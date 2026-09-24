หมอริท เปิดหน้าใหม่ หลังศัลยกรรมหน้าถึงคอ ลั่นไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้ว
“หมอริท เรืองฤทธิ์” โพสต์คลิปจากห้องพักผู้ป่วย เปิดหน้าใหม่หลังเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมยกเซ็ตทั้งหน้าถึงคอ บอกไหน ๆ ก็วางยาสลบแล้วขอจัดเต็มรอบเดียวจบ
หมอริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช นักร้องและแพทย์เจ้าของคลินิกความงาม โพสต์คลิปจากห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล หลังเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมครั้งใหญ่ พร้อมเผยว่าทุกอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นที่พอใจ
เจ้าตัวระบุว่าครั้งนี้เป็นการยกเซ็ตทั้งใบหน้าไปจนถึงลำคอ ประกอบด้วยการทำตา ผ่าถุงใต้ตา และปักไหมตั้งแต่ใบหน้าลงไปถึงคอ โดยให้เหตุผลว่าเมื่อต้องวางยาสลบอยู่แล้ว จึงเลือกทำหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียว
นอกจากนี้ยังมีการฉีดโบท็อกซ์ และทำรีจูรัน ซึ่งเป็นหัตถการฟื้นฟูซ่อมแซมผิว ตั้งแต่ใบหน้าลงไปถึงคอ รวมปริมาณ 16 ซีซี
หมอริทเล่าความรู้สึกหลังฟื้นจากการวางยาสลบว่าไม่รู้สึกเจ็บ และอยากลุกขึ้นไปทำงานต่อได้ทันที โดยขณะนี้ใบหน้ายังมีอาการบวมอยู่บ้าง ซึ่งเป็นภาวะปกติหลังผ่าตัด แต่ไม่มีอาการเจ็บปวด
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์ถึงการผ่าตัดถุงใต้ตา หลังมีคนถามเข้ามาจำนวนมาก โดยระบุว่าเมื่อเทียบกับภาพใบหน้าเดิมของตัวเองแล้วรู้สึกว่าหน้าแก่มาก และหลังผ่าตัดถุงใต้ตาก็ได้รับคำชมว่าหน้าเด็กลง
ในโพสต์ดังกล่าว หมอริทยังอธิบายในฐานะแพทย์ว่า ถุงใต้ตาเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งอายุที่มากขึ้น กรรมพันธุ์ กระดูกเบ้าตาทรุด เอ็นใต้ตาหย่อน และไขมันใต้ตาที่มีปริมาณมาก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดนำออก
ทั้งนี้ หมอริทเป็นศิษย์เก่าเวที The Star ก่อนจะผันตัวมาเป็นแพทย์ด้านผิวหนังและความงาม และเปิดคลินิกความงามของตัวเอง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เคยประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หลังขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี
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ที่มา: บัญชี “พี่ริทรับจบ” ของ หมอริท เรืองฤทธิ์