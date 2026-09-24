หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.
หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว
p.ritzza

“หมอริท เรืองฤทธิ์” โพสต์คลิปจากห้องพักผู้ป่วย เปิดหน้าใหม่หลังเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมยกเซ็ตทั้งหน้าถึงคอ บอกไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้วขอจัดเต็มรอบเดียวจบ

หมอริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช นักร้องและแพทย์เจ้าของคลินิกความงาม โพสต์คลิปจากห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล หลังเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมครั้งใหญ่ พร้อมเผยว่าทุกอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นที่พอใจ

เจ้าตัวระบุว่าครั้งนี้เป็นการยกเซ็ตทั้งใบหน้าไปจนถึงลำคอ ประกอบด้วยการทำตา ผ่าถุงใต้ตา และปักไหมตั้งแต่ใบหน้าลงไปถึงคอ โดยให้เหตุผลว่าเมื่อต้องวางยาสลบอยู่แล้ว จึงเลือกทำหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียว

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นอกจากนี้ยังมีการฉีดโบท็อกซ์ และทำรีจูรัน ซึ่งเป็นหัตถการฟื้นฟูซ่อมแซมผิว ตั้งแต่ใบหน้าลงไปถึงคอ รวมปริมาณ 16 ซีซี

หมอริทเล่าความรู้สึกหลังฟื้นจากการวางยาสลบว่าไม่รู้สึกเจ็บ และอยากลุกขึ้นไปทำงานต่อได้ทันที โดยขณะนี้ใบหน้ายังมีอาการบวมอยู่บ้าง ซึ่งเป็นภาวะปกติหลังผ่าตัด แต่ไม่มีอาการเจ็บปวด

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์ถึงการผ่าตัดถุงใต้ตา หลังมีคนถามเข้ามาจำนวนมาก โดยระบุว่าเมื่อเทียบกับภาพใบหน้าเดิมของตัวเองแล้วรู้สึกว่าหน้าแก่มาก และหลังผ่าตัดถุงใต้ตาก็ได้รับคำชมว่าหน้าเด็กลง

ในโพสต์ดังกล่าว หมอริทยังอธิบายในฐานะแพทย์ว่า ถุงใต้ตาเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งอายุที่มากขึ้น กรรมพันธุ์ กระดูกเบ้าตาทรุด เอ็นใต้ตาหย่อน และไขมันใต้ตาที่มีปริมาณมาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดนำออก

ทั้งนี้ หมอริทเป็นศิษย์เก่าเวที The Star ก่อนจะผันตัวมาเป็นแพทย์ด้านผิวหนังและความงาม และเปิดคลินิกความงามของตัวเอง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เคยประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หลังขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี

หมอรีทศัลยกรรมหน้าใหม่
p.ritzza
หน้าใหม่หมอริท
p.ritzza
หมอรีทเปิดหน้าใหม่
p.ritzza
หมอริทโพสต์หน้าใหม่
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หน้าใหม่มาแล้ว
p.ritzza

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ที่มา: บัญชี “พี่ริทรับจบ” ของ หมอริท เรืองฤทธิ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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