บุญชีวิต กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ ฉายพระรูปร่วม น้องปัน นักเรียน ป.4
ข้าราชการตรังเผยเรื่องราวสุดประทับใจ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ฉายพระรูปร่วมกับน้องปัน นักเรียน ป.4 รร.ตชด. หลังถวายรายงานอย่างคล่องแคล่ว
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sirirat Sirawadee ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เผยแพร่เรื่องราวสุดประทับใจในโอกาสเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง เมื่อน้องปัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่ถวายรายงานด้วยความคล่องแคล่ว ฉะฉาน เป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนจบ
ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจกรรม น้องปันทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย เดินนำเสด็จพร้อมใช้ราชาศัพท์อธิบายกิจกรรมตามลำดับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่นอบน้อม เมื่อเดินนำมาถึงหน้าอาคารโครงการสหกรณ์นักเรียนซึ่งมีบันได 3 ขั้น เด็กชายกราบบังคมทูลเตือนเส้นทางอย่างสุภาพว่า “ด้านหน้าเป็นทางลาดชัน พระพุทธเจ้าข้าขอรับ” ต่อด้วย “ด้านหน้าเป็นทางต่างระดับ พระพุทธเจ้าข้าขอรับ” พระองค์แย้มพระสรวล ทรงพระดำเนินด้วยความระมัดระวัง
หลังทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหกรณ์นักเรียน น้องปันถวายรายงานสรุปอย่างกระชับ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนหมอบกราบแทบฝ่าพระบาทด้วยกิริยางดงาม สร้างความชื่นชมแก่ผู้เฝ้ารับเสด็จทุกคน ในจังหวะนั้น พระองค์ทรงหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่จากกระเป๋าฉลองพระองค์ ส่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยฉายพระรูปร่วมกับน้องปัน
พระองค์ตรัสถามถึงครอบครัว ทราบว่ามีพี่สาว 1 คน กำลังศึกษาอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงจดบันทึกรายละเอียดลงในสมุดประจำพระองค์ด้วยความใส่พระทัย สร้างความสุข ความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง
ภาพจาก: ตำรวจตระเวนชายแดน