ธีรพงศ์ ศิลาชัย คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก 60 กก. เอเชียนเกมส์ 2026
“ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กิโลกรัม เอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยน้ำหนักรวม 299 กิโลกรัม เพิ่มเหรียญให้ทัพไทยอีก 1 เหรียญ
ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 1 เหรียญในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ธีรพงศ์ ศิลาชัย นักยกน้ำหนักชายทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น 60 กิโลกรัมชาย จากการแข่งขันกลุ่มเอ เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
ธีรพงศ์ทำผลงานท่าสแนตช์ได้ดีที่สุด 126 กิโลกรัม และท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 173 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก 299 กิโลกรัม คว้าอันดับ 3 ของรุ่น
ผลการแข่งขัน ยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กก.
|อันดับ
|นักกีฬา
|ประเทศ
|น้ำหนักรวม
|เหรียญทอง
|หยาง หยาง
|จีน
|304 กก.
|เหรียญเงิน
|พัง อึน ชล
|เกาหลีเหนือ
|301 กก.
|เหรียญทองแดง
|ธีรพงศ์ ศิลาชัย
|ไทย
|299 กก.
|4
|ริคโค ซาปุตรา
|อินโดนีเซีย
|298 กก.
สูสีถึงกิโลกรัมสุดท้าย
รุ่นนี้เบียดกันอย่างสูสี ธีรพงศ์ตามหลังเหรียญทองเพียง 5 กิโลกรัม และห่างจากเหรียญเงินแค่ 2 กิโลกรัม ขณะที่นักยกจากอินโดนีเซียซึ่งจบอันดับ 4 ตามหลังเขามาเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น
ส่วน หยาง หยาง จากจีน ที่คว้าเหรียญทองด้วยน้ำหนักรวม 304 กิโลกรัม ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ในรุ่นนี้ด้วย
ประวัติ ธีรพงศ์ ศิลาชัย
ธีรพงศ์ ศิลาชัย หรือ “ฟ่าง” เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบันอายุ 22 ปี เป็นชาวอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักทั่วประเทศคือเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในรุ่น 61 กิโลกรัมชาย ด้วยท่าสแนตช์ 132 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 171 กิโลกรัม รวม 303 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกของนักยกน้ำหนักชายไทยเป็นครั้งแรก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสดยกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยวันนี้ 2 รุ่นชิงเหรียญ
- ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
- ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026