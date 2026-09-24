เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:14 น.
เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ธรรมนัส’ เฉียดพันล้าน สะสมรถหรู-พระดัง นาฬิกา Richard Mille 13 ล้าน
FB/ พรรคกล้าธรรม

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ธรรมนัส พรหมเผ่า” พร้อมคู่สมรส 2 รายและลูก รวมกว่า 1.16 พันล้านบาท พบรถหรู พระเครื่อง นาฬิกา 12 เรือน และเสื้อ Chrome Hearts x Nike ราคา 4.8 แสนบาท

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ชุดที่ 1

เอกสารระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยใช้ชื่อ “นายมนัส” และ “นายธรรม์นัสว์” พร้อมแจ้งคู่สมรส 2 ราย ได้แก่ นางอริสรา พรหมเผ่า คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา

โฆษณา

เมื่อรวมทรัพย์สินของทั้ง 3 คนและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พบว่ามีทรัพย์สินรวม 1,160,822,128 บาท และหนี้สินรวม 65,535,593 บาท

ธรรมนัสมีทรัพย์สิน 703 ล้านบาท

ร.อ.ธรรมนัส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 703,991,297 บาท ประกอบด้วย

  • เงินฝาก 41 บัญชี มูลค่า 273,469,351 บาท
  • เงินลงทุน 11,150,000 บาท
  • ที่ดิน 90 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพะเยา มูลค่ารวม 164,602,755 บาท
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 21 หลัง มูลค่ารวม 59,101,176 บาท
  • ยานพาหนะ 21 คัน มูลค่ารวม 35,472,000 บาท
  • สิทธิและสัมปทาน 42,824,014 บาท
  • ทรัพย์สินอื่นที่มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รวม 117,372,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่แจ้งไว้ ได้แก่ ตึกแถว 9 แห่ง บ้านพัก 7 แห่ง ทาวน์เฮาส์ 1 หลัง ห้องชุด 3 แห่ง และตึกชั้นเดียว 1 แห่ง

ร.อ.ธรรมนัส มีหนี้สิน 64,608,754 บาท และมีรายได้ต่อปีประมาณ 7,446,017 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน สส. 1,446,017 บาท และค่าเช่า 6 ล้านบาท

โฆษณา

ส่วนรายจ่ายรวมอยู่ที่ 26,648,279 บาท ประกอบด้วย

  • สินเชื่อธนาคารและสถาบันการเงิน 15,768,000 บาท
  • เบี้ยประกัน 10,400,279 บาท
  • ค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ 240,000 บาท
  • ค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก 240,000 บาท

‘อริสรา’ มีทรัพย์สิน 209 ล้านบาท

นางอริสรา พรหมเผ่า คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 209,463,847 บาท ประกอบด้วย

โฆษณา
  • เงินฝาก 21 บัญชี มูลค่า 15,571,193 บาท
  • เงินให้กู้ยืม 1 ล้านบาท
  • ที่ดิน 23 แปลง มูลค่า 109,171,695 บาท
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17 หลัง มูลค่า 64,560,959 บาท
  • ยานพาหนะ 9 คัน มูลค่า 10,730,000 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น 8,430,000 บาท

เงินให้กู้ยืมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นการให้กู้แก่นายสรวิชญ์ มุกดา ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนางอริสรามีทั้งตึกแถว ห้องชุด และทาวน์เฮาส์ โดยไม่มีหนี้สิน

ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 13,743,068 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 2 บัญชี 907,725 บาท ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 2 ล้านบาท และสิทธิและสัมปทาน 10,835,342 บาท

นอกจากนี้ ยังแจ้งรายได้ต่อปีประมาณ 600,000 บาท จากค่าที่ปรึกษาบริษัท โดยไม่มีรายจ่าย

โฆษณา

‘ธนพร’ มีทรัพย์สิน 174 ล้านบาท

น.ส.ธนพร ศรีวิราช คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 174,914,736 บาท ประกอบด้วย

  • เงินฝาก 7 บัญชี มูลค่า 31,667,397 บาท
  • เงินลงทุน 4,702,975 บาท
  • ที่ดิน 14 แปลง มูลค่า 79,047,580 บาท
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่า 9,017,641 บาท
  • ยานพาหนะ 5 คัน มูลค่า 19.6 ล้านบาท
  • สิทธิและสัมปทาน 5,342,742 บาท
  • ทรัพย์สินอื่น 25,536,400 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยบ้านพัก 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง บ้านพักชั้นเดียว 1 แห่ง อาคารจอดรถ และอาคารอยู่อาศัย

โฆษณา

น.ส.ธนพร มีหนี้สิน 926,839 บาท รายได้ต่อปีประมาณ 5,525,068 บาท แบ่งเป็นค่าที่ปรึกษา 1.2 ล้านบาท และค่าเช่า 4,325,068 บาท

รายจ่ายรวมอยู่ที่ 2,912,501 บาท แบ่งเป็นค่าผ่อนรถยนต์ 1,390,296 บาท และเบี้ยประกัน 1,522,205 บาท

ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 58,709,180 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 3 บัญชี 44,279,215 บาท ที่ดิน 2 แปลง 6,733,800 บาท ตึกแถว 2 แห่ง มูลค่ารวม 3,919,300 บาท และสิทธิและสัมปทาน 3,776,865 บาท

ลูกไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเบี้ยประกันรวม 993,492 บาท

เปิดโรงรถ ‘ธรรมนัส’ โรลส์-รอยซ์ 3 คัน แม็คลาเรน-เบนท์ลีย์-เทสลา

รถยนต์ที่ ร.อ.ธรรมนัส แจ้งถือครองมีหลายรายการ เช่น

โฆษณา
  • Rolls-Royce ได้มาปี 2544 มูลค่า 1.8 ล้านบาท
  • Rolls-Royce Ghost ได้มาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 มูลค่า 10 ล้านบาท
  • Rolls-Royce Silver Spur ได้มาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มูลค่า 2.2 ล้านบาท
  • McLaren MP4-12C Spider ได้มาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มูลค่า 5.5 ล้านบาท
  • Bentley Continental ได้มาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มูลค่า 4.5 ล้านบาท
  • Tesla Model S ได้มาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มูลค่า 2.8 ล้านบาท

นาฬิกา 12 เรือน Richard Mille ราคา 13 ล้านบาท

ร.อ.ธรรมนัส แจ้งถือครองนาฬิกาหรูเดิม 11 เรือน ได้แก่

  • Patek Philippe จำนวน 7 เรือน
  • DeWitt Academia Chronograph จำนวน 1 เรือน
  • Rolex Daytona Full Yellow Gold จำนวน 1 เรือน
  • Audemars Piguet Royal Oak Offshore จำนวน 1 เรือน
  • Hermès Slim d’Hermès จำนวน 1 เรือน

ล่าสุดยังแจ้งนาฬิกา Richard Mille RM35-30 อีก 1 เรือน มูลค่า 13 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีเสื้อ Chrome Hearts x Nike NOCTA Cross Puffer Jacket จำนวน 1 ตัว ได้มาในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มูลค่า 480,000 บาท

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

โฆษณา

เสื้อตัวดังกล่าวปรากฏในภาพที่ ร.อ.ธรรมนัส โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ระหว่างเดินทางไปชมแสงเหนือในยุโรป หลังการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สะสมพระเครื่องประเมินค่ามิได้ พร้อมปืน 7 กระบอก

ร.อ.ธรรมนัส แจ้งสะสมพระเครื่องหลายรายการ โดยระบุว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เช่น

  • พระสมเด็จบางขุนพรหม เบญจภาคี พิมพ์ปรกโพธิ์
  • พระกริ่งชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ
  • พระยอดธง
  • พระหลวงปู่สะดุ้งกลับ
  • เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นที่ 1
  • พระรอดลำพูน พร้อมตลับทองฝังเพชร

ขณะเดียวกัน ยังแจ้งถือครองอาวุธปืน 7 กระบอก มีทั้งปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ปืนเดี่ยวไรเฟิล และปืนสั้นลูกโม่

คู่สมรสถือครองรถหรูหลายคัน

นางอริสราแจ้งถือครองรถยนต์หรูหลายคัน เช่น Porsche Panamera S E-Hybrid ได้มาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มูลค่า 3 ล้านบาท และ Volkswagen Caravelle ได้มาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 มูลค่า 3 ล้านบาท

โฆษณา

ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ Audi A5 Coupé 40 TFSI S ได้มาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 มูลค่า 2 ล้านบาท รวมถึงเครื่องประดับหรูอีกหลายรายการ

ด้าน น.ส.ธนพร แจ้งถือครองรถยนต์หรู ได้แก่

  • Mercedes-Benz S350d ได้มาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มูลค่า 2.8 ล้านบาท
  • Porsche Panamera 4 E-Hybrid ได้มาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 มูลค่า 4.5 ล้านบาท
  • Lexus LM300h ได้มาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มูลค่า 4.2 ล้านบาท
  • Volkswagen Caravelle T9 2.0 L ได้มาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มูลค่า 3.2 ล้านบาท
  • Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 ได้มาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มูลค่า 4.9 ล้านบาท

นอกจากนี้ น.ส.ธนพรยังแจ้งถือครองเครื่องประดับหรูหลายรายการ โดยมีกระเป๋าแบรนด์เนมประมาณ 26 ใบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:06 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569

กลยุทธ์การเทรดทองคำ: Scalping vs. Day Trading vs. Swing Trading

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เบื้องหลัง ฮาววี่ เมนเดล กรรการ AGT กอดเนเน่ รอยัล

เพิ่งรู้! กรรมการ AGT อ้าแขนกอด “เนเน่ รอยัล” ทลายกำแพงโรคกลัวเชื้อโรค ฉลองแชมป์

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง

4 นาที ที่แล้ว
เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ข่าว

เตรียมให้พร้อม วิธีลงคะแนน เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

13 นาที ที่แล้ว
เบื้องหลัง ฮาววี่ เมนเดล กรรการ AGT กอดเนเน่ รอยัล ข่าว

เพิ่งรู้! กรรมการ AGT อ้าแขนกอด “เนเน่ รอยัล” ทลายกำแพงโรคกลัวเชื้อโรค ฉลองแชมป์

15 นาที ที่แล้ว
เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ &quot;ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า&quot; งง กรรมการอวยอะไรกัน บันเทิง

เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ “ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า” งง กรรมการอวยอะไรกัน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

บุญชีวิต กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงใช้โทรศัพท์ส่วนพระองค์ ฉายพระรูปร่วม น้องปัน นักเรียน ป.4

22 นาที ที่แล้ว
ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก

48 นาที ที่แล้ว
ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง? บันเทิง

ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง?

49 นาที ที่แล้ว
เจ้าสัวธนินท์มอบคอนโดให้ เนเน่ รอยัล บันเทิง

ให้ด้วยใจ! เจ้าสัวธนินท์ มอบคอนโดหรู “เนเน่ รอยัล” ฉลองแชมป์ AGT 2026

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เช็คด่วน! ปภ. เปิดรายชื่ิอสั่งเฝ้าระวัง 4 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เตรียมพร้อมระดับน้ำที่สูงขึ้น

58 นาที ที่แล้ว
อัปเดต รถไฟลมตกรัชดาฯ 24 ก.ย. 69 ซ่อมเสร็จแล้ว เดินรถปกติ ข่าว

อัปเดต รถไฟลมตกรัชดาฯ 24 ก.ย. 69 ซ่อมเสร็จแล้ว เดินรถปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปล่อยคลิปตัวอย่าง Pokémon Center สาขากรุงเทพ ก่อนเปิดให้บริการจริงธันวาคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว บันเทิง

หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก่งมาก! โรงเรียนขจรเกียรติฯ ร่วมแสดงความยินดี &quot;เนเน่ รอยัล&quot; หลังคว้าแชมป์ AGT ข่าว

โรงเรียนขจรเกียรติฯ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ AGT

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัสคนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับคนไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดผลชันสูตร ดาราสาว ตายกะทันหัน พบพิษยาหลายชนิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ สามสำนักข่าวดัง หลังถูก “ทรัมป์” สั่งแบนห้ามเข้าพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Sinon Loresca อินฟลูเอนเซอร์ฟิลิปปินส์ ชมเนเน่และลิซ่า บันเทิง

เซเลปคนดัง ชื่นชม เนเน่-ลิซ่า สาวไทยสร้างชื่อเวทีโลก เก่งแต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เนเน่ รอยัล ย้อนเส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026 บันเทิง

ประวัติ เนเน่ รอยัล ย้อน เส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคำพูดแรก &quot;เนเน่ รอยัล&quot; หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT บันเทิง

ประโยคแรก “เนเน่ รอยัล” หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI สั่งฟ้อง “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” รวม 34 ราย คดีหลอกลงทุน Forex

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” คดียิง “สจ.โต้ง” ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง &quot;ลิซ่า&quot; ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสัญญา AGT หลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่ บันเทิง

เปิดสัญญา AGT หลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงวัฒนธรรม-ต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” ชนะ AGT

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“อนุทิน” แสดงความยินดีหลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT สะท้อนศักยภาพเยาวชนไทย