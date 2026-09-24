ปล่อยคลิปตัวอย่าง Pokémon Center สาขากรุงเทพ ก่อนเปิดให้บริการจริงธันวาคม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:23 น.

ปล่อยคลิปตัวอย่าง Pokémon Center สาขากรุงเทพ ก่อนเปิดให้บริการจริงธันวาคม เตรียมพร้อมสนุกกับอีเวนต์มากมาย และมีเชมิน-พิคาชูรอต้อนรับ

เพจเฟซบุ๊ก Pokemon Thailand โพสต์ข้อความว่า “เตรียมพบกับ “Pokémon Center BANGKOK” ร้านโปเกมอนออฟฟิเชียลแห่งแรกในประเทศไทย เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2026!

・เลือกช้อปสินค้าหลากหลายสไตล์
・สนุกกับอีเวนต์มากมาย
・พบกับเชมินและพิคาชูที่รอต้อนรับทุกท่าน ณ ทางเข้า

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สัมผัสเสน่ห์โปเกมอนแบบเต็ม ๆ พร้อมเลือกช้อปสินค้าที่ชื่นชอบกันได้ที่พื้นที่สุดพิเศษนี้เลย!” พร้อมปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆเป็นน้ำจิ้มก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในไทย

ก่อนหน้านี้Pokémon Center สาขากรุงเทพ ประกาศเลือก โปเกมอนมายา “เชมิน” ขึ้นแท่นโปเกมอนสัญลักษณ์ประจำ Pokémon Center BANGKOK พร้อมปรากฏตัวคู่พิคาชูในโลโก้ที่ทั้งคู่กำลังยิ้มอย่างสนุกสนานไปด้วยกัน พิคาชูและเชมินมารอต้อนรับทุกคนที่ทางเข้า พร้อมเสิร์ฟความสดใสตั้งแต่ก้าวแรก!”

สำหรับ Pokémon Center คือ ร้านจำหน่ายสินค้าของโปเกมอน ที่นอกจากจะมีสินค้าให้เลือกมากมายแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆเช่น การแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกมและอีเวนต์พิเศษ ให้แฟน ๆ สำหรับสาขาประเทศไทย จะเปิดให้บริการที่ชั้น 6 ศูนย์การค้า centralwOrld

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:23 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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