ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:49 น.
ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ที่ถูกพ่อแท้ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย

ดร.ธนกฤต ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ชายวัย 27 ปี หลังถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นโทรเจรจา พ่อยอมปิดหนี้บัตรเครดิต

ความคืบหน้ากรณี ชายวัย 27 ปี โพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังถูกพ่อแท้ ๆ นำชื่อไปสวมสิทธิ์ก่อหนี้สินขึ้นมาท่วมตัว มิหนำซ้ำพ่อยังทำร้ายร่างกายน้อง หลังถูกทวงถามความรับผิดชอบกับหนี้ทั้งหมด

พ่อแท้ๆ สวมสิทธิ์ลูกชาย สร้างหนี้-ทำร้ายร่างกาย ตัวเองใช้ชีวิตหรู-เลื่อนขั้นบ.ประกันดัง

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ล่าสุดทาง ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ได้ต่อสายโฟนอินไปหาคุณพ่อของน้องกลางโต๊ะแถลงข่าว เพื่อเจรจาหาทางออก โดยทางผู้เป็นพ่อยินยอมที่จะนำเงิน 30,000 บาท ไปถอนอายัด เพื่อนำไปชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีการฟ้องร้องให้จบสิ้น

ส่วนปัญหารถยนต์ที่ค้างชำระอยู่ 2 งวด พ่อขอเวลาจัดการระบบเครดิตและเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อกับทางไฟแนนซ์ให้ถูกต้อง โดยขอขยายเวลาไปจนถึงช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีทีมทนายช่วยติดตามอย่างใกล้ชิด

ดร.ธนกฤต ชี้ว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายอนาคตของเด็กที่กำลังเริ่มทำงาน โดยเข้าข่ายความผิดทางอาญาหลายข้อ ทั้งการปลอมแปลงเอกสาร ลักทรัพย์ และทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นได้ประสานไปยังกระทรวง พม. เพื่อให้เข้ามาดูแลในประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว พร้อมทั้งประสานกระทรวงยุติธรรมเรื่องการคุ้มครองพยานและเงินเยียวยา รวมถึงให้สภาทนายความเข้ามาดูแลคดีทางแพ่งและการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อรถ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ดร.ธนกฤต ยื่นมือช่วยน้องวัย 27 ปี ถูกพ่อแท้ ๆ สวมชื่อสร้างหนี้ท่วมหัว-ทำร้ายร่างกาย-1
ภาพจาก : FB อรรถรส

อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:49 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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