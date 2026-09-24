สาเหตุ ชายเมียนมาคลั่งถือมีดไล่ฟันคน ปีนพังศาล ซ.สุขุมวิท 21 คาดหาแฟนไม่เจอ
ผู้เสียหายเผยสาเหตุ ชายเมียนมาคลั่งถือมีดไล่ฟันคน-พังศาลพระภูมิ คาดหาแฟนไม่เจอ ตำรวจบุกรวบตัวคุมเข้มสอบปากคำเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 บริเวณซอยสุขุมวิท 21 (ย่านอโศก-เพชรบุรี) ใกล้กับอาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2 ซึ่งเป็นย่านอาคารสำนักงานและใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีประชาชนและคนทำงานเดินทางพลุกพล่าน พบชายสัญชาติเมียนมาที่เช่าห้องพักในพื้นที่มีอาการคลั่งเสียสติ ถือมีดไล่ทำร้ายประชาชนและทำลายทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 ราย
ช่วงเวลาประมาณ 07:00 น. ผู้ก่อเหตุถือมีดลงมาจากห้องเช่าบริเวณร้านกาแฟ แล้วใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะของชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จากนั้นใช้หัวเข่าพังประตูกระจกร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนกระจกแตกกระจาย ส่วนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บด้วย ทั้งยังตรงเข้าทำลายสินค้า แผงลอย และโต๊ะขายอาหารเช้าของพ่อค้าแม่ค้าจนเสียหายเละเทะ
ต่อมาผู้ก่อเหตุถือมีดเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 21 ตรงเข้าข่มขู่พนักงานวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ออกจากพื้นที่ ทั้งยังรื้อทำลายข้าวของตามร้านค้าข้างทางโดยไม่มีสาเหตุ จากนั้นเดินไปด้านหลังร้านอาหาร รื้อทำลายศาลพระภูมิ ใช้มือรื้อโซ่กั้นที่จอดรถลูกค้า แล้วตรงเข้าทุบรถเก๋งสีขาวของเจ้าของอาคารจนเสียหาย
หลังจากก่อเหตุผู้ก่อเหตุวิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณจุดทิ้งขยะใกล้เคียงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้
ห้องข่าวภาคเที่ยง Ch7HD News ได้ข้อมูลจากหนึ่งในผู้เสียหาย เผยว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชายสัญชาติเมียนมา ตนได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุส่งเสียงโวยวายคล้ายคนเสียสติมาตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น. ของคืนที่ผ่านมา เนื่องจากหาแฟนสาวไม่เจอ ทั้งยังข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการเสพยาเสพติดจนเกิดอาการหลอน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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