วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับคนไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:09 น.
วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัสคนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 (เพิ่มเติม)” สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กดผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ รับวงเงินสูงสุด 1,000 บาท

ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบปี 2569 ยังไม่หมดสิทธิรับความช่วยเหลือจากรัฐ เพราะยังสามารถเข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 (เพิ่มเติม) ได้ โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2569

โครงการรอบเพิ่มเติมนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 ตามที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอ เพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

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ไทม์ไลน์ลงทะเบียน

  • 30 กันยายน 2569 ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบทบทวนสิทธิ
  • 1-15 ตุลาคม 2569 ประชาชนลงทะเบียนหรือกดยืนยันสิทธิไทยช่วยไทยพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ระยะเวลาใช้สิทธิ 2 เดือนเต็ม
  • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ร้านค้ายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ ถุงเงิน

ช่วงเวลาสองรายการแรกต่อกันแบบไม่มีวันว่าง ผู้ที่รอผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงควรเช็กผลในวันที่ 30 กันยายน แล้วเตรียมเข้าแอปฯ เป๋าตังทันทีที่ระบบเปิดในวันรุ่งขึ้น เพราะหน้าต่างลงทะเบียนมีเพียง 15 วัน

ใครลงทะเบียนได้บ้าง

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรอบเพิ่มเติมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่ได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อยู่แล้วในรอบปัจจุบัน และผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ด้วย

สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรายใหม่ มีดังนี้

  • มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ยืนยันสิทธิ
  • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐก่อนหน้านี้

ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จะไม่ได้รับวงเงินแบบร่วมจ่าย 60/40 เพราะรัฐจัดความช่วยเหลือให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน โดยเดือนตุลาคม 2569 กลุ่มนี้จะได้วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคน

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ขั้นตอนลงทะเบียน กรณีมี G Wallet อยู่แล้ว

  • เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • เลือกแบนเนอร์ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)” บนหน้าแรก
  • อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ แล้วกด “ลงทะเบียน”
  • รอระบบแสดงผลการได้รับสิทธิ เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนลงทะเบียน กรณียังไม่มี G Wallet หรือเคยยกเลิกไปแล้ว

  • เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วเลือกแบนเนอร์ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)”
  • ทำรายการสมัครหรือเปิดใช้งาน G Wallet ให้เรียบร้อยก่อน
  • กลับเข้าแอปฯ แล้วเลือกแบนเนอร์โครงการอีกครั้ง
  • อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข แล้วกด “ลงทะเบียน”
  • รอระบบแสดงผลการได้รับสิทธิ

ขั้นตอนนี้คือจุดที่ต่างจากผู้ใช้สิทธิรายเดิม เพราะกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการอยู่แล้วเพียงกดยืนยันเข้าร่วมรอบเพิ่มเติม ไม่ต้องเริ่มกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด แต่ทั้งสองกลุ่มต้องทำภายในกรอบ 1-15 ตุลาคมเหมือนกัน และรัฐไม่ได้ต่อสิทธิให้อัตโนมัติ หากไม่กดภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

วงเงิน เงื่อนไขการใช้จ่าย

  • รัฐร่วมจ่าย 60% ของยอดซื้อ ประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่าน G Wallet
  • รัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน
  • รวมทั้งโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ตลอด 2 เดือน
  • ใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • ใช้สิทธิที่ร้านค้าได้ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ส่วนการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรีได้ถึงเวลา 21.00 น.

วงเงิน 1,000 บาท ไม่ใช่เงินสดที่โอนเข้า G Wallet และถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากซื้อสินค้าที่เข้าเงื่อนไขราคา 100 บาท รัฐจะร่วมจ่าย 60 บาท ผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 40 บาท

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สิ่งที่ยังต้องรอ

รัฐบาลยังไม่ได้เผยแพร่ภาพหน้าจอทุกขั้นตอนของรอบเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ หน้าจอจริงจะเปิดใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และที่ธนาคารกรุงไทย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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