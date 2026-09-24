“แมนยู” ก็มา! โพสต์แสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” ชมใส่ชุดสีแดงดูดีมาก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:43 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ยังมา โพสต์แสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ America’s Got Talent ชมใส่ชุดสีแดงดูดีมาก

จากกรณีที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี จากจ.ภูเก็ต หอบพลังเสียงร้องและกีตาร์คู่ใจโชว์ความสามารถสู่สายตาชาวโลกบนเวทีระดับโลก คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 มาครอบครองได้สำเร็จอย่างไม่มีอะไรค้านสายตาเลยจริงๆ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง ครอบครัว รวมถึงคนไทยทุกคน และคนทั้งโลกนั้น

ล่าสุดสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือ แมนยู ทีมดังจากเกาะอังกฤษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ดูดีมากในชุดสีแดง ยินดีด้วย เนเน่” พร้อมโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับเนเน่ที่ชนะ America’s Got Talent 2026

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:43 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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