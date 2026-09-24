วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับคนไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 (เพิ่มเติม)” สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กดผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ รับวงเงินสูงสุด 1,000 บาท
ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบปี 2569 ยังไม่หมดสิทธิรับความช่วยเหลือจากรัฐ เพราะยังสามารถเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 (เพิ่มเติม) ได้ โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2569
โครงการรอบเพิ่มเติมนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 ตามที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอ เพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไทม์ไลน์ลงทะเบียน
- 30 กันยายน 2569 ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบทบทวนสิทธิ
- 1-15 ตุลาคม 2569 ประชาชนลงทะเบียนหรือกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ระยะเวลาใช้สิทธิ 2 เดือนเต็ม
- 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ร้านค้ายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ ถุงเงิน
ช่วงเวลาสองรายการแรกต่อกันแบบไม่มีวันว่าง ผู้ที่รอผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงควรเช็กผลในวันที่ 30 กันยายน แล้วเตรียมเข้าแอปฯ เป๋าตังทันทีที่ระบบเปิดในวันรุ่งขึ้น เพราะหน้าต่างลงทะเบียนมีเพียง 15 วัน
ใครลงทะเบียนได้บ้าง
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรอบเพิ่มเติมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อยู่แล้วในรอบปัจจุบัน และผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ด้วย
สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรายใหม่ มีดังนี้
- มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ยืนยันสิทธิ
- ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐก่อนหน้านี้
ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จะไม่ได้รับวงเงินแบบร่วมจ่าย 60/40 เพราะรัฐจัดความช่วยเหลือให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน โดยเดือนตุลาคม 2569 กลุ่มนี้จะได้วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคน
ขั้นตอนลงทะเบียน กรณีมี G Wallet อยู่แล้ว
- เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง
- เลือกแบนเนอร์ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)” บนหน้าแรก
- อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ แล้วกด “ลงทะเบียน”
- รอระบบแสดงผลการได้รับสิทธิ เป็นอันเสร็จสิ้น
ขั้นตอนลงทะเบียน กรณียังไม่มี G Wallet หรือเคยยกเลิกไปแล้ว
- เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วเลือกแบนเนอร์ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)”
- ทำรายการสมัครหรือเปิดใช้งาน G Wallet ให้เรียบร้อยก่อน
- กลับเข้าแอปฯ แล้วเลือกแบนเนอร์โครงการอีกครั้ง
- อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข แล้วกด “ลงทะเบียน”
- รอระบบแสดงผลการได้รับสิทธิ
ขั้นตอนนี้คือจุดที่ต่างจากผู้ใช้สิทธิรายเดิม เพราะกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการอยู่แล้วเพียงกดยืนยันเข้าร่วมรอบเพิ่มเติม ไม่ต้องเริ่มกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด แต่ทั้งสองกลุ่มต้องทำภายในกรอบ 1-15 ตุลาคมเหมือนกัน และรัฐไม่ได้ต่อสิทธิให้อัตโนมัติ หากไม่กดภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
วงเงิน เงื่อนไขการใช้จ่าย
- รัฐร่วมจ่าย 60% ของยอดซื้อ ประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่าน G Wallet
- รัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน
- รวมทั้งโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ตลอด 2 เดือน
- ใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
- ใช้สิทธิที่ร้านค้าได้ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ส่วนการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรีได้ถึงเวลา 21.00 น.
วงเงิน 1,000 บาท ไม่ใช่เงินสดที่โอนเข้า G Wallet และถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากซื้อสินค้าที่เข้าเงื่อนไขราคา 100 บาท รัฐจะร่วมจ่าย 60 บาท ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 40 บาท
สิ่งที่ยังต้องรอ
รัฐบาลยังไม่ได้เผยแพร่ภาพหน้าจอทุกขั้นตอนของรอบเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ หน้าจอจริงจะเปิดใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th
ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และที่ธนาคารกรุงไทย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570
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