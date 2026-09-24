สื่อเกาหลีใต้ รายงาน 2 ผู้แทนเกาหลีเหนือ ขอลี้ภัยในญี่ปุ่น ระหว่างเอเชียนเกมส์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:57 น.
สื่อเกาหลีใต้ รายงาน 2 ผู้แทนเกาหลีเหนือ ขอลี้ภัยในญี่ปุ่น ระหว่างเอเชียนเกมส์

สื่อเกาหลีใต้ รายงาน 2 สมาชิกคณะผู้แทนเกาหลีเหนือ เตรียมแปรพักตร์ขอลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่น ยืนยันไม่เดินทางกลับประเทศ ระหว่างเอเชียนเกมส์

มีกระแสข่าวลือว่า นิตยสาร Monthly Chosun ของประเทศเกาหลีใต้ รายงานข่าวการแปรพักตร์ของสมาชิกคณะผู้แทนเกาหลีเหนือ 2 คน โดยระบุว่าทั้งสองคนเดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น และแสดงความจำนงต้องการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต่อไป โดยปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศเกาหลีเหนือ

รายงานนี้อ้างอิงข้อมูลหลักจากสำนักข่าวกรองและการวิจัยคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น หรือ CIRO โดยระบุว่าสมาชิกทั้งสองคนอยู่ในคณะผู้แทนเกาหลีเหนือชุดใหญ่จำนวน 180 คน และมีข้อมูลว่าผู้ขอลี้ภัยต้องการพำนักในญี่ปุ่นมากกว่าประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าววงในที่เชื่อมโยงกับสมาคมชาวเกาหลีในญี่ปุ่นที่สนับสนุนรัฐบาลเปียงยาง รวมถึงหน่วยข่าวกรองของญี่ปุ่น

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สำนักข่าวรอยเตอร์นำเสนอข่าวนี้โดยอ้างอิงข้อมูลจากนิตยสาร Monthly Chosun ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าบุคคลทั้งสองเป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ประจำทีม และรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องการยื่นขอลี้ภัยอย่างเป็นทางการ ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ในทันที เนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับคณะผู้แทนเกาหลีเหนือจำนวน 180 คน นำโดยนายคิม อิลกุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา เดินทางมาร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา การเดินทางครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 41 ปี ที่เกาหลีเหนือส่งคณะผู้แทนชุดใหญ่มายังญี่ปุ่น นับตั้งแต่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนที่เมืองโกเบเมื่อปี 2528

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้คณะผู้แทนเกาหลีเหนือสามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งนี้ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวในการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวเกาหลีเหนืออยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ สถานการณ์ในขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนว่าสมาชิกคณะผู้แทนเกาหลีเหนือทั้งสองคนจะยื่นเรื่องขอลี้ภัยอย่างเป็นทางการหรือไม่ เนื่องจากทางการญี่ปุ่นยังไม่มีการแถลงข่าวยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด โดยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ไอจิ-นาโกยา จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 4 ตุลาคมนี้

ที่มา: THE CHOSUN Daily

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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