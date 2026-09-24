ไม่ใช่เรื่องเล็ก! ท้องผูกนานหลายวัน เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม แถมความจำแย่ลง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:01 น.
ไม่ใช่เรื่องเล็ก! ท้องผูกนานหลายวัน เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม แถมความจำแย่ลง

ไม่ใช่เรื่องเล็ก! มีอาการท้องผูก ไม่ขับถ่ายนานเกิน 3 วันขึ้นไป เสี่ยงสมองเสื่อมไวกว่าเดิม 3 ปี แถมความจำแย่ลง ชี้กินยาระบายนานยิ่งอันตราย

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เกี่ยวกับอันตรายจากอาการท้องผูกว่า

“ท้องผูก ไม่ถ่าย สมองเสื่อม Poop less brain loss. การติดตามผู้คนที่ท้องผูกตั้งแต่สามวันหรือมากกว่าพบว่าสมองเสื่อมเร็ว เทียบเท่ากับสมองแก่ไป 3 ปี (significantly worse cognition, equivalent to 3.0 years more of cognitive aging) ทั้งนี้คนที่ถ่ายวันละสองครั้งจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนิดหน่อย

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โดยพบว่ามีความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ผลิตสารอักเสบเพิ่มขึ้น รายงานในที่ประชุมสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ Amsterdam เดือนกรกฎาคม 2023 และเป็นเหตุผลที่ต้องเน้นอาหารสุขภาพ ผัก ผลไม้กากใย ลดเนื้อสัตว์บกแต่กินปลาแทน และแน่นอนร่วมกับการออกกำลังตามธรรมชาติ (move naturally)

เดิน เดิน เดิน ยังไม่ต้องถึงกับออกกำลังรุนแรงคาร์ดิโอ moderate to intense ถ้าอายุและสังขารไม่อำนวย หรือมีความเสี่ยงของเส้นเลือดตีบในสมองหรือหัวใจอยู่แล้วซึ่งออกกำลังรุนแรงจะยิ่งทำให้เส้นเลือดตันไปอีก อย่างไรก็ตาม ถ้าสุขภาพเริ่มดีขึ้น และผักผลไม้กากไย ถึง จะเริ่มกินเนื้อสัตว์บก ก็ไม่แปลกครับ

อนึ่ง พบแล้วเช่นกันว่าการใช้ยาระบายประเภทใดก็ตาม เป็นเวลานานเป็นปี จะเพิ่มความเสี่ยงของสมองเสื่อมขึ้น เพราะฉะนั้น ท้องผูกมากก็แย่ หันไปใช้ยาระบายมากต่อเนื่องนาน ๆ ก็แย่

นักวิจัยสหรัฐฯ พบว่า การทํางานของลําไส้ที่ผิดปกติเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง “หากท้องผูก 3 วันถึงจะขับถ่าย สมองจะแก่ลง 3 ปี!” เพราะเกิดจากจุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบกับลำไส้ “แล้วจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งความรู้ความเข้าใจ และความจำ””

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 14:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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