ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69 ภูริพลลุ้น 200 เมตร วอลเลย์บอลชายไทยประเดิมสนาม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 05:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69

เปิดตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 27 ก.ย. 69 วอลเลย์บอลชายไทยพบอินโดนีเซีย 14.00 น. ยิงสด PPTV บิว ภูริพล ลุ้นทอง 200 ม. 17.45 น. ถ่ายทอดสดทาง MCOT และ AIS PLAY

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ทัพไทยมีโปรแกรมสำคัญหลายรายการ ไฮไลต์อยู่ที่กรีฑา บิว ภูริพล บุญสอน ซึ่งมีคิววิ่ง 200 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.45 น. หากผ่านรอบรองชนะเลิศ ก่อนกลับมาช่วยทีมผลัด 4×100 เมตรชาย รอบแรก เวลา 20.12 น.

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม พบ อินโดนีเซีย เวลา 14.00 น. ทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซีย อิหร่าน และคีร์กีซสถาน โดยสองอันดับแรกของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

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โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 กันยายน 2569

*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

05.30 น. กรีฑา เดินทนมาราธอนชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศ เจ้าภาพกำหนดปล่อยตัวพร้อมกันเวลา 05.30 น. ตามเวลาไทย

07.30 น. แบดมินตัน ประเภทบุคคล รอบก่อนรองชนะเลิศ เริ่มการแข่งขัน คู่ของนักกีฬาไทยต้องรอผลจากรอบก่อนหน้าวันที่ 25 และ 26 กันยายน

12.20 น. แบดมินตัน / สเกตบอร์ด เริ่มช่วงถ่ายทอดสดแบดมินตันประเภทบุคคล รอบก่อนรองชนะเลิศ และสเกตบอร์ดสตรีทชาย รอบชิงชนะเลิศ ทาง ONE 31 และ AIS PLAY

14.00 น. วอลเลย์บอลชาย รอบแรก กลุ่ม B อินโดนีเซีย พบ ไทย ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดยผังทีวีเริ่มเข้ารายการตั้งแต่เวลา 13.45 น.

14.00 น. เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก ถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 และ AIS PLAY

14.50 น. มวยสากล เริ่มช่วงถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบแรก รุ่น 60 กก.ชาย รุ่นมากกว่า 90 กก.ชาย และรุ่น 65 กก.หญิง ทาง MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY นักกีฬาไทยในแต่ละรุ่นต้องรอผลการแข่งขันรอบก่อนหน้าเพื่อยืนยันคู่ชก

17.45 น. กรีฑา วิ่ง 200 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ บิว ภูริพล บุญสอน หากผ่านรอบรองชนะเลิศจากวันที่ 26 กันยายน

18.00 น. กรีฑา เริ่มช่วงถ่ายทอดสดทาง 9 MCOT HD และ AIS PLAY มีทั้งผลัด 4×100 เมตร รอบแรก, วิ่ง 800 เมตรชาย รอบแรก และรอบชิงชนะเลิศหลายรายการ

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20.12 น. กรีฑา วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รอบแรก โดยภูริพลมีโปรแกรมอยู่ในทีมผลัดไทย

สำหรับวอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทยมีโปรแกรมรอบแรกสามวันติดต่อกัน เริ่มพบอินโดนีเซีย วันที่ 27 กันยายน เวลา 14.00 น. ต่อด้วยอิหร่าน วันที่ 28 กันยายน เวลา 14.00 น. และปิดรอบแบ่งกลุ่มพบคีร์กีซสถาน วันที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. ทุกนัดใช้เวลาไทย

ด้านภูริพลต้องผ่านการแข่งขัน 200 เมตร รอบแรกและรอบรองชนะเลิศในวันที่ 26 กันยายนก่อน จึงจะได้ลงชิงเหรียญในเวลา 17.45 น. ของวันที่ 27 กันยายน จากนั้นมีเวลาพักราว 2 ชั่วโมง ก่อนโปรแกรมผลัด 4×100 เมตรชาย รอบแรก เวลา 20.12 น.

ช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 27 ก.ย. 69

AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และ IPTV ในประเทศไทย โดยเปิดช่องสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์หลายช่อง ครอบคลุมรายการที่ไม่ได้ออกอากาศทางฟรีทีวีด้วย

โปรแกรมของแบดมินตันและมวยสากลไทยในวันที่ 27 กันยายนยังขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในรอบก่อนหน้า ขณะที่โปรแกรมของภูริพลในรอบชิง 200 เมตรต้องผ่านรอบรองชนะเลิศวันที่ 26 กันยายนก่อน แฟนกีฬาควรตรวจสอบตารางล่าสุดอีกครั้งก่อนการแข่งขัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 05:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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