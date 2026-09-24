เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
เตรียมให้พร้อม เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย. 2569 เช็กขั้นตอนยืนยันตัวตน วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน 7 คน
การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ณ ที่เลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้ง พร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้อง เช่น
บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนพิการ หรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ThaID, DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรับบัตรเลือกตั้ง
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1. เขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวเลขอารบิกลงในบัตรเลือกตั้ง “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” ได้ช่องละหนึ่งหมายเลข และให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 7 คน
2. หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใด ให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเลือกตั้งจะระบุ “ประเภทบัตรเลือกตั้ง” “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” และ “ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน”
ข้อปฏิบัติสำคัญในการเลือกตั้ง
ห้ามเขียนข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด เพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย เมื่อกากบาทหรือเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนน และนำบัตรใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้ง
ขณะเดียวกัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด โดยห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้ง ห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้า–ออกจากที่เลือกตั้ง ห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้ว ห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น ห้ามทำให้บัตรเสียหาย และห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สำหรับการสังเกตการณ์และบันทึกภาพ สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้ โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใด
ส่วนการนับคะแนนหลังเวลา 16.00 น. สามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนได้ โดยต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมใช้สิทธิอย่างสุจริต รักษาความลับของการลงคะแนน และเคารพกติกา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม
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