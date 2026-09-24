สาเหตุ ชายเมียนมาคลั่งถือมีดไล่ฟันคน ปีนพังศาล ซ.สุขุมวิท 21 คาดหาแฟนไม่เจอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:50 น.
ชายเมียนมาคลั่งถือมีดไล่ทำร้ายคนและพังทรัพย์สิน ซ.สุขุมวิท 21

ผู้เสียหายเผยสาเหตุ ชายเมียนมาคลั่งถือมีดไล่ฟันคน-พังศาลพระภูมิ คาดหาแฟนไม่เจอ ตำรวจบุกรวบตัวคุมเข้มสอบปากคำเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 บริเวณซอยสุขุมวิท 21 (ย่านอโศก-เพชรบุรี) ใกล้กับอาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2 ซึ่งเป็นย่านอาคารสำนักงานและใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีประชาชนและคนทำงานเดินทางพลุกพล่าน พบชายสัญชาติเมียนมาที่เช่าห้องพักในพื้นที่มีอาการคลั่งเสียสติ ถือมีดไล่ทำร้ายประชาชนและทำลายทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 ราย

ช่วงเวลาประมาณ 07:00 น. ผู้ก่อเหตุถือมีดลงมาจากห้องเช่าบริเวณร้านกาแฟ แล้วใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะของชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จากนั้นใช้หัวเข่าพังประตูกระจกร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนกระจกแตกกระจาย ส่วนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บด้วย ทั้งยังตรงเข้าทำลายสินค้า แผงลอย และโต๊ะขายอาหารเช้าของพ่อค้าแม่ค้าจนเสียหายเละเทะ

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ต่อมาผู้ก่อเหตุถือมีดเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 21 ตรงเข้าข่มขู่พนักงานวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ออกจากพื้นที่ ทั้งยังรื้อทำลายข้าวของตามร้านค้าข้างทางโดยไม่มีสาเหตุ จากนั้นเดินไปด้านหลังร้านอาหาร รื้อทำลายศาลพระภูมิ ใช้มือรื้อโซ่กั้นที่จอดรถลูกค้า แล้วตรงเข้าทุบรถเก๋งสีขาวของเจ้าของอาคารจนเสียหาย

หลังจากก่อเหตุผู้ก่อเหตุวิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณจุดทิ้งขยะใกล้เคียงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้

ห้องข่าวภาคเที่ยง Ch7HD News ได้ข้อมูลจากหนึ่งในผู้เสียหาย เผยว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชายสัญชาติเมียนมา ตนได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุส่งเสียงโวยวายคล้ายคนเสียสติมาตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น. ของคืนที่ผ่านมา เนื่องจากหาแฟนสาวไม่เจอ ทั้งยังข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการเสพยาเสพติดจนเกิดอาการหลอน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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