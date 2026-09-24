สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:25 น.
สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์อาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี คนบันเทิงร่วมอาลัย

วงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ “เปี๊ยก โปสเตอร์” หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 24 กันยายน 2569 สิริอายุ 93 ปี

สำหรับ เปี๊ยก โปสเตอร์ เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง เปี๊ยกเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้านศิลปะ ทั้งการเขียนป้ายโฆษณา วาดปกนิตยสาร และวาดภาพสำหรับใบปิดภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่อง “พี่ชาย” เป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ที่เขาได้วาดภาพดาราลงบนใบปิด

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จากชื่อ “เปี๊ยก” ที่ใช้เซ็นผลงาน ประกอบกับความโดดเด่นในการวาดด้วยสีโปสเตอร์ จึงกลายมาเป็นฉายา และนามปากกาประจำตัวที่คนทั้งวงการรู้จักและจดจำได้อย่างดี

เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิต-5
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

ตลอดเส้นทางการทำงาน เปี๊ยก โปสเตอร์ สร้างสรรค์ใบปิดภาพยนตร์ไว้ มากกว่า 1,000 เรื่อง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินใบปิดภาพยนตร์คนสำคัญของประเทศไทย นอกจากนั้น เปี๊ยก ยังมีบทบาทในวงการหนังสือภาพยนตร์ โดยร่วมทำหนังสือ “ดาราภาพ” และเขียนคอลัมน์ “เปี๊ยก โปสเตอร์ เยี่ยมกองถ่าย” รวมถึงคอลัมน์ “ค้างคาว” สะท้อนความผูกพันของเขากับทั้งงานศิลปะ งานสิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์

พ.ศ. 2513 เปี๊ยก โปสเตอร์ ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวด้วยภาพยนตร์เรื่อง “โทน” ผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ไทยยุคนั้น

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จากนั้น เปี๊ยก ก็สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้กำกับ อาทิ ดวง, ชู้, วัยอลวน, วัยระเริง, ข้างหลังภาพ, บินแหลก และสะพานรักสารสิน รวมถึงผลงานอีกจำนวนมากที่อยู่ในความทรงจำของผู้ชม โดยเฉพาะ “วัยอลวน” ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่จดจำข้ามยุคสมัย ขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง สะพานรักสารสิน ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์

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ด้วยพื้นฐานจากการเป็นศิลปินทัศนศิลป์ เปี๊ยก โปสเตอร์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบภาพและการวางแผนก่อนถ่ายทำอย่างมาก และได้รับการบันทึกถึงบทบาทในการบุกเบิกการใช้ สตอรีบอร์ด (Storyboard) ในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นระบบ

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ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

อีกหนึ่งคุณูปการสำคัญของเปี๊ยก โปสเตอร์ คือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกภาพยนตร์ของชาติ เขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง หอภาพยนตร์แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2527 และเป็น ผู้บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรายแรก เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นยังมอบฟิล์ม เอกสาร อุปกรณ์ และสิ่งของเกี่ยวกับการทำงานภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักฐานและความทรงจำของวงการหนังไทยได้รับการเก็บรักษาและส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง

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จากผลงานและคุณูปการตลอดชีวิต เปี๊ยก โปสเตอร์ หรือ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ ได้รับการประกาศยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

แม้เข้าสู่วัยสูงอายุ เขายังคงผูกพันกับงานศิลปะและภาพยนตร์อยู่เช่นเคยไม่เปลี่ยน และคนรุ่นหลังอาจจะคุ้นหน้าท่านจากการแสดงภาพยนตร์ เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ซึ่งทำให้ได้รับ รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง อีกด้วย

เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิต-1
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิต
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิต-4
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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