ฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ AGT ได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง?
ย้อนฟังคำตอบ เนเน่ รอยัล หลังคว้าแชมป์ America’s Got Talent ได้เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ จะเอาไปทำอะไรบ้าง? รู้เลยว่ารักมาก
กลายเป็นอีกหนึ่งประวัติหน้าใหม่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้อย่างยิ่งยวด เมื่อ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย เด็กสาววัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต สู้สุดใจด้วยความรักที่มีต่อดนตรีและเสียงเพลง จนสามารถทำตามความฝันครั้งใหญ่ในชีวิต โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดความสามารถบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent ครั้งที่ 21 หรือ AGT2026 หอบชื่อเสียงพร้อมเงินสดมหาศาลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33-35 ล้านบาท กลับประเทศไทย ในฐานะคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT2026
เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาทโฆษณา
จากมูลค่าเงินรางวัลที่ เนเน่ รอยัล (Nene Royal) ได้รับมากถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในฐานะแชมป์ America’s Got Talent 2026 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากชนิดที่ว่ามหาศาลเลยทีเดียวสำหรับเด็กธรรมดาคนหนึ่ง
หากย้อนกลับไปช่วงสัมภาษณ์หลังจบโชว์รอบไฟนอล เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 69 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยสื่อต่างประเทศถาม เนเน่ รอยัล ว่า ‘หากเธอเป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลมหาศาลก้อนนี้ จะนำไปใช้ทำอะไรเป็นอันดับแรก’
เนเน่ รอยัล ตอบคำถามนักข่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ถ้าเธอชนะ AGT เงินรางวัลที่รับมาจำนวนมหาศาลนั้น คงจะเอาไปซื้อกีต้าร์ใหม่สักตัว เพราะชอบคิดและเขียนเพลงเอง และความฝันอีกอย่าง คือการได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตทัวร์รอบโลก”
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อ้างอิงจาก : America’s Got Talent