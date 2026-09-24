ฮาววี่ แมนเดล อวยยศ ‘เนเน่ รอยัล’ ยกเป็นร็อกสตาร์ไวรัลที่สุดในประวัติศาสตร์ AGT
ฮาววี่ แมนเดล กรรมการ AGT 2026 ยินดี “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ ยกเป็นร็อกสตาร์ไวรัลสุดในประวัติศาสตร์ของรายการ
ควันหลงจากการคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) ของ “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) สาวไทยวัย 16 ปี ที่รับเงินรางวัลสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 33 ล้านบาท ยังคงมีเรื่องราวความประทับใจออกมาอย่างต่อเนื่อง
มีโมเมนต์ที่ทำเอาแฟน ๆ รายการซาบซึ้งใจกรณี “ฮาววี่ แมนเดล” (Howie Mandel) กรรมการรุ่นใหญ่ของรายการ ลุกขึ้นอ้าแขนสวมกอดเนเน่เพื่อแสดงความยินดี เบื้องหลังอ้อมกอดนี้มีความหมายอย่างมาก เนื่องจากเขามีภาวะกลัวเชื้อโรคขั้นรุนแรง ปกติแล้วจะไม่ยอมจับมือกับใครแม้แต่ดาราดังระดับโลก แต่จะใช้วิธีชนกำปั้นแทนเสมอ การสัมผัสตัวคนแปลกหน้าหรือการกอดท่ามกลางฝูงชนจึงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้
หลังรายการจบลง ฮาววี่ แมนเดล โพสต์ภาพแห่งความทรงจำบนเวทีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว howiemandel เผยภาพที่เขาพร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการและพิธีกรร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองกับสาวเนเน่ด้วยความสุข พร้อมเขียนแคปชันชื่นชมแชมป์คนล่าสุดอย่างสุดซึ้งว่า “CONGRATULATIONS, NENE!! The most talented, the most viral, the most awe-inspiring rock star in #AGT history.” (ขอแสดงความยินดีด้วยนะ เนเน่!! ร็อกสตาร์ที่เปี่ยมพรสวรรค์ที่สุด เป็นไวรัลมากที่สุด และน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการ #AGT)
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