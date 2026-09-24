รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง
รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง เตรียมส่งเข้าเรือนจำชาย เพราะไม่ได้เปลี่ยนในบัตรประชาชน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมนาย ทูกรุล บาซาร์ ชายชาวตุรกีซึ่งเป็นคนร้ายในคดีโจรกรรมขณะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ภายหลังจากที่เขาหลบหนีหายไปตั้งแต่ปี 2561 และเลี่ยงโทษจำคุก 3 ปี
โดยสาเหตุที่คดีดังกล่าวกลายเป็นที่สนใจในประเทศตุรกี เนื่องจากนายบาซาร์นั้นแปลงเพศเป็นผู้หญิงนานหลายปี รวมถึงเปลี่ยนหน้าตาจนไม่มีใครจำได้ พร้อมสวมรอยเป็นน้องสาวตนเอง
เบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบความผิดสังเกต หลังจากที่ตรวจกล้องวงจรปิดแล้วพบว่ามีหญิงสองคนที่หน้าตาคล้ายกันอาศัยในที่เดียวกัน จนนำไปสู่การสอบสวนเพิ่มเติม สะกดรอยตาม เก็บข้อมูลและพบว่าหญิงคนนี้คือนายบาซารืแปลงเพศมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันลายนิ้วมือว่าหญิงคนดังกล่าวคือนายบาซาร์จริง
หลังจากนี้นายบาซาร์จะถูกส่งเข้าเรือนจำชาย แม้ว่าเขาจะแปลงเพศและเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเขาไม่เคยยื่นเปลี่ยนเพศอย่างเป็นทางการ ทำให้เขาถูกส่งเข้าเรือนจำชายตามเพศที่ระบุในบัตรประชาชนของเขา
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