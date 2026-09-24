โรงเรียนขจรเกียรติฯ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ AGT

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.
เก่งมาก! โรงเรียนขจรเกียรติฯ ร่วมแสดงความยินดี "เนเน่ รอยัล" หลังคว้าแชมป์ AGT

เก่งมาก! โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” หลังคว้าแชมป์ AGT สร้างชื่อให้คนไทยภาคภูมิใจ

เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาให้กับคนทั่วโลก หลังจาก “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ Kajonkiet International School Phuket – KIS ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เนเน่ รอยัล กำลังศึกษาอยู่ ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นบรรยากาศขณะที่นักเรียนและคุณครูร่วมชมและให้กำลังใจเนเน่ รอยัล ระหว่างการแสดงในรอบสุดท้ายด้วยเพลง “Seven Nation Army” ของวง The White Stripes พร้อมข้อความระบุว่า

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บรรยากาศนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติร่วมเชียร์ เนเน่ รอยัล
FB/ Kajonkiet International School Phuket – KIS

“Recap: บรรยากาศเช้านี้ เช้านี้เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ รอยยิ้ม และพลังแห่งกำลังใจ เมื่อ KIS Community มารวมตัวกันเพื่อส่งกำลังใจให้ เนเน่ รอยัล ในการแข่งขัน AGT Final ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร นักเรียนและทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศพิเศษในเช้าวันนี้ และร่วมส่งกำลังใจให้เนเน่

Stay tuned ยังมีเรื่องราวและความสามารถของนักเรียน KIS อีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามค่ะ ฝากติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียน KIS ของเรากันต่อไปนะคะ”

ทั้งนี้ ยังได้โพสต์ภาพข้อความแสดงความยินดีว่า “YOU DID IT, CONGRATULATIONS, CHAMPION! We are so proud of you, Nene Royal, on becoming the America’s Got Talent Season 21 Champion! ขอแสดงความยินดีกับ Nene Royal แชมป์ America’s Got Talent Season 21! พวกเราชาว KIS ดีใจและภูมิใจในตัวเนเน่มาก ๆ”

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ข้อความแสดงความยินดีจากเพจโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต
FB/ Kajonkiet International School Phuket – KIS

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:15 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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