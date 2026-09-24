เพิ่งรู้! กรรมการ AGT อ้าแขนกอด “เนเน่ รอยัล” ทลายกำแพงโรคกลัวเชื้อโรค ฉลองแชมป์
เบื้องหลัง “ฮาววี่ เมนเดล” กรรมการรุ่นใหญ่สวมกอด เนเน่ รอยัล และพ่อ ฉลองแชมป์ AGT 2026 ทลายกำแพงโรคกลัวเชื้อโรค
ปิดฉากเวทีการประกวด America’s Got Talent 2026 (AGT2026) ไปอย่างสวยงามพร้อมความภาคภูมิใจของคนไทย หลัง เนเน่ รอยัล (Nene Royal) ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต เพิ่งคว้าแชมป์รายการพร้อมเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 33 ล้านบาท หลังจบรายการคณะกรรมการต่างยกย่องว่าซีซันนี้วิเศษมาก พร้อมชื่นชมแชมป์คนล่าสุดว่าเป็นผู้แข่งขันที่เปี่ยมพรสวรรค์ เป็นไวรัล และน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Toktok Mongkol Puttha เผยเรื่องราวเบื้องหลังสุดประทับใจบนเวที เป็นภาพที่ ฮาววี่ เมนเดล หรือ Howie Mandel (Howard Michael Mandel) กรรมการรุ่นใหญ่วิ่งเข้าไปสวมกอดเนเน่และพ่อณรงค์ด้วยความดีใจ จนทำชาวอเมริกันหลายคนน้ำตาซึม
สาเหตุที่อ้อมกอดนี้มีความหมายยิ่งใหญ่ เป็นเพราะฮาววี่ป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) ขั้นรุนแรง และมีภาวะกลัวเชื้อโรค (Mysophobia) มาทั้งชีวิต ปกติแล้วเขาใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงสิ่งสกปรก ไม่ยอมจับมือกับใครแม้แต่ดาราดังระดับโลก โดยจะใช้วิธีชนกำปั้น (Fist bump) แทนเสมอ การสัมผัสตัวคนแปลกหน้าหรือกอดท่ามกลางฝูงชนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้และสร้างความวิตกกังวลให้เขาอย่างหนัก
หากย้อนดูคลิปมุมกว้าง (Wide shot) ในช่วงท้ายของโชว์จะเห็นภาพชัดเจนว่าฮาววี่ลุกขึ้นและเป็นฝ่ายอ้าแขนกว้างออกมาก่อน เดินตรงเข้าไปกอดพ่อณรงค์กับเนเน่ด้วยตัวเอง ไม่ไช่การกอดตามมารยาทหรือถูกสถานการณ์บังคับ แต่ความเก่งของเด็กไทยคนนี้ทำให้เขายอมทลายกำแพงความกลัวที่ติดตัวมาทั้งชีวิต ด้วยความเอ็นดูและภาคภูมิใจอย่างเต็มหัวใจ
เพจ Toktok Mongkol Puttha เผยว่า ชาวอเมริกันทราบเรื่องราวต่างทึ่งและซาบซึ้งใจกับอ้อมกอดที่ใช้ความกล้าหาญเพื่อมอบให้จากใจจริง
ขอบคุณข้อมูลจาก : Toktok Mongkol Puttha
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