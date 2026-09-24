ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยดวลจีน รอบก่อนรองฯ
จบรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ได้ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ทีมชาติไทยเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A รอดวลจีน วันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้
ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มลงแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 ได้ครบ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไทย จีน เกาหลีเหนือ อุซเบกิสถาน เวียดนาม เกาหลีใต้ และซาอุดีอาระเบีย
ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A หลังชนะ 2 นัดแรก ก่อนแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 ในนัดชิงแชมป์กลุ่ม ทำให้ต้องมาเจอกับจีน แชมป์กลุ่ม B ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย
โปรแกรมรอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026
|วันแข่งขัน
|เวลา (ไทย)
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|ศุกร์ 25 ก.ย. 2569
|12.00 น.
|อุซเบกิสถาน พบ ซาอุดีอาระเบีย
|มิซูโฮ พาร์ค รักบี้ ฟิลด์, นาโกย่า
|ศุกร์ 25 ก.ย. 2569
|17.30 น.
|เกาหลีใต้ พบ เวียดนาม
|มิซูโฮ พาร์ค รักบี้ ฟิลด์, นาโกย่า
|เสาร์ 26 ก.ย. 2569
|13.00 น.
|จีน พบ ไทย
|โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ
|เสาร์ 26 ก.ย. 2569
|17.30 น.
|ญี่ปุ่น พบ เกาหลีเหนือ
|โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ
รอบรองชนะเลิศมีคิวเตะวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 13.00 น. และ 17.30 น. ที่นางาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า
กลุ่ม A ญี่ปุ่นเก็บครบ 9 แต้ม ไทยตามเป็นที่ 2
เจ้าภาพญี่ปุ่นชนะรวด 3 นัด ยิง 12 ประตูโดยไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว ส่วนไทยเปิดหัวด้วยการพลิกแซงชนะคีร์กีซสถาน 3-2 จากที่ตามหลัง 0-2 ก่อนถล่มฮ่องกง 5-1 และมาแพ้ญี่ปุ่น 0-3 ในนัดสุดท้าย
|อันดับ
|ทีม
|ได้-เสีย
|คะแนน
|1
|ญี่ปุ่น
|12-0
|9
|2
|ไทย
|8-6
|6
|3
|คีร์กีซสถาน
|6-10
|3
|4
|ฮ่องกง
|1-11
|0
กลุ่ม B จีนเข้าที่ 1 ทั้งที่ยิงได้แค่ 2 ประตู
จีนคว้าแชมป์กลุ่ม B ด้วย 5 คะแนน จากชนะเกาหลีเหนือ 2-1 แล้วเสมออิหร่านและยูเออีแบบไร้สกอร์ทั้งสองนัด เป็นทีมที่ยิงประตูน้อยที่สุดในบรรดาแชมป์กลุ่มทั้งสี่ แต่เสียประตูเพียงลูกเดียวตลอดรอบแบ่งกลุ่ม
ส่วนเกาหลีเหนือเข้ารอบเป็นที่ 2 ด้วย 4 คะแนนเท่าอิหร่าน แต่เหนือกว่าด้วยผลต่างประตูได้เสีย หลังถล่มอิหร่าน 4-1 ในนัดสุดท้าย
|อันดับ
|ทีม
|ได้-เสีย
|คะแนน
|1
|จีน
|2-1
|5
|2
|เกาหลีเหนือ
|5-3
|4
|3
|อิหร่าน
|4-5
|4
|4
|สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
|1-3
|2
กลุ่ม C อุซเบกิสถานชนะรวด เวียดนามเข้าที่ 2
อุซเบกิสถานเก็บ 9 คะแนนเต็ม ยิง 9 เสีย 1 ส่วนเวียดนามผ่านเข้ารอบด้วย 4 คะแนน จากเสมอคูเวต 1-1 ชนะฟิลิปปินส์ 2-0 และแพ้อุซเบกิสถาน 0-2
|อันดับ
|ทีม
|ได้-เสีย
|คะแนน
|1
|อุซเบกิสถาน
|9-1
|9
|2
|เวียดนาม
|3-3
|4
|3
|ฟิลิปปินส์
|3-8
|3
|4
|คูเวต
|2-5
|1
กลุ่ม D เกาหลีใต้เก็บ 6 แต้มเต็ม กาตาร์ตกรอบ
กลุ่ม D มีเพียง 3 ทีม เกาหลีใต้ชนะทั้งสองนัด ถล่มกาตาร์ 4-1 และชนะซาอุดีอาระเบีย 2-0 ส่วนซาอุดีอาระเบียเข้ารอบเป็นที่ 2 จากการชนะกาตาร์ 2-0
|อันดับ
|ทีม
|ได้-เสีย
|คะแนน
|1
|เกาหลีใต้
|6-1
|6
|2
|ซาอุดีอาระเบีย
|2-2
|3
|3
|กาตาร์
|1-6
|0
สำหรับเกมของทีมชาติไทย พบ จีน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี 32 และรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY
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