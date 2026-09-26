ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 11:04 น.
ดูบอลสด ไทย พบ จีน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม

ทีมชาติไทยลงเตะรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 พบจีน แชมป์กลุ่ม B แพ้ไม่ได้อีกแล้ว ชนะได้ไปต่อรอบรองชนะเลิศ

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี มีคิวลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ จีน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี 32 และรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

เกมนี้เป็นระบบแพ้คัดออก ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่จะแข่งวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 ที่นางาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า ส่วนผู้แพ้จบเส้นทางทันที

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ฟอร์มทีมชาติไทย เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A

ไทยเปิดหัวด้วยการพลิกแซงชนะคีร์กีซสถาน 3-2 ทั้งที่ตามหลัง 0-2 ก่อนบุกถล่มฮ่องกง 5-1 เก็บ 6 คะแนนและการันตีเข้ารอบตั้งแต่ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่ม

นัดสุดท้ายเป็นเกมชิงแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่น ซึ่งไทยแพ้ไป 0-3 จบอันดับ 2 ของกลุ่มด้วย 6 คะแนน ยิง 8 เสีย 6

ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หรือ โค้ชวัง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ระบุหลังเกมกับญี่ปุ่นว่าเป็นบทเรียนที่ชัดเจนก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ พร้อมยอมรับว่าได้หมุนเวียนผู้เล่นในเกมนั้นเพื่อรักษาสภาพร่างกายตัวหลักไว้สำหรับเกมกับจีนโดยเฉพาะ

ฟอร์มจีน เกมรับแน่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์

จีนคว้าแชมป์กลุ่ม B ด้วย 5 คะแนน จากชนะเกาหลีเหนือ 2-1 แล้วเสมออิหร่าน 0-0 และเสมอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0-0 สองนัดติด

ตัวเลขที่น่าสนใจคือจีนยิงได้เพียง 2 ประตูตลอดรอบแบ่งกลุ่ม น้อยที่สุดในบรรดาแชมป์กลุ่มทั้งสี่ทีม แต่เสียเพียง 1 ประตู ถือเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์ และเก็บคลีนชีตได้ 2 นัดรวด

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โค้ชวังประเมินว่าจีนพัฒนาขึ้นมาก จากการที่ทีมอยู่ด้วยกันมานาน ทำให้ความเข้าใจเกมและการเล่นเป็นทีมดีขึ้น และเชื่อว่าจีนจะเตรียมแผนมาอย่างดีสำหรับเกมนี้

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สถิติเจอกัน เสมอกันสองนัดหลังสุด

สองทีมเจอกันมาแล้วสองครั้งในปี 2569 และเสมอกันทั้งสองครั้ง

  • 14 มกราคม 2569 เสมอ 0-0 รอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย U23
  • เดือนมีนาคม 2569 เสมอ 2-2 รายการอุ่นเครื่อง 4 เส้า ที่ประเทศจีน

สถิติดังกล่าวสะท้อนว่าสองทีมมีระดับใกล้เคียงกัน และยังไม่มีใครเอาชนะใครได้ในรอบปีที่ผ่านมา

ต้องจับตา

  • เกมรุกไทยเจอเกมรับจีน ไทยยิงไป 8 ประตูใน 3 นัด แต่ 8 ประตูนั้นมาจากสองเกมแรกทั้งหมด ขณะที่จีนยังไม่เสียประตูเลยในสองนัดหลัง
  • การขาด โจนาธาน เข่งดี กองหลังตัวหลักเจ็บหัวเข่าและมีรายงานว่าต้องพักยาวหลายเดือน ทำให้แนวรับไทยต้องปรับตัว
  • สภาพร่างกาย ไทยได้พักตัวหลักหลายคนในเกมกับญี่ปุ่น ขณะที่จีนเล่นเกมสุดท้ายวันที่ 23 กันยายนเท่ากัน ทั้งสองทีมจึงมีเวลาพักเท่ากัน 2 วัน
  • ต่อเวลาและจุดโทษ รอบน็อกเอาต์หากเสมอในเวลา 90 นาที จะต่อเวลาพิเศษและดวลจุดโทษตามลำดับ

โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026

วันแข่งขัน เวลา (ไทย) คู่แข่งขัน
ศุกร์ 25 ก.ย. 12.00 น. อุซเบกิสถาน พบ ซาอุดีอาระเบีย
ศุกร์ 25 ก.ย. 17.30 น. เกาหลีใต้ พบ เวียดนาม
เสาร์ 26 ก.ย. 13.00 น. จีน พบ ไทย
เสาร์ 26 ก.ย. 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีเหนือ

คู่รอบรองชนะเลิศจะทราบผลหลังจบรอบ 8 ทีมสุดท้ายครบทุกคู่ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะประกาศสายอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

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ภาพจาก: ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 11:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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