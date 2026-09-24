ภาพน่ากลัว เครื่องบินฝึกดิ่งกระแทกพื้น ไฟลุกท่วม นักบินดีดตัวรอดตายหวุดหวิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 20:00 น.
เครื่องบินรบ Hawk T2 ของกองทัพอังกฤษตกไฟลุกท่วม

เครื่องบินฝึก Hawk T2 ของกองทัพอากาศอังกฤษ ดิ่งตึกทุ่งหญ้าไฟลุกท่วม-ควันดำโขมง โชคดี 2 นักบินดีดตัวรอดตายหวุดหวิด เร่งสอบสวนหาสาเหตุ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุกรณีเครื่องบินฝึกขับไล่ Hawk T2 ของกองทัพอากาศอังกฤษ (RAF) มูลค่า 16 ล้านปอนด์ ประสบอุบัติเหตุตกกระแทกพื้นทุ่งหญ้าและเกิดระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ในเขตแองเกิลซีย์ (Anglesey) ของเวลส์ หลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศ RAF Valley ได้ไม่นาน โดยลูกเรือทั้ง 2 นายสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยก่อนเครื่องตกกระทบพื้น

จุดเกิดเหตุอยู่ติดกับลานจอดรถของบ้าน ริชาร์ด โอเวน วัย 88 ปี เล่าว่า ขณะอยู่ในครัวเขาได้ยินเสียงดังสนั่น ตอนแรกไม่ได้ใส่ใจเพราะอยู่ในเส้นทางบินที่มีเครื่องบินผ่านทุกวัน แต่พอได้ยินเสียงระเบิดครั้งที่สองและเห็นเปลวไฟ จึงออกไปดูและพบเศษซากเครื่องบินกระจายเกลื่อน โดยส่วนหางของเครื่องบินกระเด็นมาตกใกล้กับรถบ้านคันหนึ่ง เขาระบุว่ามีควันดำหนาทึบและไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวระเบิดซ้ำ โชคดีที่รถบ้านทั้ง 30 คันในลานส่วนใหญ่ไม่มีคนอยู่และไม่ได้รับความเสียหาย

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ริชาร์ด อธิบายเพิ่มเติมว่า เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยบินไปถึงตัวนักบินภายใน 1-2 นาที ขณะที่ตำรวจทหารอากาศใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจึงมาถึง แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า เครื่องบินลำนี้เพิ่งผ่านการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุด และกำลังอยู่ในช่วงบินทดสอบ แต่ลูกเรือรู้ตัวอย่างรวดเร็วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ถือว่าโชคดีมากที่ทุกคนรอดชีวิตมาได้

เครื่องบินรบ RAF ตกกระแทกพื้นไฟลุกท่วม-2

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นนาทีชีวิต เครื่องบินเชิดหน้าขึ้นลง 2 ครั้ง ก่อนที่ฝาครอบห้องนักบินจะเปิดออกและนักบินทั้งสองนายดีดตัวขึ้นสู่อากาศ จากนั้นเครื่องบินที่มีควันดำพุ่งออกมาจากท้ายเครื่องก็พุ่งปักหัวลงสู่พื้นดินจนเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงและระเบิดกลายเป็นลูกไฟ พยานในเหตุการณ์ระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดดัง 2 ครั้งและเห็นเปลวไฟขณะเครื่องบินดิ่งหัวลงทุ่งหญ้า

หลังเกิดเหตุ กองทัพอากาศอังกฤษสั่งระงับการฝึกบินของเครื่องบินขับไล่ Hawk แบบใช้ความเร็วสูงทั้งหมดชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน พร้อมสั่งกราวด์ฝูงบิน Hawk ทั้งหมด รวมถึงเครื่องบินฝึก T2 และเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง T1 ของฝูงบิน Red Arrows โดยแหล่งข่าวระบุว่าเป็นขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน

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เครื่องบินรบ RAF ตกกระแทกพื้นไฟลุกท่วม-4

ขณะที่ตำรวจนอร์ทเวลส์ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมด้วยกองทัพอากาศ หน่วยดับเพลิงและกู้ภัย รถพยาบาล และเฮลิคอปเตอร์แพทย์ ลงพื้นที่จัดการเหตุการณ์ในพื้นที่ Pencarnisiog นักบิน 2 นายเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว

กระทรวงกลาโหมยืนยันว่ากำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ โดยโฆษกกองทัพอากาศยืนยันการเกิดอุบัติเหตุแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมในเวลานี้

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า เหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับปัญหาเดิมที่เครื่องยนต์ของ T2 มักระเบิดขณะนำเครื่องขึ้น ก่อนหน้านี้มีเครื่องบินลำอื่นเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่สามารถยกเลิกเที่ยวบินได้ทัน พร้อมวิเคราะห์ว่านักบินอาจใช้ความเร็วมากเกินไปจนหยุดไม่ทันหรือตอบสนองช้าเกินไปเมื่อรู้ตัว เมื่อเครื่องลอยตัวแล้วทางเลือกจึงเหลือแค่บินกลับหากมีความสูงพอหรือต้องดีดตัวออกเท่านั้น

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แหล่งข่าวอีกรายระบุว่า นักบินอาจพยายามไต่ระดับความสูงเพื่อให้ดีดตัวได้อย่างปลอดภัย แต่ดูเหมือนเครื่องบินจะไม่ตอบสนองต่อการควบคุม เนื่องจาก Hawk T2 ใช้ระบบควบคุมการบินด้วยสายไฟ (Fly-by-wire) ระบบควบคุมจึงอาจเสียหายจากเพลิงไหม้ ทำให้เครื่องสูญเสียแรงยกและบังคับให้นักบินต้องดีดตัวเครื่องบินรบ RAF ตกกระแทกพื้นไฟลุกท่วม-6

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 20:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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