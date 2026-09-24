เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ “ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า” งง กรรมการอวยอะไรกัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:27 น.
เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์ "ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า" งง กรรมการอวยอะไรกัน

เพจดังไม่สนทัวร์ลง โผล่วิจารณ์แรง “เด็กผมยาวร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า” ตั้งข้อสงสัย กรรมการอวยอะไรกัน? ชาวเน็ตรุมสับ “ไม่ยินดี ก็อย่าด้อยค่าเด็ก”

จู่ ๆ ก็มีประเด็นร้อนแทรกขึ้นมากลางเรื่องราวน่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศ เมื่อเพจดังออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์ “เด็กผมยาวร้องเพลง” ชนิดที่ไม่กลัวทัวร์ลง โดยเผยว่า น้องร้องเพลงเพี้ยน ไม่ตรงคีย์ ไม่มีออร่า ไม่เข้าใจว่ากรรมการจะอวยอะไรกันมากมายขนาดนั้น คิดว่าต้องมีเบื้องหลังแน่ ๆ ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามารุมสาปใต้โพสต์กันยกใหญ่ โดยหลายคนมองว่า ทุกคนมองต่างกันได้ แต่แทนที่จะด้อยค่าคนอื่น การยินดีกับความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก

“เด็กผมยาวที่ร้องเพลง ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่ เพราะฉันงงว่ากรรทอะไรจะอวยขนาดนั้นกฝแปลกๆมีเบื้องหลังเป็นสื่อใหญ่ แล้วรายการเองเนี่ย มันก็ดับไปนานแล้วเขาต้องการกระแสจากฝั่งเอเชียแล้วก็ประเทศนึงเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้โซเชียลอันดับ 2 ของโลก เขาต้องการตรงนั้น

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มันแปลกเกินไปเพราะว่าในประเทศนั้นเนี่ยคนผิวดำหรือขาวอะไรก็ตามความสามารถดีกว่านี้เยอะมากทำไมจะต้องเจาะจงมาเอาเด็กคนนี้ไปเหมือนกับว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าซื้อเวลาเขาหรือเปล่าหรือว่าขอพื้นที่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เรื่องของโลกมายาเนี่ย มันทำได้ทุกอย่างแหละค่ะ กูดูแล้วดูอีกกูนึกว่า ความสามารถจะต้องอลังการแน่พอกูไปดูไปฟังไอ้ห่าร้องเพี้ยน ซึ่งรายการอย่างเงี้ยมันเป็นคนเกิดเดี่ยวอย่างนี้ยังไงก็ต้องซ้อมก่อน ไม่เพราะด้วย กูก็เริ่มงงแต่กูก็มาสำหรับเงินแล้วก็โลกมายานะคะ พูดเลยอันเนี้ยบอกเลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การเซ็ต หรือ ไม่ใช่การไปซื้อพื้นที่เหมือนเราไป ถึงเวลาออกรายการ เวลาออกรายการมดดำอย่างนี้สมมตินะ เออให้มดดำสัมภาษณ์เราอะไรอย่างนี้แบบเดียวกันเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยดูเรื่องของศิลปินมานานมากมองว่าไหนคือว้าว ตรงไหนคือ ออร่า คือถ้าเป็นนักร้องอ่ะไม่ต้องสวยก็ได้แต่มันจะมีออร่า หรือเสียงที่แบบว่าโอ้โหไม่ได้เลยต้อง ขนลุกอะไรอย่างนี้ไม่มีสักอย่าง แล้วร้องเพี้ยนร้องแกว่ง แต่กรรมการอวยกูงง ความสวยเราไม่ต้องพูดก็ได้ เอาแค่ความสามารถที่ประเทศโน้นน่ะมี คนทมีความสามารถมากกว่านี้เยอะมากเพราะว่าประเทศเขาใหญ่ทำไมเจาะจงเอาคนนี้ประเทศนี้แปลกมากคือถ้าความสามารถเท่ากับหรือวาวมากเท่ากับอลิสเป็นคนที่ร้องกับซีลีนดิออนน่ะอันนั้นน่ะโอเคแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ยุคโซเชียลด้วยซ้ำ เขามีความสามารถกินจนโอปราเอาไปออก

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ใครจะคิดว่าเลิศเลอค่าหรือว่ามองว่าเออมึงจะไปสู้อีคนที่นั่งกดคะแนนได้ยังไง อ๋อไม่สู้หรอกค่ะกูดูออกมันเป็นความผิดของกูวิจารณ์โดยสุจริตกูว่ามันแปลกๆ แล้วก็กระแสเนี่ยในประเทศเองเนี่ยก็ยัง ประชาชนยังไม่ได้ว้าวอะไรมากมันเป็นแค่บางกลุ่มคนที่มีความสนใจชอบโซเชียลถึงจะรู้จักเด็กคนนี้ ถ้ามีความสามารถจริงอ่ะลูกเล็กลูกเล็กแดงอาม่าอากงคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณน้าต้องรู้จักหมดนี้ไม่มีใครเชิญไปออกรายการอะไรเลย ถ้าเสียงที่ร้องในรายการเป็นเสียงร้องสด ก็ไม่น่าจะมีใครลงทุนจ้างมาออกหรอกเพราะว่าไม่ได้เพราะ ทั้งเพี้ยนทั้งแกว่ง งงแล้วงงอีกว่าๆอะไรกันวันนี้ยิ่งชัดเจนกระแสไม่ยังไม่ขึ้นเลย ถึงแม้ว่าจะออกข่าวก็ตามจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจ ไม่ได้ว้าวกับความสามารถเด็กคนนี้นั่นก็หมายความว่าประชาชนที่เขาไม่ได้สนใจกับรายการต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว้าวกับความสามารถของเด็กค ก็คือพูดง่ายๆชาวบ้านเองก็ ผ่าน ๆ น่ะเฉย ๆ

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ถ้าเกิดว่ามันว้าวจริง ๆ เนี่ย ทุกคนฟังแล้วเนี่ยจะต้องหันกลับไปดูหน้าเลยว่าใครร้องอันนี้เฉยๆอ่ะว่าเออมีข่าวเด็กไปประกวดร้องเพลงแล้วก็จบแค่นี้เพราะว่าเสียงมันไม่ได้อ่ะ รูปลักษณ์มันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะเขามาประกวดแต่ว่า มันไม่ มันไม่ถึงขนาดที่จะกรรมการจะพูดอะไรเวอร์ขนาดนั้นแล้วสรุปก็คือกรรมการอวยประเทศด้วย คุยกันท่องเที่ยวโอ้ยนี่มันแปลกมันไม่ใช่สคริปการประกวดร้องเพลง ประกบความสามารถ เหมือนตั้งใจเขียนมาให้พูด เราก็ต้องมี ความรู้สึกขึ้นมาว่า ขนาดกระแสในประเทศยังไม่เปรี้ยงเลยแค่พอมีข่าว กรรมการที่นั่งอยู่เนี่ยมันว้าวอเมซิ่งอะไรได้ยังไง แล้วส่วนคนดูที่ตบมืออยู่ในเนี่ย ที่มหัศจรรย์เขาได้ตังค์นะก็เหมือนคนไทยอ่ะที่ได้ 700 บาทสมัยก่อนน่ะ แต่อันนี้ก็คงจะมากตามค่าเงิน ได้ตังค์กันหมดทุกคน เขาไม่เสียเวลามาดูหรอก

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ฉันไม่เชื่อใครจะเชื่อใครจะอวยใครจะชอบเชิญฉันไม่เชื่อไม่มีออร่าเสียงก็เฉย ๆ ลองเพี้ยนด้วยแค่พอตรงคีย์บ้างแต่เพียงและแกว่งเยอะมาก และชื่อนามสกุลเนี่ยก็เหมือนกับว่าตั้งใจแล้วที่จะต้องการให้ติดตลาดให้ได้ให้จำง่ายก็ยังไม่ดัง ยังไม่เป็นอะไรที่อื้ออึงในประเทศ รายการนี้เน้นแจ้งเกิดมากกว่าเพราะว่าคน ที่ประกวดมาก่อนหน้านี้ ดังนับคนได้เลย แล้วเป็น คนประเทศนั้นหมดไม่มีคนประเทศอื่น ที่ดังนะแล้วเขาเสียงดีจริง

ถ้าจำได้มีเป็นผิวดำเป็นอะไร ขณะอีพวกเต้นโชว์แล้วชนะมันจะไม่ดังเลย จนรายการมันดับไปแล้วอยู่ดี ๆ มาควานหาเด็กเอเชีย มันเป็นไปไม่ได้ เอเชียมี กำลังซื้อแล้วก็แนวที่ชอบในแบบของตัวเองอยู่แล้วเช่น k-pop หรืออะไรก็ตาม หรือว่าฝั่งจีนอะไรอย่างนี้ เขามี กลุ่มที่เขาชอบอยู่แล้ว ถ้าเขาจะชอบ ศิลปินตะวันตกเขาก็จะเอาไอ้พวกอย่างนั้นไปเลยดัง ๆ ไปเลย ผิวดำหรืออะไรไปเลยหรือว่าอะไรที่ดัง ๆ อยู่แล้วอ่ะเขาถึงจะดูแต่ถ้าเกิดมาควานหาเด็กในเอเชียเพื่อไปออกรายการอย่างเงี้ยมันแปลกประหลาด เรามีออดิชั่นสิไม่แห่กันไปทั่วประเทศเลยหรอทำไมต้องเจาะจงเฉพาะเด็กคนนี้ ฉันไม่เชื่อ ใครจะเชื่อก็เชิญ และฉันก็ได้คำตอบว่าคำตอบมาจากสปอนเซอร์นั่นเองคุณก็ไปดูเวลากรรมการเขาพูดอวยเนี่ยไอ้ตัววิ่งข้างล่างอ่ะมันคืออะไรแล้วก็ประเทศไหนเล่นไอ้เนี่ยมากที่สุดคุณได้คำตอบเลยว่าทำไมต้องเป็นเด็กคนนี้ประเทศนี้

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ทัวร์มาเลยก็ได้นะคะ don’t care เผอิญว่าดิฉันเป็นคนโดนหลอกยากค่ะ”

ทัวร์ลง! เพจดัง วิจารณ์ยับ ร้องเพลงเพี้ยน ไม่มีออร่า งง กรรมการอวยอะไรกัน-1

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:27 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:27 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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