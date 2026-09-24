ตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ถ่ายทอดสด บิว ภูริพล
ถ่ายทอดสด เปิดตารางแข่งกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทย ชิงชัยระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2569 ที่สนามมิซูโฮ พาร์ค นาโกย่า พร้อมเช็กคิวลงสนามของแต่ละนักกีฬาและช่องถ่ายทอดสด
ทัพนักกรีฑาไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม 32 คน ลงชิงชัยทั้งประเภทลู่และลาน โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง NBT, T Sports 7, ช่อง 9 MCOT HD และ AIS PLAY
คิวทีมชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน
|เวลา (ไทย)
|รายการ
|นักกีฬาไทย
|08.20 น.
|วิ่งผลัด 4×400 เมตร ทีมผสม รอบแรก
|อดิศักดิ์ พรสมโภชน์, เบนนี่ โนนทะนำ, คุณภัทร ไกรจันทร์, พิชยภา สุขเอื้อ
|17.33 น.
|วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 1
|สุกานดา เพชรรักษา
|17.41 น.
|วิ่ง 100 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 2
|จิราพัชร ขานอ่อนตา
|17.44 น.
|เขย่งก้าวกระโดดหญิง รอบชิงชนะเลิศ
|ปริญญา เฉื่อยมะเริง
|18.08 น.
|วิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1
|ภูริพล บุญสอน
|18.48 น.
|วิ่ง 100 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 6
|ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์
สำหรับวิ่งผลัด 4×400 เมตร ทีมผสม ที่แข่งไปแล้วในช่วงเช้า ทีมชาติไทยทำเวลา 3 นาที 23.94 วินาที จบอันดับสุดท้ายของฮีต 1 และไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
คิวทีมชาติไทย วันศุกร์ที่ 25 กันยายน
|เวลา (ไทย)
|รายการ
|นักกีฬาไทย
|18.40 น.
|ขว้างค้อนชาย รอบชิงชนะเลิศ
|กิตติพงศ์ บุญมาวัน
|19.15 น.
|วิ่ง 400 เมตรหญิง รอบแรก ฮีต 1
|เบนนี่ โนนทะนำ
|19.43 น.
|วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1
|จอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน
|19.51 น.
|วิ่ง 400 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 2
|ศราวุฒิ นวลศรี
นอกจากนี้ วันเดียวกันยังมีรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร ทั้งชายและหญิง โดยรอบรองฯ หญิงเริ่ม 17.13 น. รอบรองฯ ชายเริ่ม 17.33 น. ก่อนชิงชนะเลิศหญิงเวลา 20.10 น. และชิงชนะเลิศชายเวลา 20.20 น. ซึ่งไทยจะมีลุ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลรอบแรกในวันที่ 24 กันยายน
โปรแกรมกรีฑา วันเสาร์ที่ 26 กันยายน
วันนี้มีชิงเหรียญทอง 7 รายการ
- 05.30 น. มาราธอนชาย
- 05.50 น. มาราธอนหญิง
- 18.00 น. ทุ่มน้ำหนักชาย
- 18.35 น. เขย่งก้าวกระโดดชาย
- 19.45 น. วิ่ง 400 เมตรหญิง
- 20.03 น. วิ่ง 400 เมตรชาย
- 20.15 น. วิ่ง 1,500 เมตรหญิง
ช่วงเช้ายังมีรอบแรกวิ่ง 200 เมตรหญิงเริ่ม 09.30 น. และรอบแรกวิ่ง 200 เมตรชายเริ่ม 10.15 น. ส่วนช่วงเย็นมีรอบแรกวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย 17.05 น. รอบแรกวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง 17.34 น. และรอบรองชนะเลิศ 200 เมตรทั้งสองประเภท
โปรแกรมกรีฑา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน
วันที่มีรอบชิงชนะเลิศมากที่สุดวันหนึ่ง รวม 9 รายการ
- 05.30 น. เดินทนมาราธอนชาย และเดินทนมาราธอนหญิง
- 17.10 น. กระโดดไกลหญิง
- 17.25 น. วิ่ง 200 เมตรหญิง
- 17.35 น. วิ่ง 200 เมตรชาย
- 17.45 น. กระโดดสูงชาย
- 18.08 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย
- 18.23 น. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง
- 19.03 น. พุ่งแหลนหญิง
- 19.22 น. วิ่งวิบาก 3,000 เมตรหญิง
ช่วงค่ำยังเป็นรอบแรกของวิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง เริ่ม 19.45 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย เริ่ม 20.12 น. และวิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมกรีฑา วันจันทร์ที่ 28 กันยายน
วันชิงเหรียญทอง 8 รายการ รวมถึงผลัด 4×100 เมตรทั้งชายและหญิง
- 16.05 น. ขว้างจักรหญิง
- 17.23 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง
- 17.33 น. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย
- 17.43 น. วิ่งวิบาก 3,000 เมตรชาย
- 17.55 น. กระโดดไกลชาย
- 18.05 น. วิ่ง 1,500 เมตรชาย
- 18.15 น. พุ่งแหลนชาย
- 18.43 น. วิ่ง 5,000 เมตรหญิง
- 20.04 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง
- 20.23 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย
นอกจากนี้ยังมีรอบแรกวิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมผสม เริ่ม 16.30 น. และรอบแรกวิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย เริ่ม 19.20 น.
โปรแกรมกรีฑา วันอังคารที่ 29 กันยายน วันสุดท้าย
ปิดท้ายด้วยการชิงเหรียญทอง 9 รายการรวด
- 16.20 น. กระโดดค้ำชาย
- 17.05 น. กระโดดสูงหญิง
- 17.35 น. ขว้างค้อนหญิง
- 17.50 น. วิ่ง 800 เมตรหญิง
- 18.05 น. วิ่ง 800 เมตรชาย
- 18.15 น. วิ่ง 5,000 เมตรชาย
- 18.48 น. วิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมผสม
- 19.05 น. วิ่งผลัด 4×400 เมตรหญิง
- 19.17 น. วิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย
สำหรับ ภูริพล บุญสอน ความหวังเหรียญของไทย มีคิวลงแข่ง 4 อีเวนต์ต่อเนื่อง 6 วัน ทั้งวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร และวิ่งผลัด 4×100 เมตร ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้
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