เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026
เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิปงาน After Party หลัง เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 โชว์ร้องเพลง Zombie แบบสด ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ วง OZONE BAND
ภายหลังจาก เนเน่ รอยัล ถูกขานชื่อให้เป็นผู้ชนะบนเวที America’s Got Talent ครั้งที่ 21 หรือ AGT2026 สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยหลังเสร็จสิ้นการประกวดอย่างเป็นทางการแล้ว ทางกลุ่มแฟนคลับซึ่งส่วนใหญ่คือ คนไทยที่อยู่ในอเมริกาได้จัดงาน After Party เพื่อฉลองแชมป์ให้กับ เนเน่ รอยัล
ทางด้าน เบลล์ นันทิตา นักร้องและอดีตผู้เข้าประกวดรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 1 (พ.ศ.2554) ได้โพสต์คลิปบรรยากาศภายในงาน After Party ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นช่วงที่ น้องเนเน่ กำลังโชว์ร้องเพลง Zombie แบบสด ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ วง OZONE BAND
ซึ่งเพลง Zombie เป็นเพลงแรกในชีวิตของเธอที่ได้จับกีต้าร์เป็นครั้งแรก ทั้งยังเป็นเพลงที่ใช้สำหรับรอบออดิชั่น America’s Got Talent ด้วย โดยมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมยินดีในงานฉลองแชมป์ AGT2026 ของ เนเน่ รอยัล กันอย่างอบอุ่นล้นหลามเลยทีเดียว
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อ้างอิงจาก : IG belle_nuntita