ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย
ดร.ธนกฤต ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ชายวัย 27 ปี หลังถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นโทรเจรจา พ่อยอมปิดหนี้บัตรเครดิต
ความคืบหน้ากรณี ชายวัย 27 ปี โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังถูกพ่อแท้ ๆ นำชื่อไปสวมสิทธิ์ก่อหนี้สินขึ้นมาท่วมตัว มิหนำซ้ำพ่อยังทำร้ายร่างกายน้อง หลังถูกทวงถามความรับผิดชอบกับหนี้ทั้งหมด
พ่อแท้ๆ สวมสิทธิ์ลูกชาย สร้างหนี้-ทำร้ายร่างกาย ตัวเองใช้ชีวิตหรู-เลื่อนขั้นบ.ประกันดังโฆษณา
ล่าสุดทาง ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ได้ต่อสายโฟนอินไปหาคุณพ่อของน้องกลางโต๊ะแถลงข่าว เพื่อเจรจาหาทางออก โดยทางผู้เป็นพ่อยินยอมที่จะนำเงิน 30,000 บาท ไปถอนอายัด เพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีการฟ้องร้องให้จบสิ้น
ส่วนปัญหารถยนต์ที่ค้างชำระอยู่ 2 งวด พ่อขอเวลาจัดการระบบเครดิตและเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อกับทางไฟแนนซ์ให้ถูกต้อง โดยขอขยายเวลาไปจนถึงช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีทีมทนายช่วยติดตามอย่างใกล้ชิด
ดร.ธนกฤต ชี้ว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายอนาคตของเด็กที่กำลังเริ่มทำงาน โดยเข้าข่ายความผิดทางอาญาหลายข้อ ทั้งการปลอมแปลงเอกสาร ลักทรัพย์ และทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นได้ประสานไปยังกระทรวง พม. เพื่อให้เข้ามาดูแลในประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว พร้อมทั้งประสานกระทรวงยุติธรรมเรื่องการคุ้มครองพยานและเงินเยียวยา รวมถึงให้สภาทนายความเข้ามาดูแลคดีทางแพ่งและการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อรถ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส