เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ธรรมนัส พรหมเผ่า” พร้อมคู่สมรส 2 รายและลูก รวมกว่า 1.16 พันล้านบาท พบรถหรู พระเครื่อง นาฬิกา 12 เรือน และเสื้อ Chrome Hearts x Nike ราคา 4.8 แสนบาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ชุดที่ 1
เอกสารระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยใช้ชื่อ “นายมนัส” และ “นายธรรม์นัสว์” พร้อมแจ้งคู่สมรส 2 ราย ได้แก่ นางอริสรา พรหมเผ่า คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา
เมื่อรวมทรัพย์สินของทั้ง 3 คนและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พบว่ามีทรัพย์สินรวม 1,160,822,128 บาท และหนี้สินรวม 65,535,593 บาท
ธรรมนัสมีทรัพย์สิน 703 ล้านบาท
ร.อ.ธรรมนัส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 703,991,297 บาท ประกอบด้วย
- เงินฝาก 41 บัญชี มูลค่า 273,469,351 บาท
- เงินลงทุน 11,150,000 บาท
- ที่ดิน 90 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพะเยา มูลค่ารวม 164,602,755 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 21 หลัง มูลค่ารวม 59,101,176 บาท
- ยานพาหนะ 21 คัน มูลค่ารวม 35,472,000 บาท
- สิทธิและสัมปทาน 42,824,014 บาท
- ทรัพย์สินอื่นที่มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รวม 117,372,000 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่แจ้งไว้ ได้แก่ ตึกแถว 9 แห่ง บ้านพัก 7 แห่ง ทาวน์เฮาส์ 1 หลัง ห้องชุด 3 แห่ง และตึกชั้นเดียว 1 แห่ง
ร.อ.ธรรมนัส มีหนี้สิน 64,608,754 บาท และมีรายได้ต่อปีประมาณ 7,446,017 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน สส. 1,446,017 บาท และค่าเช่า 6 ล้านบาท
ส่วนรายจ่ายรวมอยู่ที่ 26,648,279 บาท ประกอบด้วย
- สินเชื่อธนาคารและสถาบันการเงิน 15,768,000 บาท
- เบี้ยประกัน 10,400,279 บาท
- ค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ 240,000 บาท
- ค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก 240,000 บาท
‘อริสรา’ มีทรัพย์สิน 209 ล้านบาท
นางอริสรา พรหมเผ่า คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 209,463,847 บาท ประกอบด้วย
- เงินฝาก 21 บัญชี มูลค่า 15,571,193 บาท
- เงินให้กู้ยืม 1 ล้านบาท
- ที่ดิน 23 แปลง มูลค่า 109,171,695 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17 หลัง มูลค่า 64,560,959 บาท
- ยานพาหนะ 9 คัน มูลค่า 10,730,000 บาท
- ทรัพย์สินอื่น 8,430,000 บาท
เงินให้กู้ยืมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นการให้กู้แก่นายสรวิชญ์ มุกดา ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนางอริสรามีทั้งตึกแถว ห้องชุด และทาวน์เฮาส์ โดยไม่มีหนี้สิน
ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 13,743,068 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 2 บัญชี 907,725 บาท ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 2 ล้านบาท และสิทธิและสัมปทาน 10,835,342 บาท
นอกจากนี้ ยังแจ้งรายได้ต่อปีประมาณ 600,000 บาท จากค่าที่ปรึกษาบริษัท โดยไม่มีรายจ่าย
‘ธนพร’ มีทรัพย์สิน 174 ล้านบาท
น.ส.ธนพร ศรีวิราช คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 174,914,736 บาท ประกอบด้วย
- เงินฝาก 7 บัญชี มูลค่า 31,667,397 บาท
- เงินลงทุน 4,702,975 บาท
- ที่ดิน 14 แปลง มูลค่า 79,047,580 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่า 9,017,641 บาท
- ยานพาหนะ 5 คัน มูลค่า 19.6 ล้านบาท
- สิทธิและสัมปทาน 5,342,742 บาท
- ทรัพย์สินอื่น 25,536,400 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยบ้านพัก 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง บ้านพักชั้นเดียว 1 แห่ง อาคารจอดรถ และอาคารอยู่อาศัย
น.ส.ธนพร มีหนี้สิน 926,839 บาท รายได้ต่อปีประมาณ 5,525,068 บาท แบ่งเป็นค่าที่ปรึกษา 1.2 ล้านบาท และค่าเช่า 4,325,068 บาท
รายจ่ายรวมอยู่ที่ 2,912,501 บาท แบ่งเป็นค่าผ่อนรถยนต์ 1,390,296 บาท และเบี้ยประกัน 1,522,205 บาท
ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 58,709,180 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 3 บัญชี 44,279,215 บาท ที่ดิน 2 แปลง 6,733,800 บาท ตึกแถว 2 แห่ง มูลค่ารวม 3,919,300 บาท และสิทธิและสัมปทาน 3,776,865 บาท
ลูกไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเบี้ยประกันรวม 993,492 บาท
เปิดโรงรถ ‘ธรรมนัส’ โรลส์-รอยซ์ 3 คัน แม็คลาเรน-เบนท์ลีย์-เทสลา
รถยนต์ที่ ร.อ.ธรรมนัส แจ้งถือครองมีหลายรายการ เช่น
- Rolls-Royce ได้มาปี 2544 มูลค่า 1.8 ล้านบาท
- Rolls-Royce Ghost ได้มาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 มูลค่า 10 ล้านบาท
- Rolls-Royce Silver Spur ได้มาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มูลค่า 2.2 ล้านบาท
- McLaren MP4-12C Spider ได้มาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มูลค่า 5.5 ล้านบาท
- Bentley Continental ได้มาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มูลค่า 4.5 ล้านบาท
- Tesla Model S ได้มาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มูลค่า 2.8 ล้านบาท
นาฬิกา 12 เรือน Richard Mille ราคา 13 ล้านบาท
ร.อ.ธรรมนัส แจ้งถือครองนาฬิกาหรูเดิม 11 เรือน ได้แก่
- Patek Philippe จำนวน 7 เรือน
- DeWitt Academia Chronograph จำนวน 1 เรือน
- Rolex Daytona Full Yellow Gold จำนวน 1 เรือน
- Audemars Piguet Royal Oak Offshore จำนวน 1 เรือน
- Hermès Slim d’Hermès จำนวน 1 เรือน
ล่าสุดยังแจ้งนาฬิกา Richard Mille RM35-30 อีก 1 เรือน มูลค่า 13 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีเสื้อ Chrome Hearts x Nike NOCTA Cross Puffer Jacket จำนวน 1 ตัว ได้มาในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มูลค่า 480,000 บาท
ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ
เสื้อตัวดังกล่าวปรากฏในภาพที่ ร.อ.ธรรมนัส โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ระหว่างเดินทางไปชมแสงเหนือในยุโรป หลังการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สะสมพระเครื่องประเมินค่ามิได้ พร้อมปืน 7 กระบอก
ร.อ.ธรรมนัส แจ้งสะสมพระเครื่องหลายรายการ โดยระบุว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เช่น
- พระสมเด็จบางขุนพรหม เบญจภาคี พิมพ์ปรกโพธิ์
- พระกริ่งชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ
- พระยอดธง
- พระหลวงปู่สะดุ้งกลับ
- เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นที่ 1
- พระรอดลำพูน พร้อมตลับทองฝังเพชร
ขณะเดียวกัน ยังแจ้งถือครองอาวุธปืน 7 กระบอก มีทั้งปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ปืนเดี่ยวไรเฟิล และปืนสั้นลูกโม่
คู่สมรสถือครองรถหรูหลายคัน
นางอริสราแจ้งถือครองรถยนต์หรูหลายคัน เช่น Porsche Panamera S E-Hybrid ได้มาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มูลค่า 3 ล้านบาท และ Volkswagen Caravelle ได้มาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 มูลค่า 3 ล้านบาท
ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ Audi A5 Coupé 40 TFSI S ได้มาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 มูลค่า 2 ล้านบาท รวมถึงเครื่องประดับหรูอีกหลายรายการ
ด้าน น.ส.ธนพร แจ้งถือครองรถยนต์หรู ได้แก่
- Mercedes-Benz S350d ได้มาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มูลค่า 2.8 ล้านบาท
- Porsche Panamera 4 E-Hybrid ได้มาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 มูลค่า 4.5 ล้านบาท
- Lexus LM300h ได้มาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มูลค่า 4.2 ล้านบาท
- Volkswagen Caravelle T9 2.0 L ได้มาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มูลค่า 3.2 ล้านบาท
- Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 ได้มาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มูลค่า 4.9 ล้านบาท
นอกจากนี้ น.ส.ธนพรยังแจ้งถือครองเครื่องประดับหรูหลายรายการ โดยมีกระเป๋าแบรนด์เนมประมาณ 26 ใบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไผ่ ลิกค์” ตอบเอง ปมนาฬิกาข้อมือ “ธรรมนัส” ท่ามกลางกระแสย้ายซบข้างรัฐบาล
- เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน
- เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ