ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 28 ก.ย. 69 วอลเลย์บอลชายไทยดวลอิหร่าน ภูริพลลุ้นผลัด 4×100 เมตร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 09:50 น.

รวมโปรแกรมนักกีฬาไทยวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 ทัพไทยลุ้นเหรียญ 5 รายการ ทั้งกระโดดน้ำ ยิงปืน ขว้างจักร และวิ่งผลัด 4×100 เมตร ทั้งชายและหญิง พร้อมช่องถ่ายทอดสดและเวลาไทยครบถ้วน

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลงสนามตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำ ไฮไลต์อยู่ที่รายการชิงเหรียญถึง 5 รายการ ปิดท้ายด้วยวิ่งผลัด 4×100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทหญิงเวลา 20.04 น. และประเภทชายเวลา 20.23 น. ซึ่งมี “บิว” ภูริพล บุญสอน อยู่ในทีม

นอกจากนี้ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ยังมีคิวลงชิงตั๋วเข้าชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยว เวลา 11.30 น. ขณะที่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบอิหร่าน นัดที่สองของรอบแบ่งกลุ่ม เวลา 14.00 น.

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รายการชิงเหรียญของทัพไทย วันที่ 28 กันยายน

  • 07.40 น. ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตรหญิง ทีม รอบชิงชนะเลิศ
  • 11.00 น. กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 1 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ (Chawanwat Juntaphadawon)
  • 16.05 น. กรีฑา ขว้างจักรหญิง รอบชิงชนะเลิศ สุเบญรัตน์ อินแสง
  • 20.04 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • 20.23 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ

โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 ทัพไทย วันที่ 28 กันยายน 2569

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

  • 05.01 น. เซิร์ฟ ชอร์ตบอร์ดชาย รอบ 3 ฮีต 1 (Natthakron Sae-iew)
  • 06.15 น. ยิงธนู คอมพาวด์บุคคลชาย รอบ 16 คนสุดท้าย (Sirapop Chainak และ Peerawat Rattanapongkiat)
  • 06.25 น. เซิร์ฟ ชอร์ตบอร์ดชาย รอบ 3 ฮีต 4 (Tinn Johnson)
  • 07.40 น. ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตรหญิง รอบคัดเลือก (Natsara Champalat, Kamonlak Saencha และ Nechaya Klaisuban) ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศประเภททีม
  • 08.00 น. ยิงปืน ทราปชาย รอบคัดเลือกวันที่ 2 (Savate Sresthaporn, Jintapat Hongchintakul และ Yodchai Phachonyut) และทราปหญิง รอบคัดเลือกวันที่ 2 (Chattaya Kitcharoen)
  • 08.00 น. เทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง แม็กซิมัส โจนส์
  • 08.00 น. ยกน้ำหนัก ชาย รุ่น 85 กก. กลุ่ม B วรพรต นาสุริวงศ์
  • 08.45 น. จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ หญิง รอบโมโต (Chutikan Kitwanitsathian และ Hathaipech Jaisawang) แข่งขัน 3 รอบ 08.45 น. 09.15 น. และ 09.45 น.
  • 08.50 น. จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชาย รอบโมโต (Komet Sukprasert และ Putthaphum Nakpaen) แข่งขัน 3 รอบ 08.50 น. 09.20 น. และ 09.50 น.
  • 10.00 น. เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง (Patcharin Cheapchandej)
  • 11.00 น. มวยสากล หญิง รุ่น 75 กก. รอบก่อนรองชนะเลิศ พรทิพย์ บัวปา
  • 11.00 น. กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 1 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ (Chawanwat Juntaphadawon)
  • 11.15 น. ยิงธนู คอมพาวด์บุคคลหญิง รอบ 16 คนสุดท้าย (Kanoknapus Kaewchomphu และ Kanyavee Maneesombatkul)
  • 11.30 น. แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ พบ อัลวี ฟาร์ฮาน (อินโดนีเซีย) ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY
  • 12.30 น. ซอฟต์บอลหญิง รอบแรก (ฝ่ายจัดการแข่งขันระบุสถานะเลื่อนการแข่งขัน)
  • 14.00 น. วอลเลย์บอลชาย รอบแรก กลุ่ม B ไทย พบ อิหร่าน ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
  • 16.05 น. กรีฑา ขว้างจักรหญิง รอบชิงชนะเลิศ สุเบญรัตน์ อินแสง
  • 16.30 น. กรีฑา วิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร รอบแรก ทีมชาติไทย
  • 16.30 น. มวยสากล ชาย รุ่น 55 กก. รอบก่อนรองชนะเลิศ “กรังปรี” โบขุนทด
  • 17.30 น. มวยสากล ชาย รุ่น 90 กก. รอบก่อนรองชนะเลิศ จักรพงษ์ ยมโคตร
  • 19.31 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×400 เมตรชาย รอบแรก ทีมชาติไทย
  • 20.04 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ มนัสดา แสนมโน, สุกัญดา เพชรรักษา, สุภานิช พูลเกิด และ จิรภัทร ขนอนทา
  • 20.23 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ สรอรรถ ดาบบัง, “บิว” ภูริพล บุญสอน, “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด และ ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์

แบดมินตัน วิว กุลวุฒิ ชิงตั๋วเข้าชิงชนะเลิศ

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยว หลังเอาชนะ อึ้ง กา ลอง แองกัส จากฮ่องกง 2-1 เกม ในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 27 กันยายน

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คู่แข่งในรอบรองชนะเลิศคือ อัลวี ฟาร์ฮาน มือวางอันดับ 6 จากอินโดนีเซีย ซึ่งยังไม่เสียเกมให้ใครเลยตลอดรายการ โดยนัดล่าสุดชนะ โจว เทียน เฉิน จากจีนไทเป 2-0 เกม

ตารางของฝ่ายจัดการแข่งขันระบุเฉพาะคู่ชิงเหรียญทอง โดยไม่มีคู่ชิงอันดับ 3 ตามรูปแบบการแข่งขันแบดมินตันที่ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้รับเหรียญทองแดงทั้งคู่ เท่ากับว่ากุลวุฒิการันตีเหรียญให้ทัพไทยแล้ว

วิ่งผลัด 4×100 เมตร ความหวังเหรียญปิดท้ายวัน

วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันเวลา 20.04 น. ตามด้วยประเภทชาย เวลา 20.23 น. โดยทีมชายมี “บิว” ภูริพล บุญสอน ซึ่งเพิ่งคว้าเหรียญจากรายการวิ่งระยะสั้นมาแล้วในสัปดาห์นี้ อยู่ในชุดร่วมกับ สรอรรถ ดาบบัง, “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด และ ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์

ส่วนกรีฑาไทยยังมีคิวลงผลัด 4×400 เมตรชาย รอบแรก เวลา 19.31 น. และผลัดผสม 4×100 เมตร รอบแรก เวลา 16.30 น.

วอลเลย์บอลชายไทย พบ อิหร่าน นัดที่สอง

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่สองของกลุ่ม B พบอิหร่าน เวลา 14.00 น. หลังเปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยการชนะอินโดนีเซีย 3-2 เซต เมื่อวันที่ 27 กันยายน จากนั้นจะปิดรอบแรกพบคีร์กีซสถาน วันที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. โดยรอบแรกคัดอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

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ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 28 ก.ย. 69 ดูช่องไหน

แบดมินตันประเภทบุคคล รอบรองชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่าแบ่งเป็นสองช่วง เริ่ม 07.30 น. และ 11.00 น.

ขณะที่วอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อิหร่าน เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY ส่วนเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 และ AIS PLAY ซึ่งรายการนี้ไม่มีนักกีฬาไทยเข้าชิง

โปรแกรมและผังถ่ายทอดสดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการแข่งขันในรอบก่อนหน้า จึงควรตรวจตารางล่าสุดอีกครั้งก่อนเริ่มแข่งขัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ย. 2569 09:50 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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