อัปเดต รถไฟลมตกรัชดาฯ 24 ก.ย. 69 ซ่อมเสร็จแล้ว เดินรถปกติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:36 น.
อัปเดต รถไฟลมตกรัชดาฯ 24 ก.ย. 69 ซ่อมเสร็จแล้ว เดินรถปกติ
ภาพจำลองเหตุการณ์

การรถไฟฯ ยืนยันขบวนรถที่เกิดปัญหาบริเวณทางตัดถนนรัชดาภิเษกได้รับการแก้ไขแล้ว และเดินทางถึงสถานีปลายทางเรียบร้อย

อัปเดตเหตุ รถไฟลมตกและหยุดขวางถนนรัชดาภิเษก ช่วงสายวันนี้ 24 กันยายน 2569 ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขบวนรถสามารถให้บริการต่อและเดินทางถึงสถานีปลายทางแล้ว

ก่อนหน้านี้เวลา 10.45 น. FM91 Trafficpro รายงานว่า รถไฟเกิดอาการลมตกบริเวณทางตัดรถไฟ ถนนรัชดาภิเษก ขาเข้า จากแยกพระราม 9 มุ่งหน้าอโศก ดินแดง ทำให้ขบวนหยุดขวางถนนชั่วคราว รถยนต์ไม่สามารถตรงไปแยกอโศก เพชรบุรีได้ และมีการจราจรสะสมถึงบริเวณเซ็นทรัล พระราม 9 ระหว่างรอช่างเข้าตรวจสอบ

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ทีมงาน The Thaiger สอบถามการรถไฟฯ เพิ่มเติมในช่วงบ่าย ได้รับแจ้งว่า “ขบวนรถไฟบริการตามปกติค่ะ ขณะนี้ถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยค่ะ” หมายความว่าปัญหาของขบวนได้รับการแก้ไขแล้ว และไม่ได้จอดกีดขวางทางตัดเหมือนช่วงเช้า

ขบวนรถไฟบริการตามปกติค่ะ ขณะนี้ถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยค่ะ
ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส่วนคำว่า “รถไฟลมตก” ไม่ได้หมายถึงลมพัดหรือลมจากสภาพอากาศ แต่เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับแรงดันในระบบลมของรถไฟ โดยเฉพาะระบบห้ามล้อและอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยแรงดันลมในการทำงาน

ข้อมูลมาตรฐานอาชีพผู้ขับรถจักรระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ระบบห้ามล้อหลัก 2 แบบ คือ ระบบห้ามล้อสูญญากาศและระบบห้ามล้อลมอัด สำหรับระบบลมอัดมีทั้งเครื่องทำลมอัด ถังพักลม ตัวควบคุมแรงดัน ท่อลม และอุปกรณ์ห้ามล้อ โดยความผิดปกติที่พบได้รวมถึงการรั่วไหลของลมในระบบ

หากพูดแบบง่าย ๆ ลมตกคือแรงดันในระบบลดลงหรือไม่อยู่ในระดับที่ระบบต้องการ จนรถไฟยังไม่พร้อมเคลื่อนต่ออย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจหาสาเหตุและทำให้ระบบกลับมามีแรงดันตามปกติก่อน

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ระบบเบรกลมของรถไฟยังทำงานต่างจากความเข้าใจทั่วไป เพราะแรงดันลมไม่ได้มีหน้าที่เพียง “กดเบรก” เท่านั้น ในระบบเบรกลมอัตโนมัติ การลดแรงดันในท่อเป็นคำสั่งให้เบรกทำงาน ส่วนการเพิ่มแรงดันกลับขึ้นมาจะช่วยปลดเบรก ดังนั้นเมื่อแรงดันไม่เพียงพอ รถไฟอาจไม่สามารถปลดระบบห้ามล้อและออกเดินทางต่อได้ตามปกติ

สาเหตุของแรงดันลมลดลงเกิดได้จากหลายจุด เช่น ท่อลมหรือข้อต่อรั่ว รวมถึงอุปกรณ์สร้างและควบคุมแรงดันมีปัญหา อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ยังไม่ได้เปิดเผยว่ารถไฟที่รัชดาฯ วันนี้เกิดความขัดข้องจากชิ้นส่วนใด จึงไม่ควรระบุสาเหตุเฉพาะเจาะจงจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้ถนน เหตุช่วงเช้าได้รับการแก้ไขแล้ว ส่วนผู้ที่ต้องเดินทางผ่านรัชดาภิเษก พระราม 9 และอโศก สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรล่าสุดจาก FM91 Trafficpro หรือแอปแผนที่ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากการจราจรที่สะสมจากเหตุขัดข้องอาจต้องใช้เวลาระบายรถออกจากพื้นที่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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