะที่ AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ผ่านช่องกีฬาได้สูงสุด 18 ช่องตลอดการแข่งขัน

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การแข่งขันเดรสซาจจะดำเนินต่อในวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกประเภทบุคคล ก่อนเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลวันที่ 27 กันยายน โดยมีนักกีฬา 15 คนลงแข่งขันในรอบสุดท้าย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 06:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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