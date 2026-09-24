ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยดวลจีน รอบก่อนรองฯ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:12 น.
ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทยดวลจีน รอบก่อนรองฯ

จบรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ได้ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ทีมชาติไทยเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A รอดวลจีน วันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้

ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มลงแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 ได้ครบ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไทย จีน เกาหลีเหนือ อุซเบกิสถาน เวียดนาม เกาหลีใต้ และซาอุดีอาระเบีย

ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A หลังชนะ 2 นัดแรก ก่อนแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 ในนัดชิงแชมป์กลุ่ม ทำให้ต้องมาเจอกับจีน แชมป์กลุ่ม B ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

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โปรแกรมรอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026

วันแข่งขัน เวลา (ไทย) คู่แข่งขัน สนาม
ศุกร์ 25 ก.ย. 2569 12.00 น. อุซเบกิสถาน พบ ซาอุดีอาระเบีย มิซูโฮ พาร์ค รักบี้ ฟิลด์, นาโกย่า
ศุกร์ 25 ก.ย. 2569 17.30 น. เกาหลีใต้ พบ เวียดนาม มิซูโฮ พาร์ค รักบี้ ฟิลด์, นาโกย่า
เสาร์ 26 ก.ย. 2569 13.00 น. จีน พบ ไทย โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ
เสาร์ 26 ก.ย. 2569 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ เกาหลีเหนือ โตโยต้า สเตเดียม, ไอจิ

รอบรองชนะเลิศมีคิวเตะวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 13.00 น. และ 17.30 น. ที่นางาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า

กลุ่ม A ญี่ปุ่นเก็บครบ 9 แต้ม ไทยตามเป็นที่ 2

เจ้าภาพญี่ปุ่นชนะรวด 3 นัด ยิง 12 ประตูโดยไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว ส่วนไทยเปิดหัวด้วยการพลิกแซงชนะคีร์กีซสถาน 3-2 จากที่ตามหลัง 0-2 ก่อนถล่มฮ่องกง 5-1 และมาแพ้ญี่ปุ่น 0-3 ในนัดสุดท้าย

อันดับ ทีม ได้-เสีย คะแนน
1 ญี่ปุ่น 12-0 9
2 ไทย 8-6 6
3 คีร์กีซสถาน 6-10 3
4 ฮ่องกง 1-11 0

กลุ่ม B จีนเข้าที่ 1 ทั้งที่ยิงได้แค่ 2 ประตู

จีนคว้าแชมป์กลุ่ม B ด้วย 5 คะแนน จากชนะเกาหลีเหนือ 2-1 แล้วเสมออิหร่านและยูเออีแบบไร้สกอร์ทั้งสองนัด เป็นทีมที่ยิงประตูน้อยที่สุดในบรรดาแชมป์กลุ่มทั้งสี่ แต่เสียประตูเพียงลูกเดียวตลอดรอบแบ่งกลุ่ม

ส่วนเกาหลีเหนือเข้ารอบเป็นที่ 2 ด้วย 4 คะแนนเท่าอิหร่าน แต่เหนือกว่าด้วยผลต่างประตูได้เสีย หลังถล่มอิหร่าน 4-1 ในนัดสุดท้าย

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อันดับ ทีม ได้-เสีย คะแนน
1 จีน 2-1 5
2 เกาหลีเหนือ 5-3 4
3 อิหร่าน 4-5 4
4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1-3 2

กลุ่ม C อุซเบกิสถานชนะรวด เวียดนามเข้าที่ 2

อุซเบกิสถานเก็บ 9 คะแนนเต็ม ยิง 9 เสีย 1 ส่วนเวียดนามผ่านเข้ารอบด้วย 4 คะแนน จากเสมอคูเวต 1-1 ชนะฟิลิปปินส์ 2-0 และแพ้อุซเบกิสถาน 0-2

อันดับ ทีม ได้-เสีย คะแนน
1 อุซเบกิสถาน 9-1 9
2 เวียดนาม 3-3 4
3 ฟิลิปปินส์ 3-8 3
4 คูเวต 2-5 1

กลุ่ม D เกาหลีใต้เก็บ 6 แต้มเต็ม กาตาร์ตกรอบ

กลุ่ม D มีเพียง 3 ทีม เกาหลีใต้ชนะทั้งสองนัด ถล่มกาตาร์ 4-1 และชนะซาอุดีอาระเบีย 2-0 ส่วนซาอุดีอาระเบียเข้ารอบเป็นที่ 2 จากการชนะกาตาร์ 2-0

อันดับ ทีม ได้-เสีย คะแนน
1 เกาหลีใต้ 6-1 6
2 ซาอุดีอาระเบีย 2-2 3
3 กาตาร์ 1-6 0

สำหรับเกมของทีมชาติไทย พบ จีน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี 32 และรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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