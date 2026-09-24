ธีรพงศ์ ศิลาชัย คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก 60 กก. เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:10 น.
ธีรพงศ์ ศิลาชัย คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก 60 กก. เอเชียนเกมส์ 2026

“ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กิโลกรัม เอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยน้ำหนักรวม 299 กิโลกรัม เพิ่มเหรียญให้ทัพไทยอีก 1 เหรียญ

ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 1 เหรียญในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ธีรพงศ์ ศิลาชัย นักยกน้ำหนักชายทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น 60 กิโลกรัมชาย จากการแข่งขันกลุ่มเอ เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

ธีรพงศ์ทำผลงานท่าสแนตช์ได้ดีที่สุด 126 กิโลกรัม และท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 173 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก 299 กิโลกรัม คว้าอันดับ 3 ของรุ่น

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ผลการแข่งขัน ยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กก.

อันดับ นักกีฬา ประเทศ น้ำหนักรวม
เหรียญทอง หยาง หยาง จีน 304 กก.
เหรียญเงิน พัง อึน ชล เกาหลีเหนือ 301 กก.
เหรียญทองแดง ธีรพงศ์ ศิลาชัย ไทย 299 กก.
4 ริคโค ซาปุตรา อินโดนีเซีย 298 กก.

สูสีถึงกิโลกรัมสุดท้าย

รุ่นนี้เบียดกันอย่างสูสี ธีรพงศ์ตามหลังเหรียญทองเพียง 5 กิโลกรัม และห่างจากเหรียญเงินแค่ 2 กิโลกรัม ขณะที่นักยกจากอินโดนีเซียซึ่งจบอันดับ 4 ตามหลังเขามาเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น

ส่วน หยาง หยาง จากจีน ที่คว้าเหรียญทองด้วยน้ำหนักรวม 304 กิโลกรัม ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ในรุ่นนี้ด้วย

ประวัติ ธีรพงศ์ ศิลาชัย

ธีรพงศ์ ศิลาชัย หรือ “ฟ่าง” เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบันอายุ 22 ปี เป็นชาวอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักทั่วประเทศคือเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในรุ่น 61 กิโลกรัมชาย ด้วยท่าสแนตช์ 132 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 171 กิโลกรัม รวม 303 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกของนักยกน้ำหนักชายไทยเป็นครั้งแรก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:10 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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