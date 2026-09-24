ประวัติ นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งปิงปองไทยวัย 16 ผู้ล้มอดีตมือ 1 โลก
นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ พลิกชนะ หลิน ซื่อตง มือ 8 โลกจากจีน 3 ต่อ 2 เกม ในเอเชียนเกมส์ 2026 ย้อนรู้จักดาวรุ่งไทย เจ้าของแชมป์โลกเยาวชนคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
นอร์ตั้น ฐิตภัทร ปรีชาญาณ นักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยวัย 16 ปี พลิกชนะ หลิน ซื่อตง (Lin Shidong) มืออันดับ 8 ของโลกจากจีน 3 ต่อ 2 เกม ในการแข่งขันประเภททีมชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569
นอร์ตั้นเสียเกมแรก 4 ต่อ 11 ก่อนตีเสมอด้วยชัยชนะ 11 ต่อ 8 จากนั้นหลินเก็บเกมสาม 11 ต่อ 6 แต่ดาวรุ่งไทยกลับมาชนะสองเกมสุดท้าย 11 ต่อ 7 และ 11 ต่อ 7 ปิดแมตช์ด้วยสกอร์ 3 ต่อ 2 เกม ช่วยไทยเก็บหนึ่งแต้มจากจีน ก่อนทีมชาติไทยแพ้รวม 1 ต่อ 3 คู่
ชัยชนะครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจเมื่อคู่แข่งเคยครองตำแหน่งมือ 1 ของโลก หลิน ซื่อตง ก้าวขึ้นสู่อันดับสูงสุดของโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 หลังคว้าแชมป์ 3 ประเภทในศึก Singapore Smash ขณะที่ช่วงเอเชียนเกมส์ 2026 เขาอยู่อันดับ 8 ของโลก
นอร์ตั้น เกิดวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 16 ปี สังกัดทีมไทยรุ่ง เป็นนักกีฬามือขวาและเล่นในสไตล์เกมบุก
เขาเริ่มเล่นเทเบิลเทนนิสเมื่ออายุ 7 ขวบ หลังติดตามแม่ไปดูพี่ชายฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ นอร์ตั้นใช้วิธีสังเกตการจับไม้และการตีลูกจากพี่ชาย ก่อน สานนท์ วงศ์แก้ว หรือ “ครูหนุ่ย” โค้ชของพี่ชายในเวลานั้น เห็นแววและชวนเข้ามาฝึกอย่างจริงจัง ต่อมาเขาติดทีมชาติเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีตั้งแต่อายุ 12 ปี
ปี 2023 นอร์ตั้นมีชื่อเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีและ 15 ปี ก่อนผ่านการคัดเลือกเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและ 17 ปีในปี 2024
ผลงานของนอร์ตั้นขยับขึ้นอีกระดับในปี 2025 เขาคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ ซานฟรานซิสโก (WTT Youth Contender San Francisco) และคว้าแชมป์รุ่นเดียวกันในรายการ ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ เวียงจันทน์ (WTT Youth Contender Vientiane) นอกจากนี้ยังได้แชมป์ชายคู่จาก WTT Youth Star Contender Bangkok
ผลงานใหญ่ที่สุดในระดับเยาวชนเกิดขึ้นปลายปี 2025 เมื่อเขาจับคู่กับ “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล ลงแข่งขันประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในศึก ไอทีทีเอฟ เวิลด์ ยูธ แชมเปียนชิพส์ 2025 (ITTF World Youth Championships 2025) ที่เมืองคลูจ นาโปกา ประเทศโรมาเนีย
คู่ของไทยเอาชนะ อวี่ ไห่หยาง และ จู ฉีฮุ่ย จากจีนในรอบชิงชนะเลิศ 3 ต่อ 2 เกม ด้วยสกอร์ 11 ต่อ 8, 5 ต่อ 11, 12 ต่อ 10, 5 ต่อ 11 และ 11 ต่อ 7 คว้าแชมป์โลกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีมาครอง
จากแชมป์โลกเยาวชนในปี 2025 มาถึงเอเชียนเกมส์ 2026 นอร์ตั้นต้องเจอกับคู่แข่งระดับสูงของจีนอีกครั้ง คราวนี้เป็นหลิน ซื่อตง อดีตมือ 1 โลก และสามารถเอาชนะได้ในวัยเพียง 16 ปี
ชัยชนะ 3 ต่อ 2 เกม เมื่อวันที่ 22 กันยายน จึงกลายเป็นผลงานสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของนอร์ตั้นในระดับทีมชาติชุดใหญ่ แม้ไทยจะไม่สามารถผ่านจีนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประเภททีมชายได้ก็ตาม
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Butterfly Thailand: ประวัติและผลงาน ฐิตภัทร ปรีชาญาณ
- ITTF: ฐิตภัทร และ กุลภัสสร์ คว้าแชมป์โลกเยาวชน U15 คู่ผสม
- ITTF: หลิน ซื่อตง ก้าวขึ้นมือ 1 โลก
- THE STANDARD: เส้นทางของ นอร์ตั้น ฐิตภัทร
- มติชน: นอร์ตั้น โค่น หลิน ซื่อตง เอเชียนเกมส์ 2026