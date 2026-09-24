ชื่นชมทั้งโซเชียล “อั้ม พัชราภา” ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง สุภาพขอเช็กทันที หวั่นภาพหลุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:08 น.
"อั้ม พัชราภา" ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง พูดเพราะแต่เด็ดขาด หวั่นภาพหลุด
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คลิปไวรัลเรียกเสียงชม หลัง อั้ม พัชราภา พูดขอเช็กโทรศัพท์แฟนคลับอย่างสุภาพ เจ้าตัวเปิดใจไม่ได้มองว่าอีกฝ่ายมีเจตนาไม่ดี แต่ขอป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ

กลายเป็นอีกโมเมนต์ที่ได้รับคำชมในโลกออนไลน์ สำหรับ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ หลังมีคลิปขณะเจ้าตัวขอเช็กโทรศัพท์ของแฟนคลับที่ทำหล่นอยู่ใกล้บริเวณกระโปรง เพราะกังวลว่าอาจมีภาพหรือวิดีโอที่ไม่ตั้งใจถ่ายติดไป ก่อนอั้มจะออกมาอธิบายว่าเลือกตรวจสอบทันทีเพื่อความสบายใจ และไม่ได้คิดว่าแฟนคลับมีเจตนาไม่ดี

ในคลิปที่ถูกแชร์ต่อ แฟนคลับทำโทรศัพท์ตกลงบริเวณใกล้ตัวอั้ม นักแสดงสาวจึงถามว่ามีการถ่ายวิดีโออยู่หรือไม่ ก่อนขอดูโทรศัพท์ พร้อมพูดขอโทษอีกฝ่าย โดยรายงานของที่นี่ดอทคอมระบุคำพูดช่วงหนึ่งว่า “ถ่ายวีดิโอป่าวเนี่ย ไม่ใช่ไหม ขอดูหน่อยนะ ขอโทษนะ” หลังคลิปเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลเข้ามาชื่นชมวิธีพูดและการป้องกันตัวเองโดยไม่กล่าวหาคู่กรณี

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ล่าสุด อั้มให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมงาน HAUS OF PANANCHITA – NEW & NEXT 2026 “Unlock the New, Open The Next Door” ที่ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจขอตรวจโทรศัพท์ ยอมรับว่าจำรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่ได้ทั้งหมด แต่ตอนนั้นกังวลว่าอาจมีอะไรหลุดออกไปโดยไม่ตั้งใจ

อั้มกล่าวขอบคุณหลังทราบว่าหลายคนชมเรื่องการพูดกับแฟนคลับ พร้อมอธิบายว่าการขอดูโทรศัพท์ของคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายและตัวเองก็รู้สึกเกรงใจ แต่ตำแหน่งที่โทรศัพท์ตกอยู่ใกล้กระโปรงมาก จึงคิดว่าควรขอตรวจสอบให้แน่ใจตั้งแต่ตอนนั้น

เจ้าตัวย้ำว่าไม่ได้คิดว่าแฟนคลับมีเจตนาไม่ดี เพียงเลือก “ป้องกันไว้ก่อน” เพราะหากกลับไปแล้วพบภายหลังว่ามีภาพที่ไม่ควรถูกบันทึกติดไป อาจย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ การเช็กให้เรียบร้อยตรงนั้นจึงทำให้ทั้งตัวเองและอีกฝ่ายสบายใจ ซึ่งสุดท้ายก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ

อั้มยังเล่าว่าเคยเผชิญสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงานในวงการบันเทิง จึงมีนิสัยคอยป้องกันตัวเองอยู่เสมอ แต่ยอมรับว่าบางครั้งไม่สามารถระวังได้ทุกด้านพร้อมกัน โดยเฉพาะเวลาต้องออกงานและมีคนจำนวนมากอยู่รอบตัว

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หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ หลายความคิดเห็นให้ความสนใจกับวิธีจัดการสถานการณ์ของอั้ม โดยมองว่าเจ้าตัวเลือกถามตรง ๆ และใช้ถ้อยคำสุภาพ แทนการตั้งข้อสงสัยหรือกล่าวหาแฟนคลับ ขณะที่เหตุการณ์จบลงด้วยดีหลังตรวจสอบแล้วไม่พบภาพหรือคลิปที่เป็นปัญหา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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