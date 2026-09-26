พรีวิว ปากีสถาน พบ ไทย ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 กลุ่ม B เช็กเวลา-ช่องดูบอลสด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 13:30 น.

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประเดิมสนามศึกฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รายการใหม่ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรก พบ ปากีสถาน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 16.00 น. ที่เมืองบันดุง อินโดนีเซีย

ดูบอลสด ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือชาวอังกฤษ ลงสนามนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบกับ ปากีสถาน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามศรี จาลัก ฮารูปัต เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย รับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านแอปพลิเคชันของฟีฟ่า

ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คือรายการอะไร

ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 เป็นรายการที่ฟีฟ่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569 โดยมีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ

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ไทยอยู่ในดิวิชัน 1 ร่วมกับอีก 7 ชาติ คือ บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และปากีสถาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน

รูปแบบการแข่งขันคือพบกันหมดภายในกลุ่ม แชมป์กลุ่มทั้งสองกลุ่มเข้าชิงชนะเลิศ ส่วนรองแชมป์กลุ่มมาชิงอันดับ 3 ซึ่งนัดชิงชนะเลิศจะแข่งวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ส่วนนัดอื่น ๆ แข่งที่บันดุงทั้งหมด

รายชื่อ 23 แข้ง ฟุตบอลชายทีมชาติไทย สู้ศึก FIFA ASEAN CUP 2026

รายชื่อ 23 แข้ง ฟุตบอลชายทีมชาติไทย สู้ศึก FIFA ASEAN CUP 2026
ภาพจาก: FA Thailaland

 

รู้จักปากีสถาน คู่แข่งนัดแรก

ปากีสถานเป็นทีมนอกภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ ปัจจุบันรั้งอันดับ 198 ของโลก ตามการจัดอันดับของฟีฟ่า ขณะที่ไทยอยู่อันดับ 94 ของโลก และอันดับ 15 ของเอเชีย ห่างกันมากกว่า 100 อันดับ

ทีมชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของ สตีเฟน คอนสแตนติน กุนซือชาวอังกฤษที่เคยคุมทีมชาติอินเดียและเนปาลมาก่อน โดยฟอร์มการเล่นช่วงหลังยังไม่เข้าที่ ไม่ชนะใครเลยใน 4 นัดหลังสุด

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อย่างไรก็ตาม ไทยกับปากีสถานแทบไม่เคยเจอกันในระดับทีมชาติชุดใหญ่ ทำให้ไม่มีสถิติการพบกันเป็นตัวช่วยประเมินเกม

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ฝั่งไทย ขาดโจนาธาร เข็มดี

ฮัดสันเรียกตัวนักเตะ 23 คนมาทำศึกรายการนี้ โดยมีตัวเก๋าและดาวรุ่งผสมกัน แต่เสียกำลังสำคัญไปหนึ่งราย คือ โจนาธาร เข็มดี กองหลังที่บาดเจ็บเข่ารุนแรงระหว่างรับใช้ทีมชาติชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ในเอเชียนเกมส์ 2026 และมีกำหนดพักยาว 6-12 เดือน

เกมกับปากีสถานจึงเป็นทั้งนัดเก็บสามแต้มและนัดปรับจูนทีม ก่อนถึงเกมชี้ชะตากลุ่ม B ที่จะพบกับเวียดนามในวันที่ 29 กันยายน ซึ่งเป็นคู่ที่หลายฝ่ายมองว่าจะตัดสินแชมป์กลุ่ม

ตารางแข่งทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม B

วันแข่งขัน เวลา (ไทย) คู่แข่งขัน สนาม
เสาร์ 26 ก.ย. 2569 16.00 น. ปากีสถาน พบ ไทย ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
อังคาร 29 ก.ย. 2569 19.30 น. ไทย พบ เวียดนาม ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง
ศุกร์ 2 ต.ค. 2569 16.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ศรี จาลัก ฮารูปัต, บันดุง

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายนถือเป็นวันที่ทีมชาติไทยลงสนามสองชุดในวันเดียวกัน โดยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี เตะรอบ 8 ทีมสุดท้าย เอเชียนเกมส์ 2026 พบจีน เวลา 13.00 น. ก่อนที่ชุดใหญ่จะลงเตะนัดนี้ต่อในเวลา 16.00 น.

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ภาพจาก: FA Thailand

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 13:30 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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