เปิดดีเทลชุด “เนเน่ รอยัล” ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 ห้องเสื้อดังรังสรรค์จากผ้าไหม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:03 น.
โจ้ Surface เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย "เนเน่ รอยัล" ใส่คว้าแชมป์ AGT2026

โจ้ Surface เปิดดีเทลชุด เนเน่ รอยัล ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 ถ่ายทอดความเป็นไทยและร็อกสตาร์ ผ่านผ้าไหม ภายใต้แนวคิด “วนิพกพเนจร และ เครื่องรางของขลัง”

ต้องบอกเลยว่านอกจากความสนใจและความภาคภูมิใจจากคนไทยทั่วประเทศที่มีให้กับ เนเน่ รอยัล ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 ไปครอบครองได้สำเร็จดั่งความฝันที่เกินฝันแล้วนั้น

แน่นอนว่าหลาย ๆ คนยังให้ความสนใจที่ชุดของ น้องเนเน่ ที่สวมใส่ในโชว์ตั้งแต่รอบแรก จนถึงวันประกาศผลผู้ชนะในวันนี้ ซึ่งในทุกชุดจะมีเรื่องราวและดีเทลการตัดเย็บที่แตกต่างกันออกไป ครั้นก็ไม่ทิ้งความเป็นร็อกสตาร์ตัวตนของน้อง

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เปิดที่มาชุด เนเน่ รอยัล ใส่ขึ้นโชว์ AGT 2026 ผ้าบาติก พื้นเมืองภูเก็ต สู่สายตาชาวโลก

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (24 ก.ย. 69) หลังจาก เนเน่ คว้าแชมป์ AGT2026 มาครองได้สำเร็จแล้ว ทางด้าน คุณโจ้ ดีไซเนอร์ชื่อดังและเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Surface ได้ออกมาโพสต์ดีเทลชุด เนเน่ รอยัล สวมใส่ขึ้นรับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากผ้าไหมจากแบรนด์ จันโสมา แบรนด์ผ้าไหมยกทองชั้นสูงโบราณของไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วณิพกพเนจร และ เครื่องรางของขลัง”

” วณิพกพเนจร และ เครื่องรางของขลัง ” ถูกถ่ายทอดผ่านผ้าไหม (จันทร์โสมา) @Chansoma_network จาก ท่าน อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ศิลปินแห่งชาติ นำเสนอผ่าน @neneroyalmusic ขอบพระคุณ ท่าน อ. วีระธรรม คระกูลเงินไทย และ ท่านเขม ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ครับ

เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย เนเน่ รอยัล ใส่คว้าแชมป์ AGT2026-3

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เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย เนเน่ รอยัล ใส่คว้าแชมป์ AGT2026-4
ภาพจาก : FB Adhit Dhirakittiwat
เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย เนเน่ รอยัล ใส่คว้าแชมป์ AGT2026-2
ภาพจาก : FB Adhit Dhirakittiwat

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อ้างอิงจาก : FB Adhit Dhirakittiwat

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 16:03 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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