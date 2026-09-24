เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:26 น.
เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026

เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิปงาน After Party หลัง เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 โชว์ร้องเพลง Zombie แบบสด ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ วง OZONE BAND

ภายหลังจาก เนเน่ รอยัล ถูกขานชื่อให้เป็นผู้ชนะบนเวที America’s Got Talent ครั้งที่ 21 หรือ AGT2026 สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยหลังเสร็จสิ้นการประกวดอย่างเป็นทางการแล้ว ทางกลุ่มแฟนคลับซึ่งส่วนใหญ่คือ คนไทยที่อยู่ในอเมริกาได้จัดงาน After Party เพื่อฉลองแชมป์ให้กับ เนเน่ รอยัล

ทางด้าน เบลล์ นันทิตา นักร้องและอดีตผู้เข้าประกวดรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 1 (พ.ศ.2554) ได้โพสต์คลิปบรรยากาศภายในงาน After Party ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นช่วงที่ น้องเนเน่ กำลังโชว์ร้องเพลง Zombie แบบสด ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ วง OZONE BAND

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ซึ่งเพลง Zombie เป็นเพลงแรกในชีวิตของเธอที่ได้จับกีต้าร์เป็นครั้งแรก ทั้งยังเป็นเพลงที่ใช้สำหรับรอบออดิชั่น America’s Got Talent ด้วย โดยมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมยินดีในงานฉลองแชมป์ AGT2026 ของ เนเน่ รอยัล กันอย่างอบอุ่นล้นหลามเลยทีเดียว

เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026-4

 

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อ้างอิงจาก : IG belle_nuntita

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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