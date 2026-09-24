เซเลปคนดัง ชื่นชม เนเน่-ลิซ่า สร้างชื่อเวทีโลก เก่งแต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตน
Sinon Loresca อินฟลูดังฟิลิปปินส์ยกย่อง เนเน่-ลิซ่า สร้างชื่อเสียงระดับโลก ยกย่องความเก่งกาจและความอ่อนน้อมถ่อมตน
ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย เมื่อสองสาวไทยอย่าง ลิซ่า (LISA) และ เนเน่ รอยัล (Nene Royal) สร้างชื่อเสียงและโชว์ความสามารถบนเวทีระดับโลกจนเป็นที่ยอมรับ ล่าสุด 24 กันยายน 2569 “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวชาวภูเก็ตวัย 16 ปี เพิ่งคว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) จากการโชว์ลีลาโซโล่กีตาร์สุดเดือด โดยได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 33 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน “ลิซ่า” ปล่อยผลงานเพลงใหม่ “SaWaDiKa” นำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านคำทักทายภาษาไทย ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จที่บอกเล่าผ่านเครื่องประดับหรู รถซูเปอร์คาร์ และสไตล์แฟชั่น โดยสื่อความหมายว่าชื่อเสียงเหล่านี้ล้วนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ ความทุ่มเท และวินัยในการทำงาน มากกว่าแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่หลายคนเห็น เพราะมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเธอ
จากความสำเร็จของทั้งสองคน ทำให้ Sinon Loresca อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ที่มีผู้ติดตามกว่า 6.5 ล้านคน โพสต์ข้อความชื่นชมความสามารถของสองสาวไทย โดยระบุว่า “จากลิซ่า สู่ Nene Royal ความสามารถอันน่าทึ่งของคนไทยยังคงเปล่งประกายและสร้างความประทับใจบนเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยพิเศษยิ่งกว่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถระดับโลก แต่ยังรวมถึงความอบอุ่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความมีน้ำใจของคนไทยอีกด้วย
มีหลายสิ่งเหลือเกินที่น่าชื่นชมและน่าภาคภูมิใจ ขอแสดงความยินดีกับ Amazing Thailand ประเทศที่งดงามทั้งด้วยความสามารถและหัวใจ”
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