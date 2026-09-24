ศาลสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ สามสำนักข่าวดัง หลังถูก “ทรัมป์” สั่งแบนห้ามเข้าพื้นที่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 12:48 น.

ศาลสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ สามสำนักข่าวดัง ได้แก่ CNN, MS NOW และ Politico หลังถูก “ทรัมป์” สั่งแบนห้ามเข้าพื้นที่ อ้างปล่อยเฟคนิวส์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ได้สั่งให้ทำเนียบขาวต้องอนุญาตให้ CNN, MS NOW และ Politico สามารถกลับเข้าไปทำข่าวในพื้นที่ได้ หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งแบนสามสำนักข่าว โดยให้เหตุผลว่าทั้งสามสำนักข่าวเขียนข่าวปลอม ใส่ร้าย และลดทอนคุณค่าความสำเร็จของรัฐบาล

โดยผู้พากษา ระบุว่า ว่าการเพิกถอนบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวเป็นการกระทำโดยปราศจาก “กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ” ตามหลักทั่วไปแล้ว ทางสำนักข่าวต้องได้รับแจ้งและมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงก่อนที่รัฐบาลจะลิดรอนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

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ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ CNN, Politico และ MS NOW เตรียมฟ้องร้องนายทรัมป์ จากที่นายทรัมป์ได้สั่งไม่ให้สามสำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาว โดยในแถลงการณ์ของสำนักข่าวระบุว่า พวกเขาฟ้องร้องผู้นำสหรัฐฯ เพื่อปกป้องหลักการที่ว่ารัฐบาลไม่ใช่ผู้กำหนดสิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ทำเนียบขาวได้เพิกถอนใบอนุญาตนักข่าวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือกระบวนการใดๆเนื่องจากไม่พอใจการรายงานข่าวของเรา หากปล่อยไว้โดยไม่ทักท้วง การกระทำนี้จะคุกคามเสรีภาพของสื่อและสิทธิของประชาชนในการได้รับข่าวสารที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 12:48 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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