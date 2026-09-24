ให้ด้วยใจ! เจ้าสัวธนินท์ มอบคอนโดหรู “เนเน่ รอยัล” ฉลองแชมป์ AGT 2026
เจ้าสัวธนินท์มอบคอนโดย่านบางนา-ตราดให้ เนเน่ รอยัล และครอบครัว ฉลองแชมป์ AGT 2026 โดยไม่มีภาระผูกพัน หวังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน
หลังจาก “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย ร็อกสตาร์สาวชาวภูเก็ตวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) ได้สำเร็จจากลีลาการโซโล่กีตาร์สุดเดือดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 พร้อมรับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 33 ล้านบาท ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความมุ่งมั่นของเด็กสาวและการสนับสนุนจากครอบครัว
นายธนินท์ เจียรวนนท์ เล็งเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทในการฝึกฝนของลูกสาวบ้านนี้ จึงมอบคอนโดมิเนียม Mulberry Grove The Forestias แบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 98.69 ตารางเมตร ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางความฝันต่อไปอย่างมั่นคงและอบอุ่น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2569 ได้ส่งมอบที่อยู่อาศัย ณ โครงการ Mulberry Grove The Forestias Condominiums ก่อนที่สาวเนเน่และครอบครัวจะเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกา โดยนายธนินท์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐวัฒน์ (แตน) และ ทิพพาภรณ์ (บี) อริยวรารมย์ รวมถึง วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ เป็นตัวแทนครอบครัวเจียรวนนท์ มอบคอนโดมิเนียมดังกล่าวให้แก่ นายณรงค์ อำลอย และ ชวนพิศ พูลเกิด พ่อและแม่ของเนเน่
นายธนินท์ กล่าวกับครอบครัวว่า เรื่องราวของเนเน่จะส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้กล้าฝัน กล้าลงมือทำ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของคนในครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทาง
สำหรับโครงการ มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ คอนโดมิเนียม (Mulberry Grove The Forestias Condominiums) เป็นคอนโดมิเนียมลักชัวรีภายในโครงการ The Forestias บนถนนบางนา-ตราด กม.7 ออกแบบภายใต้แนวคิด Happy Living Community for Intergeneration เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันของคนทุกช่วงวัย ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และระบบนิเวศที่ยั่งยืน
ลักษณะโครงการเป็นคอนโด Low Rise สูง 7-8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร รวม 269 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งฟิตเนส สระว่ายน้ำ พื้นที่ทำงาน ห้องเด็กเล่น และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย
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