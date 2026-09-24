บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้
“บุณยกร” ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน สามารถจดหมายเลขผู้สมัคร บอร์ดประกันสังคม เข้าคูหาเลือกตั้งได้
น.ส.บุณยกร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าคูหาในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โดยระบุว่า
ก่อนอื่น ดิฉันต้องขออภัยพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านอย่างยิ่งค่ะ ที่การสื่อสารเรื่องการนำ “โพยเลือกตั้ง” เข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ทำให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้น ดิฉันขออธิบายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่า การจดหมายเลขผู้สมัครไว้ “ช่วยจำ” นั้น “ทำได้” เป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าหน่วยเลือกตั้งค่ะ
เจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้น คือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ 44 ที่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อปกป้องสิทธิของทุกท่านไม่ให้เสียงที่มีค่าอาจถูกตีตกไป
สำหรับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงว่า ไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัว
ดังนั้น หากพี่น้องผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือก ดิฉันแนะนำให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ หรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัว เช่น การจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็ก ก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่น และห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดค่ะ
เรื่องสำคัญที่สุด คือพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนต้องสามารถใช้สิทธิของตัวเองได้อย่างมั่นใจเต็มที่ ไม่ใช่ต้องมาคอยกังวลว่าจะทำผิดกติกา ขออภัยอีกครั้งสำหรับความสับสนที่เกิดขึ้น และขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ช่วยให้เราได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
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