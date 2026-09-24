ตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ถ่ายทอดสด บิว ภูริพล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:00 น.
ตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย เช็กคิวลงสนาม

ถ่ายทอดสด เปิดตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ชิงชัยระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2569 ที่สนามมิซูโฮ พาร์ค นาโกย่า พร้อมเช็กคิวลงสนามของแต่ละนักกีฬาและช่องถ่ายทอดสด

ทัพนักกรีฑาไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม 32 คน ลงชิงชัยทั้งประเภทลู่และลาน โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง NBT, T Sports 7, ช่อง 9 MCOT HD และ AIS PLAY

คิวทีมชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน

เวลา (ไทย) รายการ นักกีฬาไทย
08.20 น. วิ่งผลัด 4×400 เมตร ทีมผสม รอบแรก อดิศักดิ์ พรสมโภชน์, เบนนี่ โนนทะนำ, คุณภัทร ไกรจันทร์, พิชยภา สุขเอื้อ
17.33 น. วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 1 สุกานดา เพชรรักษา
17.41 น. วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 2 จิราพัชร ขานอ่อนตา
17.44 น. เขย่งก้าวกระโดดหญิง รอบชิงชนะเลิศ ปริญญา เฉื่อยมะเริง
18.08 น. วิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 ภูริพล บุญสอน
18.48 น. วิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 6 ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์

สำหรับวิ่งผลัด 4×400 เมตร ทีมผสม ที่แข่งไปแล้วในช่วงเช้า ทีมชาติไทยทำเวลา 3 นาที 23.94 วินาที จบอันดับสุดท้ายของฮีต 1 และไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

โฆษณา

คิวทีมชาติไทย วันศุกร์ที่ 25 กันยายน

เวลา (ไทย) รายการ นักกีฬาไทย
18.40 น. ขว้างค้อนชาย รอบชิงชนะเลิศ กิตติพงศ์ บุญมาวัน
19.15 น. วิ่ง 400 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 1 เบนนี่ โนนทะนำ
19.43 น. วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
19.51 น. วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 2 ศราวุฒิ นวลศรี

นอกจากนี้ วันเดียวกันยังมีรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร ทั้งชายและหญิง โดยรอบรองฯ หญิงเริ่ม 17.13 น. รอบรองฯ ชายเริ่ม 17.33 น. ก่อนชิงชนะเลิศหญิงเวลา 20.10 น. และชิงชนะเลิศชายเวลา 20.20 น. ซึ่งไทยจะมีลุ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลรอบแรกในวันที่ 24 กันยายน

โปรแกรมกรีฑา วันเสาร์ที่ 26 กันยายน

วันนี้มีชิงเหรียญทอง 7 รายการ

  • 05.30 น. มาราธอนชาย
  • 05.50 น. มาราธอนหญิง
  • 18.00 น. ทุ่มน้ำหนักชาย
  • 18.35 น. เขย่งก้าวกระโดดชาย
  • 19.45 น. วิ่ง 400 เมตรหญิง
  • 20.03 น. วิ่ง 400 เมตรชาย
  • 20.15 น. วิ่ง 1,500 เมตรหญิง

ช่วงเช้ายังมีรอบแรกวิ่ง 200 เมตรหญิงเริ่ม 09.30 น. และรอบแรกวิ่ง 200 เมตรชายเริ่ม 10.15 น. ส่วนช่วงเย็นมีรอบแรกวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย 17.05 น. รอบแรกวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง 17.34 น. และรอบรองชนะเลิศ 200 เมตรทั้งสองประเภท

โปรแกรมกรีฑา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน

วันที่มีรอบชิงชนะเลิศมากที่สุดวันหนึ่ง รวม 9 รายการ

โฆษณา
  • 05.30 น. เดินทนมาราธอนชาย และเดินทนมาราธอนหญิง
  • 17.10 น. กระโดดไกลหญิง
  • 17.25 น. วิ่ง 200 เมตรหญิง
  • 17.35 น. วิ่ง 200 เมตรชาย
  • 17.45 น. กระโดดสูงชาย
  • 18.08 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย
  • 18.23 น. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง
  • 19.03 น. พุ่งแหลนหญิง
  • 19.22 น. วิ่งวิบาก 3,000 เมตรหญิง

ช่วงค่ำยังเป็นรอบแรกของวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง เริ่ม 19.45 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย เริ่ม 20.12 น. และวิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมกรีฑา วันจันทร์ที่ 28 กันยายน

วันชิงเหรียญทอง 8 รายการ รวมถึงผลัด 4×100 เมตรทั้งชายและหญิง

  • 16.05 น. ขว้างจักรหญิง
  • 17.23 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง
  • 17.33 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย
  • 17.43 น. วิ่งวิบาก 3,000 เมตรชาย
  • 17.55 น. กระโดดไกลชาย
  • 18.05 น. วิ่ง 1,500 เมตรชาย
  • 18.15 น. พุ่งแหลนชาย
  • 18.43 น. วิ่ง 5,000 เมตรหญิง
  • 20.04 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง
  • 20.23 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย

นอกจากนี้ยังมีรอบแรกวิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมผสม เริ่ม 16.30 น. และรอบแรกวิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย เริ่ม 19.20 น.

โฆษณา

โปรแกรมกรีฑา วันอังคารที่ 29 กันยายน วันสุดท้าย

ปิดท้ายด้วยการชิงเหรียญทอง 9 รายการรวด

  • 16.20 น. กระโดดค้ำชาย
  • 17.05 น. กระโดดสูงหญิง
  • 17.35 น. ขว้างค้อนหญิง
  • 17.50 น. วิ่ง 800 เมตรหญิง
  • 18.05 น. วิ่ง 800 เมตรชาย
  • 18.15 น. วิ่ง 5,000 เมตรชาย
  • 18.48 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมผสม
  • 19.05 น. วิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง
  • 19.17 น. วิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย

สำหรับ ภูริพล บุญสอน ความหวังเหรียญของไทย มีคิวลงแข่ง 4 อีเวนต์ต่อเนื่อง 6 วัน ทั้งวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร และวิ่งผลัด 4×100 เมตร ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 15:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
&quot;อั้ม พัชราภา&quot; ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง พูดเพราะแต่เด็ดขาด หวั่นภาพหลุด

ชื่นชมทั้งโซเชียล “อั้ม พัชราภา” ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง สุภาพขอเช็กทันที หวั่นภาพหลุด

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
โจ้ Surface เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ใส่คว้าแชมป์ AGT2026

เปิดดีเทลชุด “เนเน่ รอยัล” ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 ห้องเสื้อดังรังสรรค์จากผ้าไหม

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้

บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี บันเทิง

สิ้นศิลปินแห่งชาติ เปี๊ยก โปสเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

27 นาที ที่แล้ว
&quot;อั้ม พัชราภา&quot; ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง พูดเพราะแต่เด็ดขาด หวั่นภาพหลุด บันเทิง

ชื่นชมทั้งโซเชียล “อั้ม พัชราภา” ขอเช็กมือถือแฟนคลับตกจ่อกระโปรง สุภาพขอเช็กทันที หวั่นภาพหลุด

36 นาที ที่แล้ว
โจ้ Surface เปิดดีเทลชุดผ้าไหมไทย &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

เปิดดีเทลชุด “เนเน่ รอยัล” ใส่คว้าแชมป์ AGT2026 ห้องเสื้อดังรังสรรค์จากผ้าไหม

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แมนยู” ก็มา! โพสต์แสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” ชมใส่ชุดสีแดงดูดีมาก

57 นาที ที่แล้ว
บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้ ข่าว

บุณยกร ขอโทษสื่อสารพลาด ทำผู้ประกันตนสับสน ยืนยัน จดโพยเข้าคูหาเลือกตั้งได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

เบลล์ นันทิตา โพสต์คลิป After Party เนเน่ รอยัล โชว์ร้องเพลง Zombie หลังคว้าแชมป์ AGT2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ที่ถูกพ่อแท้ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย ข่าว

ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ข่าว

เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบื้องหลัง ฮาววี่ เมนเดล กรรการ AGT กอดเนเน่ รอยัล ข่าว

เพิ่งรู้! กรรมการ AGT อ้าแขนกอด “เนเน่ รอยัล” ทลายกำแพงโรคกลัวเชื้อโรค ฉลองแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ &quot;ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า&quot; งง กรรมการอวยอะไรกัน บันเทิง

เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ “ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า” งง กรรมการอวยอะไรกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

บุญชีวิต กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ ฉายพระรูปร่วม น้องปัน นักเรียน ป.4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน ข่าวการเมือง

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องเล็ก! ท้องผูกนานหลายวัน เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม แถมความจำแย่ลง สุขภาพและการแพทย์

ไม่ใช่เรื่องเล็ก! ท้องผูกนานหลายวัน เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม แถมความจำแย่ลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง? บันเทิง

ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสัวธนินท์มอบคอนโดให้ เนเน่ รอยัล บันเทิง

ให้ด้วยใจ! เจ้าสัวธนินท์ มอบคอนโดหรู “เนเน่ รอยัล” ฉลองแชมป์ AGT 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็คด่วน! ปภ. เปิดรายชื่ิอสั่งเฝ้าระวัง 4 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เตรียมพร้อมระดับน้ำที่สูงขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต รถไฟลมตกรัชดาฯ 24 ก.ย. 69 ซ่อมเสร็จแล้ว เดินรถปกติ ข่าว

อัปเดต รถไฟลมตกรัชดาฯ 24 ก.ย. 69 ซ่อมเสร็จแล้ว เดินรถปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปล่อยคลิปตัวอย่าง Pokémon Center สาขากรุงเทพ ก่อนเปิดให้บริการจริงธันวาคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว บันเทิง

หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก่งมาก! โรงเรียนขจรเกียรติฯ ร่วมแสดงความยินดี &quot;เนเน่ รอยัล&quot; หลังคว้าแชมป์ AGT ข่าว

โรงเรียนขจรเกียรติฯ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ AGT

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัสคนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับคนไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดผลชันสูตร ดาราสาว ตายกะทันหัน พบพิษยาหลายชนิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ สามสำนักข่าวดัง หลังถูก “ทรัมป์” สั่งแบนห้ามเข้าพื้นที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยดวลจีน รอบก่อนรองฯ